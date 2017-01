Foresee Pharmaceuticals gibt neue Topline-Ergebnisse der Phase-III-Zulassungsstudie zu fortgeschrittenem Prostatakrebs bekannt

Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) - Foresee Pharmaceuticals Co.,Ltd. (6576.TWO) ("Foresee") verkündete am 16. Januar dieTopline-Ergebnisse der klinischen Phase-III-Studie zu FP-001 LMIS(injizierbare Leuprorelin-Mesylat-Suspension) 50 mg - eine offene,einarmige Studie bei Patienten mit einem fortgeschrittenenProstatakarzinom. Der primäre Endpunkt für die Wirksamkeit wurde bei97,0 % aller Studienteilnehmer erreicht.Der primäre Endpunkt für die Wirksamkeit entspricht demProzentsatz von Patienten mit der Unterdrückung desSerum-Testosterons (<=50 ng/dl) am Tag 28 und ab Tag 28 bis Tag 336in der Intent-to-treat-Gruppe (ITT-Gruppe). Die zielgerichteteWirksamkeit entsprach einer Untergrenze des zweiseitigen 95 %Vertrauensintervalls (Confidence Interval, CI) für eine Unterdrückung>90 %.In diese Studie wurden 137 Patienten eingeschlossen, diemindestens eine Dosierung des Prüfpräparats (ITT-Gruppe) erhielten,und 124 Patienten schlossen die Studie ohne wesentlicheProtokollverletzungen ab, die sich auf den primären Endpunkt für dieWirksamkeit ausgewirkt hätten (Per-Protocol-Gruppe (PP)). Das 95 % CIvon Kaplan-Meier-Schätzungen lag bei (92,2 %, 98,9 %) und das 95 %wiederholte Vertrauensintervall bei (92,5 %, 99,4 %). An Tag 28 wurdedie mittlere Testosteronkonzentration unter einen Kastrationsspiegelvon 17,6 ng/dL unterdrückt und die Unterdrückungsrate lag bei 98,5 %(135 von 137 Patienten erreichten medizinische Kastration). Nach derzweiten Injektion wurde keine mittlere Zunahme des Testosteronwertesbeobachtet. Vier Patienten erreichten keine erfolgreicheUnterdrückung von Testosteron mit primärer Endpunktanalyse, von denenzwei bis Tag 28 den Kastrationsspiegel nicht erreichten, während dieanderen beiden transiente Testosteronentweichungen erfuhren.Die häufigsten unerwünschten Ereignisse, die in dieser Studieangegeben wurden, umschließen "Hitzewallungen" (48,9 %), gefolgt von"Bluthochdruck" (14,6 %), "Schmerzen an der Injektionsstelle" (7,3%), "Erschöpfung" (6,6 %), usw. - in den meisten Fällen in mildemoder moderatem Ausmaß. Im Allgemeinen erwies sich eine LMIS 50 mgInjektion alle sechs Monate als sicher und gut verträglich. DieseSicherheitsdaten ähneln vermarkteten LHRH-Agonisten in der gleichenPatientenpopulation."Wir freuen uns sehr über die erfolgreichen Topline-Ergebnisse vonFP-001 LMIS - ein Programm, in das wir viele Jahre internerF&E-Bemühungen investiert haben", erklärte Dr. Ben Chien,Vorsitzender und CEO von Foresee. "Unsere Plattformtechnologie füreine stabilisierte injizierbare Darreichungsform überwindet dietechnischen Hürden, die unsere Konkurrenz im Laufe der Jahre bei derErzeugung einer stabilen, vorgemischten, vorgefüllten Version vonLeuprorelin-Depot zur Injektion erfahren haben. FP-001 bietetProstatakrebspatienten eine angenehme sowie praktische Lösung underleichtert die Vorbereitung sowie die Medikamentengabe fürGesundheitsexperten. Basierend auf seinem differenzierten Profilsind wir zuversichtlich, dass FP-001 LMIS sich erfolgreich auf demrasant wachsenden weltweiten 7,5 Milliarden US-DollarProstatakrebsmarkt durch zentrale strategische Kooperationen, wie z.B. kommerzielle Partnerschaften in den USA und Auslizenzierung inandere Schlüsselgebiete wie Europa, Japan, China und Wachstumsmärkte,etablieren wird.""In unseren First-in-Class-NCE-Pipelines wird aktuell dieAsthma/COPD Phase-I-Studie von FP-025 - ein hochselektiver oralverabreichter MMP-12 Inhibitor zur Bekämpfung entzündlicher undfibrotischer Erkrankungen - abgeschlossen, die darauf abzielt, demungedeckten medizinischen Bedarf von geschätzten 36 MilliardenUS-Dollar im Jahr 2019 nachzukommen", sagte Dr. Ben Chien.Pressekontakt:Patricia Chou886-2-2655-2658Patricia.Chou@foreseepharma.comOriginal-Content von: Foresee Pharmaceuticals Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell