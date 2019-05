Ford und Rewe setzen ehrenamtliche Zusammenarbeit fort

Köln (ots) -- Benefiz-Fußballturnier am Samstag, 1. Juni 2019- 67 Spieler in acht Mannschaften sammeln für einen guten Zweck- Erlös der Tombola geht an das Projekt "Integration durchFußball" des CfB Niehl67 Spieler stehen am Samstag, 1. Juni 2019, auf dem Platz, wennFord und Rewe sich in einem Benefiz-Fußballturnier wieder für einegute Sache engagieren. Dieses Mal geht der gesamte Erlös derVeranstaltung an die Initiative "Integration durch Fußball" des CfBNiehl, der ein wöchentliches Fußballtraining für Flüchtlingskinderanbietet.Das Turnier beginnt um 11.00 Uhr auf der Platzanlage des CfB FordNiehl (Pastor-Wolff-Str. 11a in Köln-Niehl) und dauertvoraussichtlich bis 15.00 Uhr. Es spielen jeweils drei Ford- und dreiRewe-Mannschaften sowie zwei externe Teams. Gespielt wird mit einerMannschaftsstärke von sieben Spielern, wobei jede Mannschaft noch biszu drei Ersatzspieler stellen darf. Die reguläre Spielzeit beträgtzwei Mal 15 Minuten.Die Ford und Rewe Beschäftigten haben bereits im Vorfeld Lose fürdie Tombola verkauft, jedoch sind auch vor Ort noch ausreichend imAngebot. Hauptpreise der Tombola sind ein Wochenende lang einen FordMustang Cabrio bzw. einen Ford Focus Active fahren sowie mehrereEinkaufsgutscheine von Rewe im Gesamtwert von 300 Euro. Die Gewinnerder Tombola werden direkt im Anschluss an die Siegerehrung desTurniers gezogen. Aber nicht nur der Erlös der Tombola kommt demFlüchtlingsprojekt des Kölner Fußballvereins CfB Niehl zu Gute,sondern auch die Einnahmen aus dem Würstchenverkauf.Bereits letztes Jahr kam bei einem Freundschaftsspiel der beidenBetriebs-Fußballmannschaften die stolze Summe von 1.500 Eurozusammen, die an "4 Pfoten für Sie", ein Hundebesuchsdienst fürDemenz-erkrankte Menschen gespendet wurden.Pressekontakt:Ute MundolfFord-Werke GmbH0221/90-17504umundolf@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell