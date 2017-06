Ford setzt im Mai 21 Prozent mehr Fahrzeuge ab

Köln (ots) -- Absatzplus von 21 Prozent bei Pkw und leichten Nutzfahrzeugen imVergleich zum Vorjahresmonat; Ford wächst damit fast doppelt sostark wie Gesamtindustrie- Pkw-Verkäufe wachsen um 23 Prozent; Verkäufe bei den leichtenNutzfahrzeugen um fast 13 Prozent gegenüber Mai 2016In einer starken Gesamtindustrie mit mehr als 354.000 Pkw- undNutzfahrzeugzulassungen wächst Ford weiterhin überproportional stark.In Deutschland wurden im Monat Mai insgesamt 12,4 Prozent mehrFahrzeuge zugelassen als im Vorjahresmonat.Ford erzielt mit 27.500 Zulassungen ein Absatzplus von mehr als4.800 Pkw und leichten Nutzfahrzeugen; dies entspricht einerSteigerung um mehr als 21 Prozent gegenüber Mai 2016. Damit erreichtdie Marke Ford einen kombinierten Pkw und Nutzfahrzeugmarktanteil von7,8 Prozent.Wolfgang Kopplin, stellvertretender Vorsitzender derGeschäftsführung der Ford-Werke GmbH und Geschäftsführer Marketingund Verkauf, betont: "Das erfreuliche Momentum für unsere Marke Fordhält ungebrochen an, und wir freuen uns mit unseren Händlern über dasgroße Kundeninteresse für die gesamte Produktfamilie. Besondersunsere SUV-Modelle und der ganz neue Fiesta treffen den Geschmack deranspruchsvollen Kunden. Mit den aktuellen Nutzfahrzeugen machen wirbranchenübergreifend die Handwerker und Logistiker glücklich."Bei den Pkw-Verkäufen legte der Kölner Hersteller gegenüber demVorjahresmonat mit einem Plus von rund 4.400 Einheiten (rund 23.600Pkw) um mehr als 23 Prozent zu. Der Pkw-Marktanteil kommt damit auf7,3 Prozent.Das Ergebnis für leichte Nutzfahrzeuge liegt mit 3.900 Zulassungenum 440 Einheiten über Mai 2016. Die entspricht einem Wachstum vonfast 13 Prozent und einem Marktanteil von 12,8 Prozent. Besondersbeliebt bei den Kunden waren im Mai die Modelle Ford Fiesta (+ 30Prozent), B-Max (+ 71 Prozent) und der große SUV Edge (+ 234Prozent).Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mitSitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln undSaarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit derGründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 MillionenFahrzeuge produziert. Für weitere Informationen zu den Produkten vonFord besuchen Sie bitte www.ford.de.Pressekontakt:Beate FalkFord-Werke GmbH0221/9017507bfalk3@ford.comMarko BelserFord-Werke GmbH0221/9017520mbelser@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell