Ford und Domino's erproben erstmals die Pizza-Auslieferung in autonom fahrenden Autos (FOTO)

Köln (ots) -- Tests finden in Ann Arbor/Michigan (USA) statt- Zum Einsatz kommen Ford Fusion Hybrid-Testfahrzeuge- Der Kunden kann seine Bestellung mittels Code aus dem beheiztenLaderaumfach entnehmenDomino's Pizza, Weltmarktführer im Bereich derPizza-Lieferdienste, und die Ford Motor Company starten in den USAeine branchenweit einmalige Zusammenarbeit: die Auslieferung vonPizzas in autonom fahrenden Autos. Die Experten der beidenUnternehmen wollen vor allem Erkenntnisse darüber erlangen, wie dieKunden mit selbstfahrenden Fahrzeugen interagieren - mit Blick aufdie Zukunft ist dies ein wichtiger Aspekt bei der Erforschung vonLebensmittel-Lieferungen mit autonom fahrenden Autos. Sherif Marakby,Ford Vice President, Autonomous and Electric Vehicles: "UnserVerständnis von selbstfahrenden Fahrzeugen als tragfähigesGeschäftsmodell wächst, aber es gibt insbesondere in Anwendungsfragennoch viel zu tun. Vor diesem Hintergrund freuen wir uns über Domino'sals Projektpartner bei dieser wichtigen Entwicklungsarbeit. Domino'steilt unsere Vision von einer Zukunft, die von intelligentenFahrzeugen in einer intelligenten Umgebung geprägt sein wird, um dasLeben der Menschen einfacher und komfortabler zu machen".Russell Weiner, President of Domino's, USA, ergänzt: "Die meistenunserer Fragen betreffen die letzten 50 Meter der Lieferstrecke. Alsozum Beispiel, wie die Kunden darauf reagieren werden, wenn sie fürihr Essen aus dem Haus kommen sollen. Wir müssen sicherstellen, dasssich die Übergabe der Bestellung möglichst unkompliziert gestaltet.Unsere Tests konzentrieren sich auf das Ziel, irgendwann Lieferungenmit selbstfahrenden Fahrzeugen so kundenfreundlich wie möglich zugestalten".Tests mit Domino's Pizza-Kunden finden in Ann Arbor/Michigan stattDie Tests mit den autonom fahrenden Ford-Forschungsfahrzeugen findenin Ann Arbor statt, einer mittelgroßen Stadt im US-BundesstaatMichigan mit rund 115.000 Einwohnern. Per Zufallsgeneratorausgesuchte Domino's-Kunden erhalten ihre Bestellung von einem FordFusion Hybrid angeliefert, der als autonom fahrendesForschungsfahrzeug ausgerüstet ist. An Bord werden sich einFord-Sicherheitsingenieur sowie weitere Experten zur Auswertung desTests befinden. Kunden, die sich zuvor einverstanden erklärt haben,können das Lieferfahrzeug über GPS mit einer aktualisierten Versionder Domino's Tracker®-App verfolgen. Sie erhalten zudemTextnachrichten mit den Echtzeit-Positionsdaten des selbstfahrendenLieferfahrzeugs sowie einen Code, mit dem sich das beheizteLaderaumfach zur Entnahme der Pizza öffnen lässt. Dieses so genannteDomino's Heatwave-Compartment war vom örtlichen Unternehmen RoushEnterprises für die Ford Fusion Hybrid-Prototypen-Fahrzeuge eigensentwickelt worden.Vorversuche in "Mcity"Im Vorfeld des Feldversuchs auf öffentlichen Straßen von Ann Arborerprobten Ford und Domino's den Lieferprozess in "Mcity" - bei diesemgroß dimensionierten Freiluftlabor der University of Michigan/USAhandelt es sich um eine Nachstellung von urbanen Strukturen mitGebäude-Attrappen und einem acht Kilometer langen Straßennetzinklusive Kreisverkehr, Ampeln, einem Tunnel, Baustellen, Fußwegen,einer Brücke sowie Fahrbahnen mit unterschiedlichsten Oberflächen.Da Ford den Geschäftsbereich der selbstfahrenden Fahrzeugekontinuierlich ausbaut, wird die Forschung in Zusammenarbeit mitUnternehmen wie Domino's entscheidend dafür sorgen, dass dieTechnologie schneller an die Bedürfnisse unterschiedlicher Kundenangepasst werden kann. Bereits im Jahr 2021 plant Ford denProduktionsstart von selbstfahrenden Fahrzeugen.Domino's PizzaDomino's Pizza ist eine im Jahre 1960 gegründete internationaleSchnellrestaurantkette, die sich auf die Herstellung und Lieferungvon Pizza spezialisiert hat. In Deutschland betreibt Domino's nacheigenen Angaben rund 200 Filialen (Stand Januar 2017), weltweit sindes rund 10.000 Filialen.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mitSitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln undSaarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit derGründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 MillionenFahrzeuge produziert.