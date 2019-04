Foresee Pharmaceuticals gibt die NDA-Einreichung zur FDA-Zulassung von LMIS 50 mg bekannt

Finanztrends Video zu



Taipei, Taiwan (ots/PRNewswire) - Foresee Pharmaceuticals Co.,Ltd. (6576.TWO) ("Foresee"), gab heute bekannt, dass sie bei der U.S.Food and Drug Administration einen 505(b)(2) New Drug Application(NDA; Antrag zur Zulassung neuer Arzneimittel) für LMIS 50 mg, einegebrauchsfertige 6-monatige Depotformulierung von Leuprolid-Mesylat,eingereicht hat. Der Antrag beansprucht die Zulassung zur Verwendungdieses Produkts zur palliativen Behandlung von fortgeschrittenemProstatakrebs.Dieser Zulassungsantrag wird durch eine bereits veröffentlichte,erfolgreiche Phase-3-Studie mit 137 Patienten mit fortgeschrittenemProstatakarzinom unterstützt, bei der sich die Behandlung mit derLMIS 50 mg-Injektion alle 6 Monate als wirksam, sicher und gutverträglich erwiesen hat."Wir bei Foresee sind stolz auf diesen Tag, denn die Einreichungder NDA bildet den Höhepunkt eines jahrelangen Engagements und harterArbeit unseres Teams und seiner engen Partner sowie großerAnstrengungen unserer Forscher, Dienstleister und Patienten", sagteDr. Ben Chien, Gründer und Vorstandsvorsitzender von Foresee. "Diesist ein wichtiger Schritt in Richtung einer möglichen Zulassung inden USA und unser kurzfristiges Hauptziel besteht darin, einePartnerschaft mit einem starken kommerziellen Marktteilnehmeraufzubauen, der unsere FP-001/LMIS-Franchise in den USA erfolgreicheinführen kann."Informationen zu Foresee Pharmaceuticals Co., Ltd.Foresee ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Taiwanund den USA, das an der Taipeh-Börse notiert ist. Die F&E-Aktivitätenvon Foresee konzentrieren sich auf zwei Schlüsselbereiche, nämlichdie einzigartige Depotverabreichungstechnologie für stabilisierteinjizierbare Formulierungen (SIF) und abgeleitete Arzneimittel fürSpezialmärkte sowie die transformativen präklinischen und klinischenFirst-in-Class-NCE-Programme für Erkrankungen mit hohem unerfülltemPatientenbedarf. Das Produktportfolio von Foresee umfasst Spät- undFrühphasenprogramme wie FP-001, 6-monatige und 3-monatige, stabile,einsatzbereite Versionen des Leuprolid-Mesylat-Depots zur Injektion,für die 2019 Zulassungsanträge geplant sind; FP-025, einenhochselektiven oralen MMP-12-Inhibitor für entzündliche undfibrotische Erkrankungen, der sich derzeit in einerPhase-2-Konzeptstudie befindet; FP-045, einen hochselektiven oralenniedermolekularen allosterischer Aktivator von ALDH2, einemmitochondrialen Enzym, für das derzeit eine Phase-1b/2-Studie geplantist (Fanconi-Anämie; mitochondrial vermittelte Erkrankungen); undFP-004, ein neuartiges, subkutan injizierbares Depotprodukt in derEntwicklungsphase zur Behandlung von Opioidkonsumstörungen undSchmerzen. www.foreseepharma.comPressekontakt:Anfragen zur Unternehmensentwicklung: Mathieu BoudreauPh.D.Vizepräsidentmathieu.boudreau@foreseepharma.comPublic Relations & Investor Relations: An Chung+886-2-77500188 ext.7308An.Chung@foreseepharma.comOriginal-Content von: Foresee Pharmaceuticals Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell