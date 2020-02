"Forensiker im Einsatz": ZDFinfo auf der Spur des Verbrechens (FOTO)

Mainz (ots) - Ihre Arbeit beginnt dann, wenn ein Leben endet. Expertenzahlreicher forensischer Disziplinen unterstützen Polizei und Justiz bei derAufklärung von Verbrechen. In zwei neuen Folgen der Doku-Reihe "Auf der Spur desVerbrechens - Forensiker im Einsatz" wirft ZDFinfo am Samstag, 8. Februar 2020,ab 20.15 Uhr, einen Blick hinter die Labortüren der kriminaltechnischenInstitute, Universitäten und Forschungszentren. Denn hier fördernWissenschaftler maßgebliche Hinweise zur Überführung der Täter zutage. Mitstetig weiterentwickelten Methoden sind sie zu den wahren Helden im Kampf gegendas "perfekte Verbrechen" geworden. Die beiden Folgen sind bereits ab Samstag,8. Februar 2020, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek abrufbar.Den Auftakt macht um 20.15 Uhr die Folge "Genetischer Fingerabdruck".Molekularbiologe Dr. Harald Schneider extrahiert DNA aus Kleinstspuren. Bereits0,5 Quadratmillimeter reichen ihm aus, um Erbsubstanz eindeutig zuidentifizieren. Zu Beginn der DNA-Forschung konnte man nur erkennen, wessen DNAman vorfand. Mittlerweile ermöglichen die Proben auch Rückschlüsse auf Augen-,Haar- und Hautfarbe einer Person. Wird es bald genetische Phantombilder geben?Im Anschluss um 21.00 Uhr beschäftigt sich die Folge "Verräterisches Blut" miteiner Waffe, die an einem Tatort gefunden wurde. Eine wichtige Frage für dieErmittler ist dabei, ob das Opfer mit dieser Waffe erschossen wurde. ZurAufklärung kann die molekulare Ballistik entscheidend beitragen. Denn beiSchussverletzungen wird organisches Material des Opfers in die Waffezurückgeschleudert. Molekularbiologe Cornelius Courts kann so herausfinden, wermit der Waffe erschossen wurde und wo die Person getroffen wurde.ZDFinfo wiederholt die beiden neuen Folgen von "Auf der Spur des Verbrechens -Forensiker im Einsatz" am Montag, 10. Februar 2020, ab 8.45 Uhr.Ansprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154; Presse-Desk,Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon 06131 - 70-16100,und über https://presseportal.zdf.de/presse/aufderspurdesverbrechensPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/crime-dokus-in-zdfinfoZDFinfo in der ZDFmediathek: https://zdfinfo.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/105413/4510667OTS: ZDFinfoOriginal-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell