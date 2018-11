Ford und die Stadt Köln starten Projekt zur Erprobung von Nutzfahrzeug Plug-in Hybriden im innerstädtischen Verkehr (FOTO)

Köln (ots) -- Ford setzt in Zusammenarbeit mit der Stadt Köln eine Flotte vonzehn Ford Transit Plug-in Hybrid-Fahrzeugen (PHEV) zur Erprobung inurbanen Gebieten ein- Die Ford Transit PHEV-Transporter verfügen über einenfortschrittlichen Elektro-Antrieb in Form einer seriellenHybrid-Antriebstrang-Konfiguration - der1,0-Liter-EcoBoost-Dreizylinder-Benzinmotor dient als Range-Extender- Start ist im ersten Quartal 2019 mit einer Laufzeit von zwölfMonatenFord setzt ab Frühjahr 2019 eine Flotte von zehn Ford Transit mitPlug-in Hybridantrieb bei städtischen Unternehmen in Köln ein. Dasvon der Stadt Köln unterstützte Projekt soll untersuchen, inwieweitHybridantriebe zur Erreichung der städtischen Luftreinhaltezielebeitragen können. Das von Ford finanzierte Projekt ist zunächst aufzwölf Monate ausgelegt. Die Ankündigung erfolgte im Rahmen des "Cityof Tomorrow"-Symposiums, einer Plattform, bei der der KölnerAutomobilhersteller gemeinsam mit Vordenkern aus privaten undöffentlichen Bereichen, einschließlich Städteplanern, politischenEntscheidungsträgern sowie Mobilitätsexperten eine gemeinsame Visionzur Zukunft der Mobilität in Städten diskutierte."Ich freue mich, dass Köln neben London und Valencia innerhalbunseres Konzerns zu einer der wenigen europaweit strategischwichtigen Städte in Bezug auf zukünftige Mobilität ausgewählt wordenist, und wir nun gemeinsam mit der Stadt Köln interessante neueThemen angehen werden", betont Gunnar Herrmann, Vorsitzender derGeschäftsführung Ford-Werke GmbH, am Rande des Symposiums.Henriette Reker, Oberbürgermeisterin der Stadt Köln, ergänzt: "Fürdie rasant wachsende Stadt Köln ist emissionsfreie Mobilität einentscheidendes Zukunftsthema. Jedes Forschungsprojekt, das in dieseRichtung arbeitet, ist ein Gewinn. Ich freue mich, dass Ford alsAutomobilhersteller in Köln mit dem Ford Transit PHEV-Piloten 2019eine Testreihe in Köln startet."Gefahren werden jeweils zwei der leichten Nutzfahrzeuge von denKölner Unternehmen AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln, FlughafenKöln/Bonn, Häfen und Güterverkehr Köln, Kölner Verkehrsbetriebe sowieder RheinEnergie.Die zehn Ford Transit Plug-in Hybride haben einenfortschrittlichen Elektroantrieb, der auf eine emissionsfreieReichweite von rund 50 Kilometern ausgelegt ist. Damit ist er idealfür einen emissionsfreien Verkehr in Innenstädten. Der mehrfachausgezeichnete 1,0-Liter-EcoBoost-Dreizylinder-Benzinmotor dient alsRange Extender und lädt die integrierten, flüssigkeitsgekühltenLithium-Ionen-Batterien bei Bedarf wieder auf. Auf diese Weisevergrößert sich der Aktionsradius des Ford Transit PHEV auf bis zu500 Kilometer Gesamtreichweite. Die Batterien verfügen über eineSpeicherkapazität von 14 kWh. Durch ihren Einbau unterhalb desLaderaumbodens wird das Laderaumvolumen nicht beeinträchtigt.Über eine Anschlussmöglichkeit im vorderen Stoßfänger kann dieBatterie an einer 240 Volt-Lademöglichkeit mit 16 oder 32 Ampère innur drei Stunden vollständig geladen werden. Alle Partner können aufbereits vorhandene Ladeinfrastruktur zurückgreifen.Darüber hinaus werden die Fahrzeuge mit Telematik- undGeofencing-Systemen ausgerüstet sein. Mit diesen Systemen kannbeispielsweise sichergestellt werden, dass sich das Fahrzeugemissionsfrei in vorab definierten Umweltzonen bewegt.Ähnliche Projekte unterhält Ford bereits in London und Valencia.Auf der Nutzfahrzeug IAA im September 2018 stellte Ford bereitsdie Serienversion des Plug-in Hybrid-Transporters vor. SeineMarkteinführung ist für die zweite Jahreshälfte 2019 geplant. Darüberhinaus ist die Einführung von 40 weiteren elektrifizierten Modellengeplant, darunter 16 voll-elektrische Fahrzeuge.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller undMobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt anden Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 24.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925haben die Ford-Werke mehr als 46 Millionen Fahrzeuge produziert.Weitere Presse-Informationen finden Sie unter www.media.ford.com.Pressekontakt:Ute MundolfFord-Werke GmbH0221/90-17504umundolf@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell