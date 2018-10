Ford testet autonome Fahrzeuge jetzt auch in Washington D.C. (FOTO)

Köln / Washington D.C., USA (ots) -- Ford ist der erste Automobilhersteller, der selbstfahrendeFahrzeuge in der US-Hauptstadt zu Forschungszwecken auf dieStraße bringt- Eines der Ziele ist es herauszufinden, welche Geschäftsmodellesich auf autonomer Mobilität aufbauen lassenNachdem die Ford Motor Company autonom fahrende Fahrzeuge bereitsauf öffentlichen Straßen in Detroit, Pittsburgh und Miami testet,weitet der Konzern die Praxistests nun aus: Ab sofort testet Ford -als erster Automobilhersteller überhaupt - selbstfahrende Autos auchin Washington D.C. Sie kommen zunächst in ausgewählten Stadtteilender US-amerikanischen Hauptstadt zum Einsatz. Im Laufe des nächstenJahres soll dann das Einsatzgebiet ausgeweitet und dabei auch dasRegierungsviertel - also der Innenstadtbereich - miteinbezogenwerden. "Wir verstehen den Praxistest in Washington als eine enormeChance. Denn Washington ist einer der größten Märkte der USA miteiner hohen Zahl von Pendlern. Überdies besuchen jedes Jahr MillionenTouristen die Stadt", sagt Sherif Marakby, CEO, Ford AutonomousVehicles LLC. "Eines der Ziele dieses Feldversuchs ist es daherherauszufinden, welche Geschäftsmodelle sich auf autonomer Mobilitätaufbauen lassen und wie sich diese innovative Art der Mobilität aufdie Verhaltensweisen der Menschen und ihre Lebensumgebung auswirkt",so Marakby.Hinzu kommt: Der Betrieb von selbstfahrenden Fahrzeugen setzt einesolide Rechtgrundlage voraus. In der US-Hauptstadt hat derGesetzgeber nun die Möglichkeit, selbstfahrende Fahrzeuge in derRealität zu sehen und zu erleben. Diese Konstellation betrachtet Fordnicht zuletzt auch als Chance für eine beschleunigte Verabschiedungder regulatorischen Rahmenbedingungen."Die Oberbürgermeisterin der Stadt, Muriel Bowser, und ihreBehörden sind große Befürworter unserer Mobilitätsinitiative.Washington ist die erste Stadt in den USA, die zum Testfeld fürmiteinander vernetzte autonome Fahrzeuge wird", so Marakby weiter."Autonomes Fahren schafft neue Möglichkeiten und bedeutet zugleichauch Veränderungen. Wir arbeiten eng mit den Behörden in WashingtonD.C. zusammen, um uns auf diese Veränderung vorzubereiten. Wirglauben, dass der Zugang zu Mobilitätsdienstleistungen, die aufselbstfahrenden Fahrzeugen basieren, von entscheidender Bedeutungist, speziell mit Blick auf den Pendelverkehr und den Einzelhandel".Partner von Ford beim Praxistest in Washington ist zum einen dasUnternehmen Argo AI - ein auf künstliche Intelligenz und Robotikspezialisiertes Start-up aus Pittsburgh/USA. Darüber hinauskooperiert Ford mit der "D.C. Infrastructure Academy", einem Anfangdes Jahres gegründeten Ausbildungszentrum, das WashingtonerBürgerinnen und Bürger auf unterschiedliche Tätigkeiten und Jobsvorbereitet - darunter auch auf das Monitoring der autonomenFahrzeuge, sobald sie auf den öffentlichen Straßen Washingtonsunterwegs sind. Außerdem sollen mittelfristig auch Menschen in derWartung der autonomen Ford-Fahrzeuge geschult werden. Diesestädtischen Trainingsmaßnahmen werden durch Angebote des FordAutomotive Career Exploration Programms ergänzt und von mehrerenlokalen Ford-Händlern unterstützt.Um die autonome Fahrzeugflotte vor Ort professionell betreuen zukönnen, hat Ford in einem Stadtteil von Washington einen eigenen"Autonomous Vehicle Operations Terminal" eingerichtet. Dort werdendie Fahrzeuge über Nacht geparkt und gewaschen, die Sensorengereinigt und mögliche technische Probleme behoben.Seit März: Ford-Feldversuch in MiamiIm März dieses Jahres hat Ford in Miami/Florida einen Feldversuchgestartet, bei dem es um die Frage geht, ob es künftigDienstleistungen geben könnte, die sich rund um das Thema autonomesFahren anbieten ließen. Miami ist die fünftgrößte Stadt der USA undwurde von Ford bewusst für die Tests ausgewählt, denn die Metropolegehört zu den Top Ten der am meisten überlasteten Städte der Welt.Berufspendler verbringen dort durchschnittlich 64 Stunden pro Jahr imStau - das sind fast zehn Prozent ihrer gesamten Fahrzeit. ErsteErgebnisse des Miami-Feldversuchs werden nun in den Test-Aufbau inWashington einfließen.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller undMobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt anden Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 24.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925haben die Ford-Werke mehr als 46 Millionen Fahrzeuge produziert.Weitere Presse-Informationen finden Sie unter www.media.ford.com.Pressekontakt:Isfried HennenFord-Werke GmbHTelefon: 0221/90-17518ihennen1@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell