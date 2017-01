ForeScout Technologies im Gartner Market Guide als Sicherheitsanbieter für IoT gelistet

Cupertino, USA (ots) - ForeScout Technologies Inc., führenderAnbieter zum Schutz von IoT-Geräten, gibt heute die Listung alsRepresentative Vendor im Gartner's Market Guide für IoT-Sicherheitbekannt."Wir gehen davon aus, dass IoT-Geräte im Durchschnitt bereits 75Prozent aller Endpunkte in einem Unternehmensnetzwerk ausmachen. Dieserhöht die Anzahl der Angriffsvektoren ungemein," sagt MichaelDeCesare, President und CEO von ForeScout. "Die Listung von Gartnerbestätigt uns und unseren agentenlosen Ansatz. Mit der Fähigkeitjeden Endpunkt zu erkennen und zu verwalten helfen wir OrganisationenHerr der Lage zu werden und die Angriffsfläche durch IoT unterKontrolle zu bekommen.Gartner sieht ForeScout laut des aktuellen Market Guide for IoTSecurity 2016 als Representative Vendor für IoT-Sicherheit in denBereichen Healthcare, Finance, Governance.Der Bericht spricht von "Gezielten Cyberangriffen" in denBereichen Connected Car und Healthcare, die zu mehr Investment fürSicherheit (allgemein im Bereich IT und IoT-spezifisch) in diesenBereichen geführt haben. Die Analysten Saniye Burcu Alaybeyi, EarlPerkins und Ruggero Contu von Gartner sehen weiter eine stärkerepolitische Thematisierung der Problematik und einen erhöhten Druck zumehr staatlicher Regulierung. Es wird deutlich, dass durch dieDigitalisierung Konzepte zur physikalischen Sicherheit und generelleSicherheitsrichtlinien neu definiert werden müssen.Pressekontakt:Ferdinand KunzKafka Kommunikation089 74 74 70 580fkunz@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: ForeScout Technologies, übermittelt durch news aktuell