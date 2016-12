Ford stellt nächste Generation der autonom fahrenden Autos vor

Köln (ots) -- Fahrzeug-Plattform: Ford Fusion (Mondeo) Hybrid- Wesentlich verbesserte Rechenleistung, die elektrischenSteuerungen sind deutlich näher an der Serienreife und dieSensor-Technologie ermöglicht dem Auto eine noch bessere "Sicht"auf die Umgebung- Die neue Fahrzeug-Generation kommt mit zwei statt vierLiDAR-Sensoren aus- Autonome Ford-Fahrzeuge werden ab 2021 in Großserie produziert- Link auf ein YouTube-Video zum Thema:https://youtu.be/6QJeaK7U87oFord hat dieser Tage in den USA die nächste Generation vonForschungsträgern für autonomes Fahren vorgestellt. AlsBasis-Fahrzeug (Plattform) dient dabei erneut der Ford Fusion(Mondeo) Hybrid. Die Rechenleistung dieser Fahrzeuge wurde durchmodernste Computer-Hardware jedoch wesentlich verbessert, dieelektrischen Steuerungen sind deutlich näher an der Serienreife unddie Sensor-Technologie mitsamt den Platzierungen der Sensorenermöglicht den Autos eine noch bessere "Sicht" auf die Umgebung. Dieneuen LiDAR-Sensoren (Light Detection And Ranging) sind zum einennoch schlanker ausgeführt, zum anderen erfassen sie einen nochexakteren Zielbereich. Auf diese Weise kommt die neueFahrzeug-Generation mit zwei statt vier Sensoren aus - die abergenauso viele Daten liefern. Ford hatte vor drei Jahren die erstenautonom fahrenden Ford Fusion Hybrid-Forschungsfahrzeuge vorgestellt- alles, was der Konzern seitdem gelernt hat, floss in die jüngsteFahrzeug-Generation ein.Ein autonom fahrendes Auto besteht prinzipiell aus zweiGrundelementen: der Fahrzeug-Plattform, die auf einem Serienmodellvon Ford basiert, und dem virtuellen Fahrersystem. Beide Elementeerreichen nun eine weitere Evolutionsstufe. Besonders die Entwicklungund die Tests des virtuellen Fahrersystems haben durch die erweiterteSensor- und Rechenleistung einen großen Sprung gemacht.Was ist ein virtuelles Fahrersystem?Ford versteht unter einem "virtuellem Fahrersystem" ein Fahrzeugder Autonomiestufe 4 auf der sechsstufigen Skala der Society ofAutomotive Engineers (SAE). Es benötigt keinen Fahrer, folglich mussdas Auto alle Steuersysteme ebenso gut bedienen können wie derMensch. Das virtuelle Ford-Fahrersystem ist auf diese hoheAutonomiestufe ausgelegt und umfasst:- Sensoren - LiDAR, Kameras und Radar- Algorithmen für die Lokalisation und Routen-/Streckenplanung- Computerbasierte Bild-Auswertung und maschinelles Lernen- Hochdetaillierte 3D-Karten- Hohe Computer- und Elektronikleistung für die praktischeUmsetzungHybrid-Ansatz von Ford: Wie das virtuelle Fahrersystem seineUmgebung wahrnimmtDie Aufgabe lautet, ein robustes virtuelles Fahrersystem zuentwickeln, das genauso zuverlässig Entscheidungen trifft und sieumgehend ausführt, wie der Fahrer selbst und andereVerkehrsteilnehmer. Ford realisiert das mit einem Ansatz, der denautonomen Autos hilft, genauso zu sehen, zu denken und zu handeln wieein Mensch - und in manchen Fällen sogar besser. Auf Basis derheutigen Technologien und gestützt auf Annahmen über künftigeMöglichkeiten arbeiten die Ford-Ingenieure an zwei Methoden, mitdenen das virtuelle Fahrersystem eines autonomen Fahrzeugs seineUmgebung wahrnimmt: vermittelte Wahrnehmung und direkte Wahrnehmung.- Die vermittelte Wahrnehmung erfordert das Erzeugenhochauflösender 3D-Karten der Umgebung, in der das autonome Autofahren soll. Dieses Kartenmaterial umfasst alles, was dasvirtuelle Fahrersystem über die Straßen weiß, bevor das Autoüberhaupt startet - etwa die genaue Position von Ampeln,Stoppschildern, Fußgängerüberwegen und anderen statischenMerkmalen. Nach dem Losfahren nutzt das virtuelle Fahrersystemdann sein LiDAR, bei dem Radarsensoren und Kameraskontinuierlich das Umfeld des Autos erfassen und es mit denInformationen der 3D-Karte vergleichen - daher die Bezeichnung"vermitteln". So kann das System die Position des Fahrzeugs aufder Straße sehr genau lokalisieren sowie erkennen und verstehen,was rund um das Auto auf der Straße vorgeht. Zudem umfasst dievermittelte Wahrnehmung ein System, in dem die Verkehrsregelnhinterlegt sind. So kann das System das Fahrzeug auf alle Ge-und Verbote vorbereiten.- Die direkte Wahrnehmung ergänzt die vermittelte Wahrnehmung. Sienutzt die Sensoren, um die Position des Fahrzeugs auf der Straßezu "sehen" und dynamische Elemente - wie Fußgänger, Radfahreroder andere Autos - zu erkennen. Die Sensoren können sogarhelfen, Gesten zu interpretieren, etwa wenn ein Polizist denVerkehr mit Handzeichen regelt. Selbstverständlich erfordert diedirekte Wahrnehmung noch bessere Software und eine noch höhereRechenleistung, denn sie muss beispielweise die dynamischenVerkehrsteilnehmer klassifizieren und vorausberechnen, wieschnell und wohin sich ein Fußgänger oder Radfahrer bewegt.Dieser Hybrid-Ansatz, der vermittelte und direkte Wahrnehmungzusammenführt, versetzt das virtuelle Fahrersystem in die Lage, einFahrzeug genauso gut zu steuern wie ein Mensch oder möglicherweisesogar besser.Wie sich ein von Menschen gelenktes Auto in ein voll autonomesverwandeltWie verwandelt sich ein serienmäßiger, von Menschen gelenkter FordFusion Hybrid in ein voll autonomes Fahrzeug? Zur Beantwortung dieserFrage unterteilt Ford die Herausforderungen des virtuellen Fahrensschematisch in drei Kategorien: das Wahrnehmen der Umgebung, dasTreffen von Entscheidungen auf Basis dieser Wahrnehmungen sowie dasBedienen des Fahrzeugs.Das Wahrnehmen der UmgebungRein äußerlich unterscheidet sich die jüngste Generation desautonomen Ford Fusion Hybrid-Forschungsfahrzeugs vor allem durch diezahlreichen Sensoren von einem herkömmlichen Ford Fusion Hybrid.Diese Sensoren sind im Grunde die Augen und Ohren des Autos, die dasautonome Fahren überhaupt erst ermöglichen.- An den A-Säulen befinden sich zwei LiDAR-Sensoren jeweils vonder Größe eines Eishockey-Pucks. Jeder dieser Laser erzeugtMillionen sogenannter LiDAR-Strahlen, die das Fahrzeug in Formeines Gitters umgeben und somit eine 360-Grad-Rundumsichtermöglichen. Diese Sensoren der neuesten Generation scannen eineFläche, die ungefähr der Größe von zwei Fußballfeldernentspricht - und zwar jeweils in alle Richtungen rund um dasFahrzeug. Mithilfe der hochauflösenden LiDAR-Technologie kanndas System nicht nur genau erkennen, wo sich ein Objektbefindet, sondern auch, wie groß es ist und welche Form es hat.- Zusätzlich verfügen die Entwicklungsträger von Ford über dreiKameras, die in einer Art Dachreling platziert sind. Hinzu kommteine weitere an der Windschutzscheibe, die das Geschehen vor demAuto analysiert. Durch das Zusammenspiel dieser Kameras erkenntdas autonom fahrende Fahrzeug sowohl Objekte als auch Personenund registriert zudem, ob eine Ampel gerade rot oder grün ist.- Das System funktioniert in Kombination mit Radarsensoren für denKurz- und Fernbereich. Diese zusätzlichen "Augen" scannenebenfalls die Fahrzeugumgebung und ermöglichen selbst beistarkem Regen, Nebel oder heftigem Schneetreibenvorausschauendes und sicheres Fahren. Ein weiterer wichtigerVorteil: Die Radarsensoren lassen wichtige Rückschlüsse daraufzu, wie sich andere Objekte in Relation zum Fahrzeug bewegen.Die von allen drei Systemen - LiDAR, Kameras und Radarsensoren -ermittelten Daten werden an das "Gehirn" des autonom fahrenden Autosübermittelt. Auf Basis dieser Technologie sowie weiterer ComputerVision-Prozesse entsteht eine virtuelle 3D-Karte zur digitalenDarstellung der Fahrzeugumgebung.Das Treffen von Entscheidungen auf Basis dieser WahrnehmungenEin autonomes Auto muss während der Fahrt zahlreiche Faktorenberücksichtigen. Wer oder was befindet sich in der direkten Umgebung?Wie verhalten sich andere