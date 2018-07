Forderung der Mehrweg-Allianz ignoriert ökologische Weiterentwicklung der PET-Einwegflaschen und Verbraucherbedürfnisse

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Berlin (ots) - Die Bundesvereinigung der DeutschenErnährungsindustrie (BVE) hat die Forderung der sogenannten"Mehrweg-Allianz" nach einer Sonderabgabe von 20 Cent aufPET-Einwegflaschen und Getränkedosen zurückgewiesen:"Die pauschale Aussage, Mehrweg sei gut, Einweg schlecht,ignoriert gleich zwei wesentliche Aspekte: Die Ökobilanz vonpfandpflichtigen PET-Einweggetränkeverpackungen hat sich dankintensivem Branchenbemühen in den letzten Jahren kontinuierlichverbessert - das belegen ökobilanzielle Erhebungen. Dies hat dazugeführt, dass 1,5-l-PET-Einwegflaschen und0,75-l-Glas-Mehrwegflaschen ökologisch mittlerweile auf der gleichenStufe stehen. Die Pauschalisierungstaktik der Deutschen Umwelthilfeund ihrer Mitstreiter ist auch deshalb haltlos, da sie schlichtwegdie Verbraucherbedürfnisse verkennt. Je nach Konsumanlass undpersönlicher Präferenz, greifen diese in einem Fall zu Mehrweg-, imanderen Fall zu Einweggebinden. Diese Entscheidungsfreiheit mussihnen auch weiterhin gewährt bleiben!", so Peter Feller,stellvertretender BVE-Hauptgeschäftsführer.Pressekontakt:Laura BuschReferentin für Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitBundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie (BVE)Tel. 030-200 786 152lbusch@bve-online.deOriginal-Content von: BVE Bundesvereinig. Ernährungsindustrie, übermittelt durch news aktuell