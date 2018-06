Ford verkündet Führungswechsel in der Ford-Werke GmbH (FOTO)

Köln (ots) -- Hans-Jörg Klein mit Wirkung zum 1. September zum neuenGeschäftsführer Marketing und Verkauf in die Geschäftsführung derFord-Werke GmbH berufen- Wolfgang Kopplin, Geschäftsführer Marketing und Verkauf undstellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung der Ford-WerkeGmbH, verlässt das Unternehmen auf eigenen WunschDer Aufsichtsrat der Ford-Werke GmbH hat Hans-Jörg Klein mitWirkung zum 1. September 2018 zum neuen Geschäftsführer derFord-Werke GmbH bestellt. Er wird für den Geschäftsbereich Marketingund Verkauf verantwortlich sein. Klein folgt auf Wolfgang Kopplin,der das Unternehmen verlassen wird.In seiner neuen Rolle hat Klein die operative Verantwortung fürden gesamten Geschäftsbereich Marketing und Verkauf in Deutschland.Zuletzt hatte Klein die Position des Verkaufsdirektors von FordDeutschland inne. Zuvor war er als Direktor Produktmarketing bei FordEuropa für alle aktuellen und zukünftigen Produktprogramme zuständig.Hans-Jörg Klein hat 1991 seine berufliche Laufbahn bei Fordbegonnen. Seitdem hat er verschiedene Führungspositionen in derProduktentwicklung, der Fahrzeugfertigung sowie im Bereich Marketingund Vertrieb der europäischen und deutschen Ford-Organisationbekleidet. Weitere frühere berufliche Stationen waren die desVerkaufsleiters von Ford in Deutschland, Brand Managers für große Pkwund Performancefahrzeuge bei Ford Europa und die des LeitersNutzfahrzeuge in der deutschen Organisation.Wolfgang Kopplin wird bis 31. August 2018 in seiner Funktion beider Ford-Werke GmbH tätig sein. Er war seit April 2014Geschäftsführer Marketing und Verkauf der Ford-Werke GmbH undzusätzlich seit Januar 2017 stellvertretender Vorsitzender derGeschäftsführung der Ford-Werke GmbH. In dieser Funktionverantwortete er erfolgreich das operative Geschäft und denWachstumskurs der letzten Jahre für Ford in Deutschland."Wir danken Wolfgang Kopplin für sein mehr als 22-jährigesEngagement für Ford. In dieser Zeit hat er maßgeblich zum Wachstumunseres Geschäfts beigetragen. Wir wünschen ihm alles Gute", sagteSteven Armstrong, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Ford-Werke GmbHund Group Vice President and President of Europe, Middle East andAfrica, Ford Motor Company. "Gleichzeitig sind wir uns sicher, dassHans-Jörg Klein aufgrund seiner Fähigkeiten und Erfahrungen dieerfolgreiche Entwicklung von Ford in Deutschland fortsetzen wird. Erist ein begeisterter Autoenthusiast und Verkaufsstratege mit einemprofunden Fachwissen. Ferner verfügt er über ein detailliertes Wissenüber Trends in der Branche und über technisches Fachwissen zu unserenProdukten. Hans-Jörg ist eine erfahrene Führungskraft und wird zumweiteren Wachstum in Deutschland beitragen."Ford ist in Deutschland die drittstärkste Marke unter allenAutomobilherstellern und darum ein Schlüsselmarkt für Ford in Europa.Seit Anfang des Jahres wurden in Deutschland 128.000 Neufahrzeugeverkauft und ein kumulierter Marktanteil von 7.8 Prozent erzielt.Weitere Informationen- Biografie und Fotos von Hans-Jörg Klein finden Sie hier:http://ots.de/OV0n0n- Biografie und Fotos von Wolfgang Kopplin finden Sie hier:http://ots.de/E7iXsvFord-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mitSitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln undSaarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit derGründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 MillionenFahrzeuge produziert.Für weitere Informationen zu den Produkten von Ford besuchen Siebitte www.ford.de.Pressekontakt:Beate FalkFord-Werke GmbH0221/ 90-17507bfalk3@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell