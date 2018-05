Forderungsverluste sinken / Unternehmen müssen in Deutschland trotz positiver Entwicklung mehr als 100 Milliarden Euro abschreiben / 19 Prozent der Firmen beugen nicht vor

Heppenheim (ots) - Deutsche Unternehmen berichten von sinkendenForderungsverlusten. Im Durchschnitt mussten 1,8 Prozent derForderungen aus dem Jahresumsatz 2017 als uneinbringlichabgeschrieben werden, weil keine Zahlungen mehr zu erwarten sind.2018 gab es damit einen weiteren Rückgang, nach 2,5 Prozent und 3,7in den Vorjahren. Auch in Europa waren die Forderungsverlusteebenfalls rückläufig und lagen mit 1,69 Prozent auf ähnlichem Niveau.Das sind Ergebnisse des von intrum - Europas führenderUnternehmensgruppe für Kreditmanagement-Services - veröffentlichtenEuropean Payment Report 2018 (EPR), bei dem europaweit 9.607Unternehmen befragt wurden."Die Zahlen sind ein starkes Signal einer stabilen ökonomischenEntwicklung in Deutschland und ein erfreuliches Ergebnis des EuropeanPayment Report 2018", unterstreicht Florian Wöretshofer, ManagingDirector und CEO der Intrum Deutschland GmbH. Allerdings sei jederabgeschriebene Euro einer zuviel. In Deutschland gibt es über dreiMillionen steuerpflichtige Unternehmen mit einem kumuliertenJahresumsatz von über sechs Billionen Euro. "1,8 Prozent bedeutet,das deutsche Unternehmen auf rund 100 Milliarden Euro Einnahmenverzichten mussten", so Wöretshofer. Dazu kämen viele 100 MilliardenEuro, die zu spät gezahlt würden. Dass ausbleibende oder verzögerteUmsätze negative Konsequenzen für die Unternehmen haben, liegt aufder Hand.Trotz der positiven Entwicklung aller Kennzahlen, müssenUnternehmen die fehlende Liquidität erst einmal verkraften undweitere Vorsichtsmaßnahmen einführen. So geben immerhin 8 Prozent an,dass die fehlende Liquidität existenzbedrohend für sie sein könnte.19 Prozent der deutschen Unternehmen leiden unterLiquiditätsengpässen und sehen hier einen mittleren bis hohenAuslöser beim Zahlungsverhalten der Kunden. 12 Prozent sind derMeinung, dass auch das Unternehmenswachstum insgesamt behindert wird.Der Einfluss auf Streichungen von Arbeitsplätzen hat sich wesentlichverbessert und liegt nur noch bei zwei Prozent, doch immerhin sindEinstellungsstopps bei fünf Prozent der Unternehmen auf fehlendeZahlungen zurückzuführen. "Dies zeigt, dass wir alle weiter fürSofortzahlungen arbeiten müssen, da dies die Verwundbarkeit vonkleinen und mittleren Unternehmen verringert", sagt Mikael Ericson,CEO von Intrum.55 Prozent der Unternehmen in Deutschland sagen, dass sie gebetenwurden, längere Zahlungsfristen zu akzeptieren, als ihnen lieb war.74 Prozent der Anfragen kamen dabei von kleinen bis mittelständischenUnternehmen, 30 Prozent sogar von großen, multinationalen Companies.Fast die Hälfte (48 Prozent) der angefragten Unternehmen gibt dabeizu, diese Forderungen akzeptiert zu haben.Überraschend ist nach wie vor, das 19 Prozent der Unternehmen inDeutschland keinerlei Instrumente einsetzen, um Zahlungsausfälle zuvermeiden. 46 Prozent der deutschen Unternehmen nutzenVorauszahlungen, 34 Prozent professionelle Unterstützung durchInkasso-Unternehmen, sechs Prozent Factoring. "Da kann insgesamtwesentlich mehr vorgebeugt werden. Unterm Strich brauchen wir faireZahlungsbedingungen für Anbieter und Kunden. Das ist ein wichtigerBestandteil einer so genannten guten Wirtschaft", sagt FlorianWöretshofer.Über den European Payment Report 2018 von IntrumDer European Payment Report 2018 basiert auf einer Umfrage, diezwischen dem 24. Januar und dem 23. März 2018 in 29 europäischenLändern gleichzeitig durchgeführt wurde. In dem Bericht wertet Intrumdie Daten von insgesamt 9.607 Unternehmen in Europa aus, um Einblickein das Zahlungsverhalten und in die finanzielle Soliditäteuropäischer Unternehmen zu erhalten. Befragt wurden im Rahmen derUmfrage Personen, die in ihrer Funktion als Finanzvorstand, CFO, Headof Credits, Business-Controller oder Ähnliches fungieren.Der ungekürzte European Payment Report 2018 wird am 28. Mai in 29europäischen Ländern vorgestellt. Sie können ein Exemplar gerneanfordern: http://ots.de/nu92x6Pressekontakt:Nationaler Kontakt:Jürgen Sonder, Geschäftsführer und Chief Commercial OfficerIntrum Justitia GmbHE-Mail:PressestelleDE@intrum.comInternationaler Kontakt:Annika Billberg, Communications DirectorE-Mail: a.billberg@intrum.comOriginal-Content von: Intrum Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell