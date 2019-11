Forderung nach schnelleren Verfahren bei der Rechtsdurchsetzung im Netz / Studie zeigt: e-Commerce-Richtlinie ist in ihrer aktuellen Form nicht mehr zeitgemäß

Düsseldorf (ots) - Wie können im Netz die Freiheit einerseits und dieMenschenwürde und der Jugendschutz andererseits in Einklang gebracht werden?Diese und weitere Fragen haben Vertreterinnen und Vertreter von Politik,Medienregulierung, Initiativen und Industrie am Dienstag, 12. November 2019, inBrüssel diskutiert. Unter dem Titel "safeguarding freedom - securing justice"luden die Medienanstalten gemeinsam mit der Landesanstalt für Medien NRW und demInstitut für Europäisches Medienrecht zu einer öffentlichen Konferenz ein.Für den Erfolg und die Stabilität des europäischen Medienmarktes ist esentscheidend, dass schnelle und effektive Verfahren für Fälle vongrenzüberschreitenden Delikten gefunden werden. Die Zukunftsfähigkeit dereinheitlichen europäischen Medienordnung kann nur gewährleistet werden, wenn eszugleich gelingt, die Bevölkerung in den einzelnen Mitgliedstaaten effektiv vorRechtsverletzungen zu schützen.Vor allem die Berichte der nationalen Regulierer als auch der Initiativejugendschutz.net machten den dringenden Anpassungsbedarf der aktuellenRechtslage deutlich. Bestätigt wurden die beschriebenen Herausforderungen durchdie anschließend vorgestellte EMR-Studie von Prof. Dr. Mark D. Cole zuraktuellen und möglichen zukünftigen Regulierung von Online-Inhalten unterBerücksichtigung der e-Commerce-Richtlinie der EU. Cole kommt darin zu demSchluss, dass die e-Commerce-Richtlinie für die heutige Internet-Umgebungangepasst werden muss. Die Dauer der Verfahrensläufe, die ungeklärtenZuständigkeiten zwischen den nationalen Regulierern und die zunehmende Dominanzvon Plattformen wie Facebook und Co. stellten die größten Herausforderungen beider grenzüberschreitenden Rechtsdurchsetzung im Netz dar. Gleichzeitig forderter Regulierungsbehörden auf, aktiv zu werden. "Ausgehend von der Verpflichtungzum Schutz der Grundwerte rechtfertigen es selbst Schwierigkeiten bei dereffektiven Durchsetzung von Regeln nicht, den entsprechenden Versuch nicht zuunternehmen."Mögliche Ansätze zur Anpassung dieser Richtlinie wurden daran anknüpfend auf demAbschlusspanel diskutiert. "Es ist an uns, in Europa unsere Standards einerfreien Medienordnung durchzusetzen", machte Dr. Tobias Schmid, Direktor derLandesanstalt für Medien NRW und Europabeauftragter der Medienanstalten, amDienstag in Brüssel deutlich. "Europa ist der Garant für Frieden und Freiheit.Damit das auch im Netz so bleibt, ist es unsere Verpflichtung, jetzt klareVerantwortlichkeiten der Marktteilnehmer zu definieren und schnelle undeffektive Verfahren zwischen den Mitgliedstaaten zu vereinbaren", führte erfort.Die Zusammenfassung der EMR-Studie von Prof. Dr. Mark D. Cole steht Ihnen unternachstehendem Link zum Download zur Verfügung:www.medienanstalt-nrw.de/e-commerceWeitere Informationen über die medienanstalten finden Sie unter:www.die-medienanstalten.dePressekontakt:Nele NieuwenhuisLandesanstalt für Medien NRWZollhof 2, 40221 DüsseldorfTelefon: 0211 - 77 00 7 - 555E-Mail: presse@medienanstalt-nrw.deOriginal-Content von: Landesanstalt für Medien NRW, übermittelt durch news aktuell