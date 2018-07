Foresee Pharmaceuticals gibt Ergebnisse einer klinischen Phase-1-Studie bekannt, in der die vielversprechende Sicherheit, Verträglichkeit und das pharmakokinetische Profil von FP-045, einem potenten ALDH2-Aktivator, betont wird

Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) - Foresee Pharmaceuticals Co.,Ltd. (6576.TWO) ("Foresee") gab heute den erfolgreichen Abschlusseiner klinischen Phase-1-Studie mit ansteigender Mehrfachdosierung(Multiple Ascending Dose, MAD) mit FP-045, seinem neuartigen,potenten, oral einzunehmenden, kleinmolekularen ALDH2-Aktivator zurBehandlung von peripheren arteriellen Erkrankungen und derFanconi-Anämie bekannt. Ziel der Studie war es, die Sicherheit,Verträglichkeit und Pharmakokinetik der oralen ansteigenden Dosierungvon FP-045 bei gesunden Probanden zu bewerten. Insgesamt 24 Probandenerhielten in der MAD-Studie 7 Tage lang mehrere orale Dosen vonFP-045 in drei verschiedenen Dosierungen oder Placebo.Die Studienergebnisse zeigen, dass FP-045 im Allgemeinen sicherund bis zur höchsten getesteten Dosierung verträglich war. Es wurdenkeine schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse (Serious AdverseEvents, SAE) beobachtet. Alle unerwünschten Ereignisse (AdverseEvents, AE) wurden am Ende der Studie als leicht oder mittelschwereingestuft und konnten behoben werden. Das pharmakokinetischeVerhalten von FP-045 ist konsistent mit der einmal täglichenDosierung. Die Daten aus diesen Studien werden die Dosisauswahl unddas Studiendesign für spätere Proof-of-Concept- undProof-of-Mechanism-Studien, die die Wirkung von FP-045 beiverschiedenen Krankheitsbildern testen, beeinflussen.ALDH2 ist ein wichtiger mitochondrialer Regulator des toxischenAldehydstoffwechsels. Es spielt eine Schlüsselrolle bei der Oxidationendogener aldehydischer Produkte, die durch Lipidperoxidation unteroxidativem Stress entstehen, wie 4-Hydroxy-2-nonenal (4-HNE) undMalondialdehyd (MDA) sowie Umweltaldehyde. Diese toxischen Aldehydesind mit vielen mitochondrial-vermitteltenkardiovaskulär-metabolischen Erkrankungen (PAD, NAFLD/NASH,Herzinsuffizienz usw.) und seltenen Erkrankungen (Fanconi-Anämie,Shwachman-Diamond-Syndrom, Ataxie usw.) verbunden. Die Aktivierungvon ALDH2 durch seinen Agonisten kann den toxischenAldehyd-Stoffwechsel beschleunigen und theoretisch die Behandlungdieser Krankheiten ermöglichen."Basierend auf den Daten aus präklinischen Tierversuchen haben wiruns entschieden, die Entwicklung von FP-045 auf die periphereArterienerkrankung (PAD, Peripheral Artery Disease) zukonzentrieren", so Dr. Ben Chien, Vorsitzender von Foresee. "Dietraditionelle Behandlung von PAD beinhaltet Antikoagulantien, dielediglich die Symptome lindern. FP-045 hingegen kann eine Behandlungder Krankheit ermöglichen, indem es die Anreicherung von toxischemAldehyd verhindert. Eine weitere Indikation für FP-045 ist dieFanconi-Anämie, eine seltene Krankheit, die derzeit nicht wirksambehandelt wird. Patienten mit Fanconi-Anämie werden meist als Kinderdiagnostiziert und haben eine mittlere Lebensdauer von nur 33Jahren.""Dank der positiven Ergebnisse der klinischen Phase-1-Studie sindwir zuversichtlich, dass wir FP-045 zur Überprüfung desTherapiekonzepts in die Phase 2 (POC, Proof of Concept) bei Patienteneinführen können", so Dr. Chien.Informationen zu Foresee Pharmaceuticals Co. Ltd.Foresee ist ein an der Börse von Taipeh notiertesBiopharma-Unternehmen mit Sitz in Taiwan und den USA. DieF&E-Initiativen von Foresee konzentrieren sich auf zweiSchlüsselbereiche, nämlich seine einzigartigeDepot-Verabreichungsplattform für stabilisierte Injektionsrezepturen(Stabilized Injectable Formulation, SIF) und Folgepräparate fürSpezialmärkte sowie seine transformativen vorklinischen undklinischen Frühphasen-NCE-Programme zur Behandlung vonKrankheitsfeldern mit ungenügend gedecktem Bedarf.Das Foresee-Produktportfolio beinhaltet Programme zur Behandlungim späten und frühen Stadium wie beispielsweise FP-001, eine stabile,vorgemischte und vorgefüllte Mesylat-Leuprolid-Depotversion zurInjektion, für deren 50-mg-Version eine globale Phase3-Anmeldungsstudie für Patienten mit Prostatakrebs imfortgeschrittenen Stadium erfolgreich abgeschlossen wurde und für dieZulassungsanträge im Jahr 2018 geplant sind, und für deren25-mg-Version der letzte Patient in der Phase-3-Studie Ende 2018erwartet wird; FP-025, ein hochselektiver, oral einzunehmenderMMP-12-Hemmer zur Behandlung von Entzündungs- und fibrotischenErkrankungen, der gegenwärtig eine Phase 2-POC-Studie durchläuft,FP-045, ein hochselektiver, oral einzunehmender, niedermolekularerAgonist von ALDH2 (Aldehyd-Dehydrogenase 2), der derzeit die Phase 1abgeschlossen hat, und FP-004, eine neue, subkutan injizierbareFormulierung eines Opioidrezeptor-Agonisten. 