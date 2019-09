Ford übergibt Streifenwagen-Flotte an Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (FOTO)

Köln (ots) -- Offizielle Schlüsselübergabe von fünf Ford S-MAX-Modellen inDüsseldorf- Künftig werden bis zu 1.200 der speziell für die Bedürfnisse derPolizei gestalteten Ford S-MAX als Funkstreifenwagen eingesetztDie Polizei in Nordrhein-Westfalen fährt jetzt Ford: Bei deroffiziellen Fahrzeugübergabe am Montag in Düsseldorf hat dernordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul die Schlüssel vonfünf Ford S-MAX Polizei-Einsatzfahrzeugen entgegengenommen. In dennächsten Jahren liefert Ford bis zu 1.200 Ford S-MAX-Modelle alskomplett neu gestaltete Funkstreifenwagen für die Polizei in NRW aus.Bei dem speziell für die Bedürfnisse der Polizei modifiziertenModell handelt es sich um einen Ford S-MAX mit innovativem 2,0-LiterEcoBlue-Diesel-Motor, der die neueste Abgasnorm Euro 6d TEMPerfüllt*. Mit seinem 8-Gang-Automatikgetriebe bringt er die Leistungvon 140 kW (190 PS) auf die Straße. Als Streifenwagen verfügen dieFord S-MAX zudem über eine umfangreiche Sicherheitsausstattung, einenvariabel auf die Erfordernisse der Polizei abgestimmten Innenraum undzeichnen sich durch eine hohe Nutzlast aus. Die spezifischeAusstattung haben Fachleute des Behördenverkaufs und desEntwicklungsteams von Ford sowie von spezialisierten Zulieferern fürden Polizeieinsatz maßgeschneidert. Bevor Ford den Zuschlag seitensdes NRW Innenministeriums bekam, setzte sich der Ford S-MAX in einemintensiven Eignungs- und Praxistest gegen Wettbewerber durch."Wir sind sehr stolz, dass sich unser speziell entwickeltesFahrzeugkonzept durchsetzen konnte und der Ford S-MAX den Zuschlagals neues Einsatzfahrzeug für die Polizei in NRW bekommen hat", sagtClaudia Vogt, Direktorin Gewerbe- und Großkundengeschäft derFord-Werke GmbH. "Der Ford S-MAX ist der prädestinierteStreifenwagen: Er bietet den Polizisten viel Platz für ihreAusrüstung, viel Komfort bei langen Einsätzen und dennoch einsportliches Fahrverhalten."* Kraftstoffverbrauch des Ford S-MAX (8-Gang-Automatik) in l/100km: 6,4 - 6,0 (innerorts), 5,2 - 4,7 (außerorts), 5,7 - 5,2(kombiniert); CO2-Emissionen (kombiniert): 159 - 153 g/kmDie angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenenMessverfahren (§ 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltendenFassung) ermittelt.Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach demweltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichteNutzfahrzeuge (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP),einem neuen, realistischeren Prüfverfahren zur Messung desKraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissoien, typgenehmigt. Seit dem 1.September 2018 ersetzt das WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus(NEFZ). Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach demWLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte invielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen.Die angegebenen Werte dieses Fahrzeugtyps wurden bereits anhanddes neuen WLTP-Testzyklus ermittelt und zu Vergleichszwecken auf NEFZzurückgerechnet. Bitte beachten Sie, dass für CO2-Ausstoß basierteSteuern oder Abgaben seit dem 1. September 2018 die nach WLTPermittelten Werte als Berechnungsgrundlage herangezogen werden. Daherkönnen für die Bemessung solcher Steuern und Abgaben andere Werte alsdie hier angegebenen gelten.Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug undsind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen alleinVergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch unddie CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von dereffizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondernwerden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktorenbeeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlichverantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellenKraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionenneuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über denKraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuerPersonenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellenund bei http://www.dat.de/ unentgeltlich erhältlich ist. Für weitereInformationen siehe Pkw-EnVKV-Verordnung.Pressekontakt:Marko BelserFord-Werke GmbHTel.: 0221/90-17520marko.belser@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell