Forderungen des Deutschen Bauernverbandes zur Agrarministerkonferenz - Krüsken: Nationale Sonderwege befördern Sauenhaltung ins Aus

Berlin (ots) -(DBV) Anlässlich der Agrarministerkonferenz imnordrhein-westfälischen Bad Sassendorf weist der DeutscheBauernverband (DBV) auf die dramatische Situation der Schweinehalterin Deutschland hin. "Auslöser dieser besorgniserregenden Entwicklungsind nationale gesetzliche Sonderwege bei Haltungsanforderungen,mangelnde Investitionssicherheit, Blockaden beim Bau- undGenehmigungsrecht, ein scharfer innereuropäischer Wettbewerb undnicht zuletzt die Bedrohung durch die Afrikanische Schweinepest.Allein diese hausgemachten, von der Politik verordneten Regelungenhaben die Sprengkraft, den Betriebszweig Ferkelerzeugung inDeutschland vollends ins Aus zu befördern", sagt der Generalsekretärdes Deutschen Bauernverbandes, Bernhard Krüsken. Ein entscheidenderFaktor ist aus Sicht des DBV der Ausstieg aus der betäubungslosenFerkelkastration: "Wir wollen den Ausstieg, aber wir brauchen füralle Betriebe praktikable Lösungswege, um im europäischen Wettbewerbkonkurrenzfähig zu bleiben. Deshalb ist es zwingend notwendig,zusätzlich die Lokalanästhesie durch den Landwirt möglich zu machen.Bis das geschehen ist muss die Ausstiegsfrist verlängert werden", soKrüsken.In Dänemark, einem wichtigen Wettbewerber in der Ferkelaufzucht,ist die Lokalanästhesie schon zugelassen. Bereits jetzt werden über11 Millionen Ferkel pro Jahr aus Dänemark und den Niederlandenimportiert. Der DBV geht davon aus, dass sich dieser Trendverstetigt. Der Strukturwandel in der deutschen Sauenhaltung,maßgeblich angetrieben von verschärften gesetzlichen Anforderungen,schreitet deutlich voran. Seit 2005 ist die Zahl der sauenhaltendenBetriebe um 75 Prozent zurückgegangen. Von damals knapp 34.000Betrieben sind nur noch rund 8.100 Betriebe im Jahr 2018 übriggeblieben.Große Sorge macht den Schweinehaltern in Deutschland auch derdrohende Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest. Das Virus istinzwischen neben Osteuropa auch in Belgien nachgewiesen worden.Obwohl das Virus für den Menschen und andere Tiere völligungefährlich ist, befürchtet der Deutsche Bauernverband, dass einAusbruch dramatische wirtschaftliche Folgen für die Betriebe habenwird. "Das Virus steht vor unserer Tür. Schweinehalter undVeterinärbehörden sind in Alarmbereitschaft und bereiten sich aufdieses Szenario vor. Wir appellieren an Bund und Länder, in die zurSeuchenbekämpfung im Wildschweinebestand erforderliche technische undorganisatorische Infrastruktur zu investieren", erklärtDBV-Generalsekretär Krüsken.Zur Agrarministerkonferenz haben rund 1.000 Landwirte undSchweinehalter angekündigt, ihren Unmut sichtbar zu machenHintergrund:Laut einer Studie der Interessengemeinschaft der deutschenSchweinehalter (ISN) aus August 2018 denken mehr als die Hälfte derdeutschen Ferkelerzeuger ans Aufgeben. Als Gründe werden in ersterLinie gesetzliche Auflagen und mangelnde Planungssicherheit genannt.Die Landwirte beklagen, dass über wichtige Zukunftsfragen zur Haltungvon Ferkeln und Sauen nicht entschieden werde. 52,1 Prozent der 645befragten Sauenhalter wollen in den kommenden zehn Jahren aus derFerkelerzeugung aussteigen. Bei jedem sechsten befragten Betrieb istder Ausstieg sogar schon in den kommenden 24 Monaten geplant.Besonders drastisch ist das Ergebnis bei den kleinen Betrieben mitbis zu 150 Sauen. Hier wollen 84,6 Prozent aufgeben. Die Sauenhaltungin Zukunft ausbauen wollen dagegen nur 12 Prozent der Betriebe.