Ford testet Geofencing und Blockchain-Technologie für sauberere Stadtluft (FOTO)

Köln (ots) -- Innovative Geofencing- und Blockchain-Optionen stellenemissionsfreien Elektrobetrieb von Plug-in-Hybridfahrzeugen inNull-Emissions-Umweltzonen sicher- Feldversuch mit Ford Transit Custom Plug-in-Hybrid-Modellen wirdnach London und Valencia jetzt auch in Köln gestartet.Plug-in-Hybridfahrzeuge können bis zu 56 Kilometer rein elektrischund abgasfrei fahren; über 500 Kilometer Reichweite dank FordEcoBoost-Dreizylinder als Range Extender- Ford Transit Custom steht als erster Transporter seines Segmentsmit Plug-in-Hybrid-Technologie zur Verfügung; erste bestellteFahrzeuge werden noch in 2019 ausgeliefert- Rein elektrischer Ford Transit kommt 2021 auf den MarktFord weitet seine praxisnahen Feldversuche mitPlug-in-Hybridmodellen (PHEV) auf Köln aus. Das Pilotprojekt soll dieStärken und Vorteile elektrifizierter Transporter und Großraum-Vansfür die Umwelt, den Stadtverkehr sowie die Betreiber gewerblicherFuhrparks aufzeigen und analysieren. Ford realisiert ähnliche Testsbereits in der britischen Hauptstadt London sowie im spanischenValencia. In der Rheinmetropole gehen neun Lieferwagen des Typs FordTransit Custom Plug-in-Hybrid* sowie ein Tourneo CustomPlug-in-Hybrid*-Personentransporter zu fünf kommunalen Flotten,beispielsweise dem Stromanbieter RheinEnergie oder dem Flughafen KölnBonn. Sie werden ein Jahr lang in unterschiedlichen realenAlltagsszenarien zum Einsatz kommen. Das Projekt dient darüber hinausder Erprobung innovativer Geofencing- und Blockchain-Technologien.Sie sollen helfen, die tatsächlich emissionsfrei zurückgelegtenStrecken und Distanzen genau zu erfassen und zu erhöhen."Ford hat sich verpflichtet, neue, umweltgerechtere Fahrzeuge aufdie Straße zu bringen, die zur Lösung der Mobilitätsherausforderungenunserer Städte beitragen", erklärt Mark Harvey, DirektorNutzfahrzeug-Mobilität bei Ford Europa. "Der Feldversuch mitPlug-in-Hybrid-Fahrzeugen, den wir gemeinsam mit Partnern in Kölndurchführen, baut auf unseren laufenden Elektrifizierungsprogrammenin Europa auf. Er ist ein weiterer Schritt auf dem Weg, unsere Zielebei der Verbesserung der innerstädtischen Luftqualitäten zuerreichen."Wie auch andere europäische Städte hat die Millionenmetropole amRhein bereits vor einiger Zeit Umweltzonen eingeführt. Sie schließenbesonders abgasintensive Automobile aus, um die Luftbelastung zuverringern. Diese Bereiche stellen nicht nur die kommunalen Behördenvor Probleme, sondern auch Autofahrer und Anwohner wissen mitunternicht, wo und wann genau das Befahren der Umweltzonen eingeschränktist. Die Geofencing- und Blockchain-Technologien von Ford sollen andieser Stelle Abhilfe schaffen.Jedes der zehn Plug-in-Hybridmodelle des zwölfmonatigenFeldversuchs besitzt ein FordPass Connect-Onboard-Modem und einenGPS-Empfänger zur genauen Positionsbestimmung. Sobald das Fahrzeug ineine Umweltzone einfährt, wird automatisch der reinBatterie-elektrische Antrieb aktiviert. Zugleich zeichnet das Systemgenau auf, wann der Wagen in eine Umweltzone einfährt und sie wiederverlässt. Die emissionsfrei zurückgelegten Wege werden auf dieseWeise dokumentiert und dann fälschungssicher in einer Blockchainabgelegt, wo sie alle Projektbeteiligten anonymisiert einsehen undanalysieren können.Dank der dynamischen Geofencing-Technologie können sichElektrofahrzeuge in Echtzeit an veränderte Rahmenbedingungenanpassen - etwa, wenn Zufahrtsbeschränkungen aufgrund geänderterWitterungsbedingungen oder Luftbelastungen gelockert oderrestriktiver gehandhabt werden. Vernetzte Plug-in-Hybride wechselndann auch in kurzfristig erweiterten Umweltzonen automatisch in denrein elektrischen Fahrmodus.Die Versuche von Ford in London haben bereits gezeigt, dassPlug-in-Hybride (PHEV) in zufahrtsbeschränkten Innenstädten fürNutzfahrzeugbetreiber eine überzeugende Lösung darstellen. Die FordCustom PHEV-Modelle können in der Transit-Version 56 und in derTourneo-Variante 53 Kilometer rein elektrisch und damit lokalabgasfrei zurücklegen. Auf längeren Touren dient der 1,0 Liter großeFord EcoBoost-Dreizylinder-Benzinmotor als Range Extender undproduziert den Strom für den Elektroantrieb. Dann steigt dieReichweite auf über 500 Kilometer**."Die Blockchain-Technologie, die wir hier in Köln testen,ermöglicht den Projektpartnern eine sichere Dokumentation dergefahrenen ,grünen' Kilometer und ist somit eine hervorragendeErgänzung zu unserem PHEV-Pilotprojekt", so Gunnar Herrmann,Vorsitzender der Geschäftsführung der Ford-Werke GmbH. "Sicherheit,Vertrauen und Transparenz zwischen der Stadt Köln und uns als einemder größten Arbeitgeber der Region ermöglichen erst solcheFeldversuche. Insbesondere im Hinblick auf die Emissionsdaten und fürunsere Vision einer saubereren Luft in der Stadt ist dieses Projektfür alle Beteiligten von entscheidender Bedeutung."Mit diesem Projekt ist Ford auch offizieller Partner bei SmartCityCologne. SmartCity Cologne ist - initiiert von der Stadt Köln und derRheinEnergie - ein gemeinsames Projekt von Kölner Unternehmen,Privatleuten, Verbänden und Behörden für einen nachhaltigen undbewussten Umgang mit Energie. Mit SmartCity, der "intelligenten"Stadt, reagieren die Akteure auf die Herausforderungen desKlimawandels. Im Rahmen des Projekts werden Techniken undDienstleistungen erprobt, die umweltbewusstes urbanes Leben künftigprägen werden. Das Motto von SmartCity lautet: Zusammen dieEnergiewende umsetzen."Für die Zukunft unserer Stadt ist es wichtig, auf eineemissionsfreie Mobilität zu setzen," betonte Henriette Reker,Oberbürgermeisterin der Stadt Köln. "Daher hat für uns die Umstellungunserer Fahrzeugflotten auf klimafreundliche Autos eine hohePriorität. Unser Ziel ist es, in allen Bereichen die bestmöglicheLösung einer klimagerechten Mobilität zu erreichen. Als Verwaltungwerden wir diese Entscheidung daher konsequent weiterverfolgen, umdie Luft- und die Lebensqualität in unserer Stadt zu verbessern."Der Ford Transit Custom ist die erste Baureihe im1,0-Tonnen-Nutzlastsegment als Plug-in-Hybrid. Noch in diesem Jahrrollen die ersten bestellten Fahrzeuge zu den Kunden. Ab 2020 stehtauch das neue, nachrüstbare Geofencing-Modul zur Verfügung. Esschaltet automatisch auf reinen Elektroantrieb um, sobald der Wagenin eine Null-Emissions-Umweltzone einfährt. Auf diese Weise stellt esauch ohne Blockchain-Anwendung sicher, dass Fahrer und Betreiber diegesetzlichen Vorschriften erfüllen und möglicherweise anfallendeGebühren oder Strafen vermeiden.Ford ist Europas Nutzfahrzeugmarke Nummer eins. Die FordTransit-Familie erzielte im zweiten Quartal 2019 mit 68.800 Einheiteneinen neuen Verkaufsrekord, der um 2,7 Prozent über dem Ergebnis desVorjahreszeitraums liegt. Bereits zu einem früheren Zeitpunkt hatFord bekannt gegeben, dass eine rein elektrisch angetriebeneTransit-Variante die Modellpalette voraussichtlich ab 2021 ergänzenwird.* Kraftstoffverbrauch des Ford Transit Custom Plug-in-Hybrid inl/100 km**: 2,7 (kombiniert); CO2-Emissionen (kombiniert): 60 g/km**.* Kraftstoffverbrauch des Ford Tourneo Custom Plug-in-Hybrid inl/100 km**: 3,1 (kombiniert); CO2-Emissionen (kombiniert): 70 g/km**.** Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenenMessverfahren (§ 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltendenFassung) ermittelt.Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach demweltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichteNutzfahrzeuge (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP),einem neuen, realistischeren Prüfverfahren zur Messung desKraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissoien, typgenehmigt. Seit dem 1.September 2018 hat das WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ),das derzeitige Prüfverfahren, ersetzt. Wegen der realistischerenPrüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenenKraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höherals die nach dem NEFZ gemessenen.Die angegebenen Werte dieses Fahrzeugtyps wurden bereits anhanddes neuen WLTP-Testzyklus ermittelt und zu Vergleichszweckenzurückgerechnet. Bitte beachten Sie, dass für CO2-Ausstoß-basierteSteuern oder Abgaben seit dem 1.September 2018 die nach WLTPermittelten Werte als Berechnungsgrundlage herangezogen werden. Daherkönnen für die Bemessung solcher Steuern und Abgaben andere Werte alsdie hier angegebenen gelten.Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug undsind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen alleinVergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch unddie CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von dereffizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondernwerden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktorenbeeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlichverantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellenKraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionenneuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über denKraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuerPersonenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellenund bei http://www.dat.de/ unentgeltlich erhältlich ist. 