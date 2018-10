Ford weitere drei Jahre Exklusiv-Partner des 1. FC Köln (FOTO)

Köln (ots) -- Vertragsverlängerung bis zur Saison 2021/2022- Ford exklusiver Fahrzeug-Sponsor des FC Köln- Spieler, Trainer und Präsidium können aus der gesamtenFahrzeugflotte wählenFord und der 1. FC Köln haben ihre seit 24 Jahren bestehendePartnerschaft um drei weitere Jahre verlängert. Beide einigten sichauf ein umfangreiches Paket bis zum Ende Saison 2021/2022."Im Hinblick auf unsere fast 25-jährige Zusammenarbeit freue ichmich, dass wir den Vertrag mit dem FC um weitere drei Jahreverlängern konnten," betont Gunnar Herrmann, Vorsitzender derGeschäftsführung der Ford-Werke GmbH. "Auch für die vielen FC-Fansunter unseren Beschäftigten ist das ein schönes Zeichen."FC-Geschäftsführer Alexander Wehrle sagt: "Wir gehen ins 25. Jahrder Zusammenarbeit mit Ford und bleiben weit darüber hinaus Partner.Das ist ein außergewöhnlicher Zeitraum, den es im deutschen Fußballin dieser Form kein zweites Mal gibt. Dass wir in guten und inschlechten Zeiten zusammenstehen, gilt für beide Seiten und ist einZeichen der engen, wechselseitigen Verbundenheit zwischen Köln, dem1. FC Köln und dem Unternehmen Ford."Der Kölner Automobilhersteller stellt den Spielern, Trainern sowieden Mitgliedern des Präsidiums und des Managements Fahrzeuge zurVerfügung. Im Gegenzug ist Ford unter anderem mit seinem Logo in denMedienbereichen, bei PR-Terminen sowie mit TV-relevanterBandenwerbung im Stadion vertretenDem Kölner Fußballclub steht die gesamte Fahrzeugpalette zurAuswahl; besonders beliebt in den letzten Jahren waren Ford Kuga,Edge und Mustang. Die Fahrzeuge des Sponsors sind alle an demSchriftzug "FC powered by Ford" und an dem blauen Ford-Oval zuerkennen. Weitere Ford-Fahrzeuge können vom 1. FC Köln vergünstigtgeleast werden. Sie werden unter anderem verstärkt bei derNachwuchsförderung eingesetzt.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mitSitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln undSaarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit derGründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 MillionenFahrzeuge produziert.Für weitere Informationen zu den Produkten von Ford besuchen Siebitte www.ford.de.Pressekontakt:Ute MundolfFord-Werke GmbH0221/90-17504umundolf@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell