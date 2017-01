Ford startet Elektromobilitätsoffensive: F-150, Mustang und Transit ab 2020 mit elektrifiziertem Antrieb

Köln/FLAT ROCK, USA (ots) -- Ford wird in den kommenden fünf Jahren insgesamt 13 Serienfahrzeugemit elektrifizierten Antriebssträngen auf den Markt bringen- Automobilhersteller gibt Details zu sieben neuen Elektrofahrzeugenbekannt, darunter Ford F-150 Hybrid, Mustang Hybrid sowie TransitCustom mit Plug-In-Hybrid- Komplett neues CUV (Crossover Utility Vehicle) mit reinemElektroantrieb und einer voraussichtlichen Reichweite vonmindestens 482 Kilometern (nach US-Norm)- Das Werk, in dem bereits Ford Mustang und Lincoln Continental vomBand laufen, wird für die Produktion moderner Elektro- undautonomer Fahrzeuge ausgebaut- Ford erprobt Technologien für induktives Laden und startet bereits2017 Elektroauto-Testfahrten in Europa, New York sowie in weiterenUS-MetropolenFord wird in den kommenden fünf Jahren insgesamt 13 neueElektrofahrzeuge für die globalen Märkte präsentieren. Heute gab derHersteller erste Details zu sieben dieser kommenden Modelle bekannt.Hierzu zählen unter anderem Hybridversionen des Pick-ups Ford F-150und des Sportwagens Mustang*. Beide wird Ford zunächst auf demUS-amerikanischen Markt anbieten. In Europa bereichert der FordTransit Custom als Plug-in-Hybrid die Modellpalette. Für denweltweiten Markt kommt ein komplett neu entwickeltes CUV (CrossoverUtility Vehicle) mit rein batterieelektrischem Antrieb und einerReichweite von mindestens 300 Meilen (ca. 482 Kilometern nachUS-Norm) hinzu.Darüber hinaus investiert der Automobilhersteller 700 MillionenUS-Dollar in sein Werk in Flat Rock im US-Bundestaat Michigan. Fordbaut den Standort für die Produktion hochmoderner Elektrofahrzeugesowie autonom fahrender Autos aus und schafft dadurch 700 zusätzlicheArbeitsplätze. In Flat Rock laufen bereits der Ford Mustang sowie derLincoln Continental vom Band.Das Investitionsprogramm von Ford in neue Elektrofahrzeuge umfasstbis zum Jahr 2020 insgesamt 4,5 Milliarden US-Dollar. Somit werdendie Kunden weltweit über die gesamte Modellpalette hinweg von nochsparsameren, effizienteren und leistungsfähigeren Fahrzeugenprofitieren. Gleichzeitig treibt Ford die Entwicklung desUnternehmens vom Automobilhersteller hin zum Anbieter innovativerMobilitätslösungen sowie zum Marktführer für Elektrofahrzeuge undautonom fahrende Autos weiter voran."Weltweit interessieren sich immer mehr Autokäufer für dieElektromobilität. Ford hat ein klares Ziel: Wir wollen in diesemSegment zum Marktführer avancieren. Hierzu werden wir unseren Kundeneine vielfältige Palette elektrisch betriebener Fahrzeuge sowiemaßgeschneiderte Services und wegweisende Lösungen anbieten, die denAutofahreralltag noch angenehmer und besser machen", betont MarkFields, Präsident und CEO der Ford Motor Company. "Wir erwarten, dassinnerhalb der kommenden 15 Jahre das Angebot an elektrifizierten Fzgrund um den Globus größer sein als das für Fahrzeuge mitkonventionellem Antrieb. Mit unserem Investitionsprogramm und derAusweitung unserer Modellpalette sind wir für diese Entwicklungbestens gerüstet."Bei der Elektromobilitätsoffensive setzt Ford auf die bewährtenStärken des Unternehmens: Sowohl bei den Nutzfahrzeugen, den SUV alsauch den Performance-Modellen werden künftig elektrifizierte Antriebefür noch höhere Leistungsfähigkeit und noch mehr Fahrvergnügensorgen.- 2019 startet auf dem europäischen Markt der Ford Transit Custom alsPlug-in-Hybrid durch. Dank des zusätzlichen Elektroantriebsüberzeugt das vielseitige Nutzfahrzeug insbesondere im Stadtverkehrmit nochmals niedrigeren Betriebskosten.- 2020 feiert ein komplett neu entwickeltes CUV mit reinemElektroantrieb sein Debut. Die voraussichtliche Reichweite beträgtvoraussichtlich 482 Kilometern (nach US-Norm). DiesesElektrofahrzeug wird im US-Werk Flat Rock gebaut und kommt sowohlin Europa als auch in Nordamerika und Asien auf den Markt.- Ebenfalls 2020 erweitert die Hybrid-Version des Ford F-150 -Amerikas meistverkaufter Pick-up - die Modellpalette in Nordamerikaund dem Mittleren Osten. Der Ford F-150 Hybrid wird im StammwerkDearborn gefertigt. Zu den Highlights dieses Modells zählen diebesonders hohe Anhängelast sowie die enorme Ladekapazität. Darüberhinaus dient der F-150 Hybrid bei Bedarf als mobilerStromgenerator.- Ebenfalls 2020 debütiert die Hybrid-Version des Ford Mustang*. DerAchtzylinder des Sportwagens liefert dank des zusätzlichenElektroantriebs noch mehr Leistung bereits bei niedrigenDrehzahlen. Der Mustang Hybrid wird ebenfalls im Werk Flat Rockgebaut und zunächst in Nordamerika angeboten.- Für Anbieter digitaler Mobilitätsdienstleistungen wie Ride Sharingoder Ride Hailing wird ab 2021 ein autonomes Großserienfahrzeugzunächst in Nordamerika verfügbar sein. Das Hybrid-Modell läuftebenfalls am Standort Flat Rock vom Band.- Zwei neue Polizeimodelle werden mit Hybrid-Antrieb auf den Marktkommen. Eines davon wird in Chicago gefertigt. Für den Umbau zumPolizeifahrzeug zeichnet die ebenfalls in Chicago beheimatete undauf Sonderfahrzeuge spezialisierte Abteilung von Fordverantwortlich.Darüber hinaus nutzt die kommende Nutzfahrzeuggeneration von Fordfür ihre Hybrid-Antriebe die Ford EcoBoost®-Motorenfamilie - damitwird erstmals ein turboaufgeladener Verbrennungsmotor in denHybridantriebsstrang integriert. Dies ermöglicht kraftvollereFahrleistungen bei gleichzeitig noch geringerem Verbrauch.Zudem entwickelt Ford verstärkt maßgeschneiderte Services undDienstleistungen für Elektrofahrzeuge. Hierzu zählen unter anderemein eigenes Flottenmanagement für Elektrofahrzeuge, spezielleRoutenplanungen sowie Telematiklösungen.Zukunftsgerichtete Investitionen in FertigungskapazitätenUm die nötigen Kapazitäten und Kompetenzen für neueFahrzeuggenerationen aufzubauen, schafft Ford 700 neue Stellen in denUSA und investiert über die kommenden vier Jahre 700 MillionenUS-Dollar in den Aufbau des Manufacturing Innovation Center im WerkFlat Rock. Die dortige Belegschaft wird das geplante leichteNutzfahrzeug mit erweiterter Batteriereichweite sowie dievollautonomen Fahrzeuge für Ride Hailing und Ride Sharing-Dienstebauen. Zudem werden dort die legendären Modellreihen Ford Mustang undLincoln Continental gefertigt.Auf den Bau eines neuen Montagewerks in Mexiko verzichtet Ford.Zusätzlich verlagert der Hersteller die Fertigung der nächstenGeneration des US-amerikanischen Ford Focus ins mexikanische WerkHermosillo. Damit werden wiederum Kapazitäten für zwei neue Modelleim Werk Wayne, Michigan, frei, wo derzeit der Ford Focus montiertwird. In Wayne sichert Ford auf diese Weise rund 3.500 Arbeitsplätze.Vielversprechende Elektrifizierungs-TechnologienFord besitzt mittlerweile mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung mitelektrifizierten Antrieben und hat aus seinen Forschungs- undEntwicklungsprojekten zahlreiche patentierte Technologien,Software-Lösungen und Service-Angebote abgeleitet. Diese kommen jetztden unterschiedlichsten Kundengruppen zugute."Die globale Elektrofahrzeugstrategie von Ford basiert darauf,unsere eigenen Stärken zu nutzen", erklärt Raj Nair, Chief TechnicalOfficer von Ford und als Vizepräsident verantwortlich für dieweltweite Produktentwicklung. "Andere Hersteller mögen sich aufMarketingversprechen und eindrucksvolle Zahlenspiele verlegen - wirkonzentrieren uns ganz darauf, unseren Kunden genau die Dingeanzubieten, die sie an ihrem Ford lieben. Das bedeutet konkret: nochvielseitigere SUVs, noch produktivere Nutzfahrzeuge, nochleistungsfähigere Sportwagen - und das alles verbunden mit nocheffizienterer Nutzung der Antriebsenergie."In diesem Jahr startet Ford mit der Erprobung einer neuenTechnologie-Generation für Elektrofahrzeuge. In Europa wird dasUnternehmen eine Plug-in-Hybridversion des Ford Transit Customeinsetzen und gleichzeitig ein neues Servicepaket aus Telematik-,Mobilitätsdienstleistungen- und Konnektivitätslösungen testen.Zusätzlich wird Ford in einigen US-amerikanischen Großstädten,darunter New York, mit einer Flotte von 20 hybridgetriebenen Taxi-und Kastenwagen-Prototypen auf Basis des Ford Transit Connectausloten, wie sich neue Mobilitätsangebote in extrem schwierigenVerkehrsumfeldern bewähren.Diese Ford Transit Connect-Versionen knüpfen an den Erfolg desFord Escape Hybrid an, der nicht nur als das weltweit ersteHybrid-Taxi gilt, sondern auch als das erste Hybrid-SUV der Weltsowie das erste in Nordamerika in Serie gebaute Hybridfahrzeug. Vieledieser zwischen 2004 und 2012 gefertigten Escape Hybrid-Taxen sindnach wie vor im täglichen Einsatz, wobei sie nach Laufleistungen vonmehr als 350.000 Meilen (über 560.000 Kilometer) immer noch ihrenersten Satz Batterien verwenden.In den USA verkauft Ford heute die meisten Plug-in-Hybride allerHersteller und liegt bei den elektrifizierten Fahrzeugen insgesamtauf Platz zwei.Neue Service-Ideen bereichern den Alltag mit ElektrofahrzeugenFord konzipiert nun auch neue Service-Pakete, die das Alltagslebenmit Elektrofahrzeugen noch angenehmer gestalten."Innovative Services können für Kunden genauso wichtig sein wiedie Elektrofahrzeuge selbst", betont Hau Thai-Tang, als Vizepräsidentdes Ford Konzerns für den Einkauf verantwortlich und zugleichProjektleiter Elektrofahrzeuge. "Wir investieren in Lösungen, diesowohl private als auch gewerbliche Flottenkunden dabei unterstützen,diese neuen Fahrzeuge und Technologien nahtlos in ihr Alltags-undBerufsleben zu integrieren."Erst Ende November unterzeichnete Ford gemeinsam mit mehrereneuropäischen Fahrzeugherstellern eine Absichtserklärung, die denAufbau eines flächendeckenden Netzes von Ultra-Schnellladestationenvorsieht. An diesen Ladestationen sollen Autofahrer dieTraktionsbatterien ihrer Fahrzeuge erheblich schneller aufladen alsan den schnellsten heute zur Verfügung stehenden Ladesäulen. In derersten Projektphase sind rund 400 Standorte in Europa geplant, bis2020 sollen Elektroautofahrer Zugang zu Tausenden dieserHochleistungsladepunkte haben.Darüber hinaus erprobt Ford das induktive, also kabellose Ladenmit elektrifizierten Fahrzeugen in den USA und Europa. Mit dieserTechnologie werden die Fahrzeugakkus während des Parkens automatischaufgeladen - der Fahrer kann das Nachladen also niemals vergessen.Das kabellose Laden erweitert den rein elektrischen Aktionsradius, daes selbst bei kurzen Zwischenstopps die Batterien nachlädt. Mithilfeder vielseitigen Smartphone-App FordPass® können Elektroautofahrerunter anderem Zeitfenster für ihren Ladevorgang reservieren.Kundenbedürfnisse verstehenÜber die vergangenen Jahre hat Ford in umfangreichenKundenbefragungen wichtige Erkenntnisse darüber gewonnen, wieElektroautofahrer ihre Autos nutzen. Mit weltweit mehr als 560.000verkauften elektrifizierten Fahrzeugen kann Ford eine immens großeAnzahl an Kundenstimmen auswerten. In einer Umfrage unter 33.000Nutzern von Ford Elektrofahrzeugen mit zusammen 58 Millionenabsolvierten Fahrten ergaben sich folgende Erkenntnisse:- 88 Prozent der täglichen Alltagsfahrten führen über Distanzen vonmaximal 60 Meilen (rund 100 Kilometer). Plug-in-Hybride legenzwischen den Tankstopps durchschnittlich 680 Meilen (fast 1.100Kilometer) zurück - entsprechend selten sind die Besuche an derTankstelle.- Kunden wünschen sich so viel rein elektrische Reichweite wiemöglich. Die Reichweitenangst sinkt jedoch mit zunehmender Nutzung- sobald die Nutzer die Technologie besser kennen, fühlen sie sichimmer wohler damit.- 80 Prozent der Ford Elektrofahrzeugkunden laden ihr Fahrzeug einmaltäglich; 60 Prozent erledigen dies abends.- Elektroautokunden von Ford haben ihre Fahrzeuge kumuliert rund 9,4Millionen Nächte lang aufgeladen.Eine überwältigende Mehrheit der Elektroautokunden von Fordbeabsichtigt, nach ihrem aktuellen Fahrzeug wieder ein neuesElektroauto zu erwerben. 