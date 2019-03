Ford will 5000 Arbeitsplätze in Deutschland streichen

Weitere Suchergebnisse zu "Ford Motor":

KÖLN (dpa-AFX) - Der US-Autobauer Ford will in Deutschland 5000 Arbeitsplätze abbauen.



Dies bestätigte ein Ford-Sprecher am Freitag. Zuvor hatte der "Kölner Stadt-Anzeiger" darüber berichtet./wdw/DP/edh