Ford übernimmt E-Scooter-Anbieter, um die Mobilität von Kunden zu erweitern (FOTO)

Ford Smart Mobility, LLC kauft Spin - ein in San Franciscoansässiges Start-up, das einen Sharing-Dienst für elektrischeTretroller anbietet- Mit der Übernahme von Spin erweitert Ford sein Mobilitätsangebotund bietet Kunden eine zusätzliche schnelle, günstige und clevereOption der Fortbewegung- In Städten erfreuen sich Tretroller besonders auf Kurzstreckensteigender Beliebtheit. In Kombination mit einem elektrischen Antriebkönnen Tretroller zu einer Reduzierung von Staus, Parkplatzmängelnund Umweltbelastungen beitragenFord übernimmt das in San Francisco ansässige Start-up Spin, daseinen Sharing-Dienst für elektrische Tretroller anbietet. Spin istmit Niederlassungen in 13 US-Städten einer der führendenSharing-Dienste von E-Scootern in den USA.Die elektrischen Tretroller eignen sich optimal, um kurze Streckenschnell und bequem zurückzulegen. Beim Ausbau des Netzes arbeitet dasUnternehmen eng mit Städten, Universitäten und lokalen Behördenzusammen. Hierbei wird besonders viel Wert auf Transparenz,Nachhaltigkeit und einen verantwortungsvollen Umgang mitNutzungsdaten gelegt. Ein hoher ethischer Anspruch, der ideal zu denÜberzeugungen und Grundsätzen von Ford passt.Das Angebot an Mobilitätslösungen ist in den letzten Jahrendeutlich gestiegen. Häufig nutzen Menschen während einer Fahrt sogarmehrere Fortbewegungsmittel. Um Kunden in jeder Situation maximaleFlexibilität bieten zu können, entwickelt Ford stetig neue Produkteund Dienstleistungen. Auf diesem Weg ist die Übernahme von Spin derjüngste strategische Schritt.Weiterführende Informationen finden Sie in englischer Spracheunter http://ots.de/uQKXPY