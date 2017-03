Baden-Baden (ots) -Sie war 1965 ein Straßenfeger und gilt heute als ein Grundsteinder deutschen Fernsehserien - die achtteilige Schwarz-Weiß-Produktion"Forellenhof" des damaligen Südwestfunks. Heimlicher Hauptdarstellerwar das gleichnamige Waldhotel mit idyllischer Forellenzucht am RandeBaden-Badens, das heute von einem jungen Pächterpaar betrieben wird.Die SWR Dokumentation "Forellenhof - Eine Legende kehrt zurück"stellt den fiktionalen Hotelbetrieb von damals den realenHerausforderungen von heute gegenüber und lässt Weggefährten zu Wortkommen. Der Film von Harold Woetzel ist am Sonntag, 16. April 2017,um 17:15 Uhr im SWR Fernsehen zu sehen.1965: Der Forellenhof schreibt Fernsehgeschichte "Der Forellenhof"von 1965 war eine der erfolgreichsten Kultserien der frühenFernsehjahre. Die Geschichten um eine Hoteliersfamilie, die einkleines Schwarzwaldhotel betreibt, waren stilbildend für vieleweitere Familienserien danach. Zu den Darstellern zählten berühmteGrößen aus den glanzvollen UFA-Zeiten wie Hans Söhnker und JaneTilden. Junge Schauspieler starteten mit dem "Forellenhof" ihreFernsehkarrieren, darunter Helga Anders und Helmut Förnbacher, dersich in der SWR Dokumentation an besondere Szenen aus denHotelgeschichten erinnert.Geschichten und GeschichteGute Erinnerungen an die Dreharbeiten hat auch Adalbert Plica,damals Kameramann. Er erzählt in den Kulissen einer anderen SWRErfolgsserie, der "Fallers", seine Forellenhof-Geschichten. Dass dasInterview in einem der beiden Studios der "Fallers" stattfindet, istkein Zufall, beherbergte es doch damals die Kulissen desForellenhofs. Dies ist nicht die einzige Gemeinsamkeit der beidenProduktionen. Der Forellenhof diente einige Staffeln lang auch derSerie rund um eine Schwarzwaldfamilie als Kulisse und der ehemaligeKameramann Plica kehrte als Regisseur der "Fallers" nach Baden-Badenzurück.Der Forellenhof heuteEinst Schauplatz von Dreharbeiten, Pilgerstätte von Fans odereinfach nur beschauliches Schwarzwaldhotel, stand der echteForellenhof jahrelang leer. Dann kam das Hotelierspaar Madeleine Hollund Oliver Vetter. Sie haben mit dem "Waldhotel Forellenhof" ihrenTraum verwirklicht: "Wir wollten immer ein Haus mit Geschichte, umWerte zu haben, um diese Wohlfühlatmosphäre wieder aufleben zulassen", erzählt Vetter. Eine große Herausforderung: DieDokumentation begleitet die beiden an den ersten turbulenten Tagender Wiedereröffnung im Dezember 2015 und zieht Vergleiche zumSerienbetrieb 1965.Sendung:"Forellenhof - Eine Legende kehrt zurück", Sonntag, 16. April2017, 17:15 Uhr, SWR FernsehenFotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt: Daniela Kress, Tel. 07221 929 23800,Daniela.Kress@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell