Foresee Pharmaceuticals gibt Ernennung des neuen Senior Vizepräsidenten Sr. VP für Pharmazie und Herstellung bekannt

Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) -Dr. Thomas Sun ist eine erfolgreiche Führungskraft mit über 20Jahren Erfahrung in allen Bereichen der pharmazeutischen Entwicklungvon der Entdeckung pharmazeutischer Produkte über die Herstellung bishin zum Supply Chain Management für Studien der Phasen 1 bis 3. Ernahm dabei führende Positionen ein und leitete die Weiterentwicklung14 neuer chemischer Substanzen in klinische Studien. Zuletzt war erVizepräsident für nichtklinische Entwicklung bei Nuredis Inc. undhatte die Leitung der Medizinalchemie, des CMC und dernichtklinischen Entwicklung inne. Vor seiner Tätigkeit für Nurediswar Dr. Sun als Miterfinder von Fostamatinib Vizepräsident fürPharmazie und Produktion bei Rigel Pharmaceuticals, Inc. und spielteeine Schlüsselrolle in der Entwicklung, NDA-Einreichung undkommerziellen Planung von Tavalisse(R). Dr. Sun erwarb seinen B.Sc.der Verfahrenstechnik und seinen M.Sc. der Chemie an der DalianUniversity of Technology sowie seinen Ph.D. für organische Chemie ander University of California, Santa Cruz."Die Expertise, das Wissen und die Erfahrung, die Dr. Sun Foreseemitbringt, stärken unsere Leistungsfähigkeit in den Bereichen CMC undkommerzielle Planungsstrategien", so Dr. Ben Chien, Vorsitzender vonForesee. "FP-001, LIMS 50 mg ist bereit für die NDA-Einreichung undLIMS 25 mg wird bald im November 2018 die Phase 3 des Testlaufsabschließen, so dass für unser starkes Team der zeitnahe Zuwachsdurch Dr. Sun unsere Vision maßgeblich fördern wird, ein weltweitführendes Pharmaunternehmen zu werden, das das Leben der Patientendurch Sicherheit, Konformität, Zweckmäßigkeit und Gesundungverbessern."Informationen zu Foresee Pharmaceuticals Co. Ltd.Foresee ist ein Biopharma-Unternehmen mit Sitz in Taiwan und denUSA, das an der Börse von Taipeh notiert ist. Die F&E-Initiativen vonForesee konzentrieren sich auf zwei Schlüsselbereiche, nämlich seineeinzigartige Depotverabreichungsplattform für stabilisierteinjizierbare Formulierungen (SIF) und Folgepräparate, die aufSpezialmärkte ausgerichtet sind, sowie die transformativenpräklinischen und klinischen First-in-Class-NCE-Programme, die aufKrankheitsfelder mit hohem ungedeckten Bedarf ausgerichtet sind.Das Foresee-Produktportfolio beinhaltet Programme zur Behandlungim späten und frühen Stadium, wie beispielsweise FP-001, einestabile, gebrauchsfertige Leuprorelin-Depotversion zur Injektion,dessen 50-mg-Version eine globale Phase-3-Zulassungsstudie anPatienten mit fortgeschrittenem Prostatakrebs erfolgreichabgeschlossen hat und deren Zulassungseinreichung für 2018 geplantist, während der Testlauf für den letzten Patienten in der Phase 3für die 25-mg-Version Ende 2018 abgeschlossen sein soll, FP-025, einhochselektiver, oral einzunehmender MMP-12-Hemmer zur Behandlung vonEntzündungs- und fibrotischen Erkrankungen, der derzeit in einePhase-2-Studie zum Wirksamkeitsnachweis übergeht, und FP-045, einhochselektiver, oral einzunehmender, niedermolekularer Agonist vonALDH2 zur Behandlung von PAD (Periphere Arterienerkrankung) undFanconi-Anämie, der aktuell die Phase 1 abgeschlossen hat, sowieFP-004, eine neue, subkutan injizierbare Formulierung einesOpioidrezeptor-Agonisten. Weitere Informationen erhalten Sie unterwww.foreseepharma.com.Pressekontakt:An ChungÖffentlichkeitsarbeit/Investor Relations+886-2-2655-2658 x7308An.Chung@foreseepharma.comOriginal-Content von: Foresee Pharmaceuticals Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell