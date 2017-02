Foresee verkündet erfolgreichen Abschluss wissenschaftlicher Beratungsgespräche mit deutschem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) über FP-001 LMIS 50 mg

Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) - Foresee Pharmaceuticals Co.,Ltd. (6576.TWO) ("Foresee"), hat heute den erfolgreichen Abschlussder wissenschaftlichen Beratungsgespräche mit dem deutschen BfArMüber zentrale regulatorische und entwicklungstechnische Fragen inZusammenhang mit der Einreichung eines Antrags auf Marktzulassung(MAA) für FP-001 bekanntgegeben. Dabei handelt es sich um ein6-Monats-Depot mit Leuprorelin-Mesylat zur subkutanen Injektion(LMIS, injizierbare Leuprorelin-Mesylat-Suspension 50 mg). Foreseehat jüngst eine globale Zulassungsstudie zu FP-001 LMIS 50 mgabgeschlossen und plant die Beantragung der regulatorischenGenehmigung in den USA und zahlreichen wichtigen EU-Ländern.Foresee hat sich mit dem BfArM in allen zentralenentwicklungstechnischen und regulatorischen Fragen in Zusammenhangmit den Datenauflagen für die Einreichung eines Antrags aufMarktzulassung (MAA) in Deutschland und anderen wichtigen EU-Märktengeeinigt, einschließlich für die klinische, präklinische undCMC-Phase. Foresee plant die Zulassung von LMIS 50 mg über dasdezentralisierte Verfahren in Europa."Wir sind hocherfreut über das positive Ergebnis unserer Gesprächemit dem BfArM über die regulatorische und Entwicklungsstrategie fürFP-001, LMIS 50 mg", kommentierte Ben Chien, Ph.D., Chairman und CEOvon Foresee. "Nach der Einigung mit dem BfArM zu generellen Fragensind wir zuversichtlich, dass wir unseren Plan für die Einreichungeines Antrags auf Marktzulassung (MAA) in 2018 umsetzen können."Der positive Abschluss seiner Gespräche mit dem deutschen BfArMist für Foresee ein wichtiger Meilenstein in seinem Ziel, Patientenin wichtigen Weltmärkten mit FP-001 zu versorgen.Informationen zu Foresee PharmaceuticalsForesee ist ein Biopharma-Unternehmen mit Sitz in Taiwan und denUSA und wird an der Börse Taipeh gehandelt. Bei der F&E-Arbeit vonForesee gibt zwei Schwerpunktbereiche: einerseits seine spezielleDarreichungsplattform für SIF-Depots (SIF=stabilisierte injizierbareFormulierung) und zugehörige Arzneimittelprodukte für großeSpezialmärkte und andererseits seine transformativen präklinischenund klinischen NCE-Frühphasenprogramme mit Fokus auf inflammatorischeund fibrotische Erkrankungen und andere Indikationsgebiete mit großemungedeckten Bedarf. Foresee verfügt über ein ausgewogenesProduktportfolio für die klinische Entwicklungsphase, darunter Früh-und Spätphasenprogramme wie FP-001, für das eine globalePhase-III-Zulassungsstudie gerade erst erfolgreich zum Abschlussgebracht wurde, und FP-025, ein hochselektiver oral verabreichterMMP-12-Inhibitor zur Bekämpfung entzündlicher und fibrotischerErkrankungen, der sich derzeit in einer Phase-1-Studie befindet.Pressekontakt:Anfragen zur Geschäftsentwicklung: Mathieu BoudreauPh.D.Vice PresidentBusiness DevelopmentForesee Pharmaceuticals+1-514-806-9036mathieu.boudreau@foreseepharma.comInvestor Relations: Patricia ChouChief Financial OfficerForesee Pharmaceuticals+886-2-2655-2658Patricia.Chou@foreseepharma.comOriginal-Content von: Foresee Pharmaceuticals Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell