Ford mit solidem Zulassungsergebnis im August

Köln (ots) - 17.810 Pkw der Marke Ford wurden im August inDeutschland zugelassen. Diese münden in einen Pkw-Marktanteil von 5,6Prozent. Den August schließt der Kölner Hersteller mit einemVolumenwachstum bei den Pkw-Zulassungen von 7,4 Prozent ab oder einemPlus von 1.224 Pkw gegenüber Vorjahr. Die Zulassungen allerHersteller sind im Vergleich zum Vorjahr um 24,7 Prozent gestiegen.Hans-Jörg Klein, Geschäftsführer Marketing und Verkauf, Ford-WerkeGmbH: "Wir befinden uns mit diesem Ergebnis auf dem von unsgesteckten Kurs. Ford hatte im August keinerlei Druck, Fahrzeuge, dienicht dem WLTP-Standard entsprechen, bis zum Stichtag Ende Augustzulassen zu müssen. Unsere aktuell im Angebot befindlichen Motorenerfüllen die erforderlichen WLTP-Standards bereits. Bei denFahrzeugverkäufen haben wir weiterhin - wie auch schon in denVormonaten - den Fokus auf die profitablen Geschäftskanäle derPrivat- und Geschäftskunden gelegt."Besonders stark schlug sich im August-Ergebnis die Nachfrage nachden Modellen Fiesta (3.371 Zulassungen), Focus (2.072 Zulassungen)und Kuga (3.487 Zulassungen).In den ersten acht Monaten dieses Jahres wurden 174.320 Pkw mitdem blauen Oval zugelassen. Dies entspricht einem Plus von 9.234 Pkw(+ 5,6 Prozent) verglichen mit dem Vorjahreszeitraum. Besondersgefragt waren im Zeitraum von Januar bis August 2018 die ModelleFiesta (32.487 Zulassungen), Focus (36.155 Zulassungen) und Kuga(30.299 Zulassungen). Der kumulierte Marktanteil beläuft sich auf 7,1Prozent und liegt damit auf Vorjahresniveau.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller undMobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt anden Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 24.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925haben die Ford-Werke mehr als 46 Millionen Fahrzeuge produziert.Weitere Presse-Informationen finden Sie unter www.media.ford.com.