Verkehrsteilnehmer? Wie ist derStreckenverlauf? Welches ist die beste Route? Hinzu kommt: BeimEinfädeln in eine andere Fahrspur muss das System erkennen, ob derVerkehr dort schneller oder langsamer fließt - es das eigene Autoalso beschleunigen oder abbremsen muss - und wie sich dieseEntscheidungen auf andere Fahrzeuge auswirken.Das "Gehirn" des autonomen Ford Fusion Hybrid-Testträgers befindetsich im Kofferraum. Der hochmoderne Computer wartet mit derRechenleistung mehrerer High-End-PCs auf und verarbeitet pro Stundeeine Datenmenge von einem Terabyte - das entspricht 1.000 Gigabyte.Zum Vergleich: Dies ist mehr als das mobile Datenaufkommen, das eindurchschnittlicher Smartphone-Nutzer innerhalb von 45 Jahren anhäuft.Wirklich zum Leben erweckt wird das System jedoch erst durch dievirtuelle, von Ford selbst entwickelte Fahrer-Software. DieAlgorithmen, die die Ingenieure von Ford entwickelten, erzeugen proSekunde Millionen von Daten und sorgen dafür, dass das autonomfahrende Auto richtig reagiert.Die Steuerung des FahrzeugsEin autonom fahrendes Auto funktioniert in vielen Bereichen wieder menschliche Körper: Genau wie das menschliche Gehirn den Muskelnin Händen und Füßen befiehlt, was zu tun ist, werden im Ford FusionHybrid-Testträger die vom Hochleistungsrechner getroffenenEntscheidungen über ein komplexes Netzwerk aus elektrischen Signalenan die jeweiligen Fahrzeugsysteme übermittelt. Für diese speziellenAnforderungen optimierte Ford die Software und, wo nötig, auch dieHardware des Ford Fusion Hybrid. So können die für autonomes Fahrenerforderlichen elektrischen Steuersignale an Lenkung, Bremse, Gas undGetriebe übermittelt werden. Dies erfordert - ganz ähnlich wie beimmenschlichen Nervensystem - ein perfektes Zusammenspiel deshochkomplexen Gesamtsystems.Diese zusätzlichen Funktionen benötigen natürlich mehr Strom alsdie Systeme eines herkömmlichen Fahrzeugs. Ein Auto mitkonventionellem Verbrennungsmotor kann gar nicht die Menge anelektrischer Energie erzeugen, die nötig ist, um alle Komponenteneines autonom fahrenden Fahrzeugs zu steuern. Daher "zapfen" dieFord-Ingenieure das Hochvolt-Batteriesystem des Ford Fusion Hybridan. Und selbst die in den leistungsfähigen Akkus gespeicherteEnergiemenge reicht für diese Zwecke nicht aus. Daher wird dienächste Generation der autonom fahrenden Ford-Testträger zusätzlicheinen integrierten Stromgenerator an Bord haben.Autonome Ford-Fahrzeuge werden ab 2021 in Großserie produziertMit diesen fortschrittlichen Testträgern auf Basis des Ford FusionHybrid gelingt dem Ford-Konzern ein weiterer wichtiger Meilensteinbei der Entwicklung eines voll autonomen Fahrzeugs, das ab 2021 fürAnbieter digitaler Mobilitätsdienstleistungen wie Ride Sharing undRide Hailing in Großserie produziert werden soll. Derzeit verfügendie Forschungsautos noch über konventionelle Lenkräder sowie überPedale. Künftige Ride Sharing-Serienmodelle von Ford werden ohneLenkrad und Pedale auskommen.Bis zur Serienreife sind jedoch noch zahlreiche Herausforderungenzu meistern. Ford wird in diesem Zusammenhang seine autonomeFahrzeug-Testflotte in den USA im kommenden Jahr (2017) verdreifachen- von derzeit 30 auf etwa 90 selbst fahrende Fusion Hybrid-Modellefür Straßentests in Kalifornien, Arizona und Michigan, die auch beiwinterlichen Bedingungen stattfinden sollen. Darüber hinaus hat Fordangekündigt, in Europa den Erprobungsbetrieb mit autonom fahrendenAutos ebenfalls im kommenden Jahr aufnehmen zu wollen.Link auf VideoÜber den nachfolgenden Link ist ein YouTube-Video zum Themaabrufbar: https://youtu.be/6QJeaK7U87oFord-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mitSitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln undSaarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit derGründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 MillionenFahrzeuge produziert. 