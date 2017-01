Ford stoppt Pläne für Werk in Mexiko nach Trump-Kritik

Weitere Suchergebnisse zu "Ford Motor":

FLAT ROCK (dpa-AFX) - Der Autohersteller Ford verzichtet nach Kritik des künftigen US-Präsidenten Donald Trump auf ein neues Werk in Mexiko.



Die Pläne für eine 1,6 Milliarden Dollar (1,5 Mrd Euro) teure Fabrik in San Luis Potosi seien gestoppt worden, teilte das US-Unternehmen am Dienstag mit. Stattdessen sollten nun 700 Millionen Dollar in eine bestehende Fertigungsstätte in Flat Rock im Bundesstaat Michigan investiert werden. Die Expansion werde 700 neue Jobs schaffen. Das Werk solle für den Bau von selbstfahrenden und elektrischen Autos umgerüstet werden.