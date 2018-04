Forderungen der börsennotierten ÖKOWORLD AG erfüllt: VW-Vorstandsvorsitzender entlassen / Der Vorstandsvorsitzende von Volkswagen Matthias Müller muss seinen Posten räumen (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Ökoworld":

Hilden/Düsseldorf (ots) -Bereits in einer Pressemitteilung vom 6. Februar 2018 forderte diebörsennotierte ÖKOWORLD AG den rigorosen Rücktritt der VW Chef-Etagemit der Begründung, dass die Vorstände und Aufsichtsräte der VW AGEinstellungen in ihrem Empfinden und Denken haben, die für dieMenschen weltweit im 21. Jahrhundert nicht mehr tragbar sein können.Alfred Platow, Gründer und Vorstandsvorsitzender der ÖKOWORLD AG,prangerte insbesondere eine von VW befürwortete Studie an, für dieoffenbar Probanden Stickstoffoxide einatmen mussten. Experimente mitMenschen, um die Ungefährlichkeit von Dieselautos vorzutäuschen.Alfred Platow, Gründer und Vorstandsvorsitzender derbörsennotierten ÖKOWORLD AG, kommentiert: "Matthias Müller war imHerbst 2015 an die Spitze von Volkswagen gekommen, nachdem VorgängerMartin Winterkorn im Zusammenhang mit dem Bekanntwerden desAbgasskandals in den USA zurückgetreten war. Eigentlich sollteMüllers Vertrag bis 2020 laufen. Er sollte das angeschlagene Imagewieder durch einen positiven Kulturwandel aufpolieren. Es hat fürmich eine hohe Signalwirkung, dass dieser personelle Schritt derAblösung nun vollzogen wird. Ich hoffe, dass nach Müller auch andereMitverantwortliche und Mitwisser aus Vorstand und Aufsichtsrat ihreHüte nehmen. Diese Herrschaften in der VW-Führungsetage sollenMenschen- und Affentests gebilligt haben, um die Ungefährlichkeit derAbgase von Dieselautos vorzutäuschen. Diese pseudowissenschaftlichenTier- und Menschenversuche zeigen, dass der VW AG für Profit allesrecht ist. Dies kann nur eine Konsequenz haben: die lückenloseAufklärung dieser Machenschaften. Wir fordern weiter die sofortigeBeurlaubung und im Anschluss die Kündigung der Vorstände undAufsichtsräte. Die Aufräumarbeiten scheinen nun zumindest begonnen zuhaben".Der geplante Kulturwandel im Hause VW hat nach Müllers Amtsantrittnicht stattgefunden. Müller musste stetig Schadensbegrenzungbetreiben. Die Abgastests mit Affen und Menschen sorgten für vielAufruhr und Entsetzen in der Öffentlichkeit. Immer wieder stand auchdie Staatsanwaltschaft wegen der Ermittlungen im Dieselskandal vorder Tür. Der Dieselbetrug soll den VW-Konzern bereits mehr als 25Milliarden Euro gekostet haben.Die seit 1999 börsennotierte ÖKOWORLD AG (vormals versiko AG) istein führendes Unternehmen im Bereich ethisch-ökologischerKapitalanlagen. Über 40 Jahre Erfahrung fließen in die Entwicklungund Auflegung eigener Produkte ein. Im Vertrieb werden über dieethisch-ökologische Vermögensberatung über 50.000 Kunden undKundinnen bundesweit betreut.