Ford ruft über zwei Millionen Autos in Amerika zurück

DEARBORN (dpa-AFX) - Der zweitgrößte US-Autobauer Ford beordert in Amerika wegen möglicher Defekte bei der Türverriegelung zahlreiche Fahrzeuge in die Werkstätten.



Insgesamt seien rund 2,15 Millionen Wagen betroffen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Konkret geht es um die Modelle Fiesta, Focus, Fusion, Escape, C-Max, Transit Connect und Mustang sowie Limousinen vom Typ MKZ und MKC der zum Ford-Konzern gehörenden Oberklassemarke Lincoln.

Die betroffenen Modelljahrgänge reichen von 2011 bis 2016. Schlimmstenfalls könne die Tür sich während der Fahrt öffnen, warnt das Unternehmen. Ford seien bislang jedoch keine Berichte über Unfälle oder Verletzungen bekannt. Das Problem ist offenbar nicht neu - die jetzigen Reparaturen sind laut Ford nötig, weil einige Teile der Türverriegelung bei zwei vorherigen Rückrufen möglicherweise gar nicht oder nicht wie vorgesehen ausgetauscht wurden.

Außerdem kündigte der Hersteller am Mittwoch noch einen weiteren größeren Rückruf wegen der Gefahr von auslaufender Bremsflüssigkeit an. Dieses Problem betrifft den schwergewichtigen Pick-up-Truck F-150, der sich besonders bei US-Kunden sehr hoher Beliebtheit erfreut. In den Vereinigten Staaten umfasst der Rückruf laut Ford gut 292 000 Fahrzeuge der Modelljahre 2014 bis 2017. Weitere knapp 52 000 Stück müssen demnach in Kanada und Mexiko repariert werden./hbr/DP/he