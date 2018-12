Ford verkauft in Europa 259.000 SUVs. Verkauf der Ford-Modelle EcoSport, Kuga und Edge steigt um 21 Prozent

Köln (ots) -- Im SUV-Segment hat Ford in diesem Jahr europaweit* rund259.000 Fahrzeuge verkauft. Mehr als jedes fünfte in Europaverkaufte Ford-Fahrzeug ist ein SUV- Seit Anfang 2018 sind die SUV-Verkäufe im Vergleich zuVorjahreszeitraum um 21 Prozent gestiegen. Dieser Erfolg istvor allem auf den kompakten Ford EcoSport und den mittelgroßenFord Kuga zurückzuführen- Dieser Trend wird sich 2019 fortsetzen: auch dank des bereitsbestellbaren, neuen Ford Edge sowie der Crossover-ModelleFocus Active, Fiesta Active und KA+ ActiveSUVs von Ford erreichten in diesem Jahr in Europa* einen neuenVerkaufsrekord. Der Absatz des Ford EcoSport, des Ford Kuga und desFord Edge erreichte bis Ende November die Marke von 259.200verkauften Fahrzeugen. Dies ist das bislang beste Jahresergebnis vonFord im europäischen SUV-Segment, dabei wurden die Zahlen für denMonat Dezember noch gar nicht erfasst."Die SUV-Verkäufe steigen schneller als bei jedem anderenFahrzeugtyp in Europa. Unser umfassendes SUV-Angebot ist mit denFord-Modellen EcoSport, Kuga und Edge besonders attraktiv fürAutokäufer, die sportliches Design und fortschrittliche Technologienwie etwa den intelligenten Allradantrieb wünschen", sagte Roelant deWaard, Vice President, Marketing, Sales & Service, Ford of Europe.2018 ist der SUV-Marktanteil von Ford im dritten Jahr in Folgegestiegen. Auf die Fahrzeugkategorie der SUVs entfällt inzwischenmehr als jedes fünfte in Europa verkaufte Ford-Fahrzeug.Der Absatz von Ford-SUVs stieg von Januar bis November 2018 imVergleich zu den ersten elf Monaten des Vorjahres um 21 Prozent undüberschritt zum ersten Mal die Viertelmillion-Marke. Dieses Wachstumwird durch den bisher besten Absatz des kompakten Ford EcoSportangetrieben, der im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Umsatzplusvon 105 Prozent verzeichnen kann. Der mittelgroße Ford Kuga erzielteein Verkaufsplus von 27 Prozent im Vergleich zu den Absatzzahlen fürdie Monate Januar bis November 2017.Alleine vom Ford EcoSport hat das Unternehmen 2018 mehr als104.600 Exemplare in Europa verkauft. Der robuste und stylische SUVist seit der Einführung des intelligenten Allradantriebsleistungsfähiger und vielseitiger denn je und bietet zahlreicheMöglichkeiten zur Individualisierung, darunter eine Lackierung inKontrastfarben, sowie SYNC 3-Konnektivität, einenGeschwindigkeitsbegrenzer, eine Rückfahrkamera und jede Mengezusätzlichen Komfort.Mehr als 145.300 Exemplare des Ford Kuga wurden 2018 an Kunden inEuropa ausgeliefert.Dieses beliebte SUV-Modell bietet intelligenteFahrer-Assistenz-Systeme, die das Fahren einfacher, sicherer undangenehmer machen, zum Beispiel den verbesserten Park-Assistenten,der das Fahrzeug auch in Lücken quer zur Fahrtrichtung dirigierenkann oder die adaptiven Frontscheinwerfer, die auch bei schwierigenLichtverhältnissen für Durchblick sorgen.Seit der Markteinführung des Ford Edge im Jahr 2016 wurden mehrals 34.000 Einheiten verkauft. Der neue Ford Edge - der ab sofort imHandel bestellbar ist - wird unter anderem dazu beitragen, dass sichdie Wachstumsdynamik von Ford im europäischen SUV-Segment auch 2019weiter fortsetzen wird. Die Neuauflage des sportlichen und hochwertigverarbeiteten SUV-Modells überzeugt mit einem umfangreichen Angebotan modernsten Fahrer-Assistenzsystemen, darunter die adaptiveGeschwindigkeitsregelanlage inklusive Stau-Assistent mit Stop &Go-Funktion (in Verbindung mit der 8-Gang-Automatik) undFahrspur-Pilot.Ford hat bei einigen Pkw-Baureihen außerdem neueCrossover-Modellvarianten eingeführt, die von SUVs inspiriert wurden,dazu zählen der Ford Focus Active, der Ford Fiesta Active und derFord KA+ Active - die jeweils ein robustes Styling mit Vielseitigkeitund Fahrspaß kombinieren.* Ford of Europe zählt zu den "EU20"-Märkten die 20 europäischenMärkte, in denen das Unternehmen durch nationaleVerkaufsorganisationen vertreten ist. Dazu gehören Deutschland,Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland,Großbritannien, Irland, Italien, die Niederlande, Norwegen,Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Spanien, dieSchweiz, Tschechien und Ungarn.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller undMobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt anden Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 24.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925haben die Ford-Werke mehr als 46 Millionen Fahrzeuge produziert.Weitere Presse-Informationen finden Sie unter www.media.ford.com.Kontakt:Beate FalkFord-Werke GmbHTelefon 0221/90-17507bfalk3@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell