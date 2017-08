Köln (ots) -- Ford setzt seine Unterstützung für die "DON'T DRINK AND DRIVEAcademy" fort- Dieses Jahr stehen neun Berufsschulen in Rheinland-Pfalz auf demTourplan- Gewinner des Gewinnspiels kann sich über einen Ford FocusST-Line freuenFord unterstützt auch dieses Jahr dieVerkehrssicherheitsinitiative "DON'T DRINK AND DRIVE" (DDAD) undsetzt damit ein deutliches Zeichen gegen Alkohol am Steuer. Neben dereigenen Sicherheitsinitiative "Vorfahrt für Deine Zukunft" ist diesder zweite Baustein, mit dem der Kölner Automobilhersteller jungeErwachsene zu mehr Sicherheit und Verantwortungsbewusstsein imStraßenverkehr anleiten möchte.Zum Auftakt der Tour am Dienstag, 22. August 2017, begrüßtSchirmherr Volker Wissing, rheinland-pfälzischer Minister fürWirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau an derBerufsbildenden Schule in Mainz die ersten Teilnehmer.Nach dem Erfolg der letztjährigen DDAD-Touren im Saarland (2015)und in Nordrhein-Westfalen (2016) stehen dieses Jahr neunBerufsschulen mit dem Schwerpunkt KFZ und Technik in Rheinland-Pfalzauf dem Programm. Zielgruppe sind junge Erwachsene, denen vonspeziell geschulten, gleichaltrigen Promotern mit Hilfe einesPromille-Fahrsimulators, so genannten Rauschbrillen sowieReaktionstests vor Augen geführt wird, wie sehr Alkohol dieReaktionsfähigkeit, das Sehvermögen sowie die Körperbeherrschungbeeinträchtigen kann.Reizvoll macht die Kampagne auch ein Gewinnspiel. Als Hauptpreiswinkt ein Ford Focus ST-Line inklusive Steuer und Versicherung, derein halbes Jahr lang gefahren werden darf. Darüber hinaus stellt Fordder DDAD-Tour neben einem Ford Focus, der zum Promille-Fahrsimulatorumgebaut wurde, einen Ford Transit zur logistischen Unterstützungbereit.Das zweite große Standbein der Verkehrssicherheitsinitiative istdas Ford-eigene Programm "Vorfahrt für Deine Zukunft". Dieseskostenlose vierstündige Training bietet 18 bis 26-jährigen jungenAutofahrern praktische Fahr-Übungen unter anderem rund um dieBereiche Ablenkung, Übersteuerung oder auch Gefahrenerkennung undGeschwindigkeitsbewusstsein an. Durchgeführt wird dieses Programm imOktober von zertifizierten Fahrsicherheitstrainern des "DeutschenVerkehrssicherheitsrat" (DVR).Weitere Informationen zu den Verkehrssicherheitsinitiativen unter:www.ddad.de.www.vorfahrt-fuer-deine-zukunft.deFord-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mitSitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln undSaarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit derGründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 MillionenFahrzeuge produziert.Für weitere Informationen zu den Produkten von Ford besuchen Siebitte www.ford.de.Pressekontakt:Ute MundolfFord-Werke GmbH0221/90-17504umundolf@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell