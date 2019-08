Fordert der IWF ein Goldverbot? Das sollten Sie beachten…

Lieber Leser,

kürzlich berichtete ich über die Strafzinsen, die der IWF in einem „Strategiepapier“, also nicht offiziell, forderte. 10 % auf die Einlagen von Pensionsfonds und anderen „institutionellen Investoren“. Die Wirtschaft müsse sozusagen angekurbelt werden, indem das Geld direkt investiert wird – am liebsten in den Immobilienmarkt (der im übrigen jetzt schon überhitzt ist). Im selben Papier fordern die Autorinnen noch „flankierende ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung