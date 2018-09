Ford und Vodafone testen vernetzte Technologien, die Fahrer über Unfälle und nahende Rettungsfahrzeuge informieren

Köln (ots) -- Ford und Vodafone testen vernetzte Fahrzeugtechnologien, dieAutofahrer vor vorausliegenden Unfällen auf der Fahrstreckewarnen und anzeigen, wie eine Rettungsgasse für herannahendeNotfahrzeuge gebildet wird- Je schneller die Hilfe durch Rettungskräfte erfolgt, destobesser die Überlebensrate von Unfallopfern - doch es gibt insolchen Situationen mitunter kritische Verzögerungen durchverunsichertes Verhalten von AutofahrernWenn Einsatzfahrzeuge aufgehalten werden, führt dies zuVerzögerungen auf dem Weg zum Unfallort. Die Folgen können dramatischsein. Experten gehen davon aus, dass die Überlebensrate vonVerkehrsopfern sogar um bis zu 40 Prozent verbessert werden kann,wenn sie nur vier Minuten früher behandelt werden (Quelle:https://ffkirnberg.files.wordpress.com/2011/11/rettungsgasse1.pdf)Gemeinsam mit Vodafone testet Ford nun eine vernetzteFahrzeugtechnologie, die den Fahrer auf einen vorausliegenden Unfallaufmerksam machen soll. Darüber hinaus kann das System frühzeitigdavor warnen, dass sich Einsatzfahrzeuge nähern - und die Nutzung derrichtigen Straßenseite empfehlen, um eine Behinderung vonRettungsfahrzeugen zu vermeiden.Das System soll die Bildung einer Rettungsgasse erleichtern, damitFeuerwehrfahrzeuge, Krankenwagen und Polizeiautos schneller an ihrZiel gelangen. Die Tests erfolgen im Rahmen von KoMoD (KooperativeMobilität im digitalen Testfeld Düsseldorf), einem15-Millionen-Euro-Projekt für die praktische Erprobung neuerConnected-Car-Technologien und des automatisierten Fahrens.Informationen erhalten Sie unter: https://www.komod-testfeld.org/"Vernetztes und automatisiertes Fahren sind Schlüsseltechnologiender Zukunft. Ford entwickelt und testet seit langemFahrzeug-zu-Verkehrsinfrastruktur- undFahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation, die weltweit zu mehrVerkehrssicherheit und Effizienz beitragen kann. Gemeinsam mitVodafone und in Zusammenarbeit mit weiteren Unternehmen werden wirauf dem Düsseldorfer Testgelände entscheidende Erkenntnisse gewinnen,um die Vernetzung von Fahrzeugen weiter voranzutreiben", sagte GunnarHerrmann, Vorsitzender der Geschäftsführung, Ford-Werke GmbH.Bereits beim neuen Ford Focus kann die "eCall"-Funktionalität imFalle eines Unfalls automatisch Rettungsdienste anrufen. AuchInsassen können durch manuelles Betätigen einer SOS-Taste im Fahrzeugeinen Unfall oder sonstige Notlagen melden. In Erwartung einerZukunft, in der Fahrzeuge über Mobilfunknetze und eingebettete Modemsmiteinander kommunizieren, untersuchen Ford und Vodafone nun, wie"eCall Plus" auch andere Fahrer über einen Unfall in einer Entfernungvon bis zu 500 Metern informieren kann. Einsatzfahrzeuge sollen zudemWarnung ausgeben. Über In-Car-Displays würden Autofahrern dannhilfreiche Empfehlungen für die rasche Bildung von Rettungsgassenangezeigt.Auf zweispurigen Straßen erfolgt die Bildung einer Rettungsgassezwischen den beiden Fahrspuren. Wenn es mehr als zwei Fahrspurengibt, wird der Korridor zwischen der Fahrspur ganz links und derdirekt rechts angrenzenden Fahrspur angelegt. Aber selbst in jenenLändern, in denen dies bereits gesetzlich vorgeschrieben ist, haltensich viele Autofahrer immer noch nicht daran. In Deutschland ergabeine Umfrage, dass fast die Hälfte aller Autofahrer nicht weiß, wieeine Rettungsgasse gebildet wird (Quelle: http://ots.de/9T7STl)Die neue Technologie ergänzt die Rettungsfahrzeug-Warnfunktion,die Ford ebenfalls im Rahmen von KoMoD testet. Dabei werden Signaleaus dem Krankenwagen, Feuerwehrfahrzeug oder Polizeiauto anAutofahrer in der nahen Umgebung gesendet, damit diese wissen, wieweit das Einsatzfahrzeug jeweils entfernt ist. Das kann vor allem inurbanen Gebieten nützlich sein, zum Beispiel an einer Kreuzung, ander es für Autofahrer manchmal schwierig sein kann, das Geräusch derSirene korrekt zu verorten."Die digitale Revolution bringt neue Möglichkeiten hervor, diedazu beitragen können, Leben auf unseren Straßen zu retten", sagteHannes Ametsreiter, CEO, Vodafone Germany. "Wenn Autos miteinanderkommunizieren, erhalten Rettungsteams spürbare Zeitvorteile auf ihremWeg zur Unfallstelle, denn in solchen Situationen zählt jedeSekunde."Ford wird bei KoMoD auch weitere Technologien testen, diePotenzial für die Verwendung im Bereich vernetzter Fahrzeuge bieten.So nutzt etwa das "Traffic Light Assistance System" bestimmteAmpel-Informationen zur Verbesserung von Sicherheit undVerkehrsfluss. Und die Testversion einesBaustellen-Informationssystems warnt Fahrer vor temporärenGeschwindigkeitsbegrenzungen, langsamen Baufahrzeugen oderFahrbahn-Sperrungen.Ein Video gibt es unter diesem link: https://youtu.be/nPaWMcVpktU# # #Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller undMobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt anden Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 24.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925haben die Ford-Werke mehr als 46 Millionen Fahrzeuge produziert.