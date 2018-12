Ford punktet im November in rückläufiger Industrie mit Absatzsprung

Köln (ots) -- 22.940 Pkw der Marke Ford im November zugelassen; das sind 4,4Prozent mehr als im November 2017; Zulassungen aller Hersteller mitminus 9,9 Prozent rückläufig- Pkw-Marktanteil beträgt im November 8,4 Prozent- Ford wächst - sowohl im November als auch im Zeitraum von Januarbis November - stärker als die Industrie22.940 Pkw von Ford wurden im November in Deutschland zugelassen.Dieses Ergebnis geht mit einer Absatzsteigerung von 4,4 Prozent beiden Pkw-Zulassungen im Vergleich zum Vorjahresmonat einher. Ford istdamit in Deutschland im Vergleich zur Industrie erneutüberdurchschnittlich gewachsen und gewinnt entsprechend Marktanteilehinzu. Während die Zulassungen aller Hersteller um 9,9 Prozentgegenüber November 2017 gesunken sind, hat der Hersteller aus Kölnein Plus von 4,4 Prozent an Mehrzulassungen erreicht. DerPkw-Marktanteil im November ist gegenüber dem Vorjahresmonat um 1,2Prozentpunkte auf jetzt 8,4 Prozent gestiegen.Geprägt ist das Ergebnis im November von den Zulassungen derModelle EcoSport mit 2.294 Zulassungen (+369 % vs. 11/2017), Kuga mit3.811 Zulassungen (+9 %) und Mondeo mit 1.701 Zulassungen (+34 %).Eine äußerst positive Entwicklung zeigt sich für Ford auch in denersten elf Monaten des Jahres. Mit 234.612 Pkw-Zulassungen erzieltFord ein überdurchschnittliches Wachstum von 3,6 Prozent gegenüberdem Vorjahreszeitraum. Die gesamten Pkw-Zulassungen aller Herstellersind im selben Zeitraum um 0,4 Prozent gestiegen. Ford schließt denZeitraum von Januar bis einschließlich November mit einem kumuliertenMarktanteil von 7,3 Prozent ab. Das entspricht einem Zuwachs von 0,2Prozentpunkten gegenüber dem Vergleichszeitraum 2017."Das erfreuliche November-Ergebnis setzt den Erfolg der Vormonatefür Ford in Deutschland fort. Die Zulassungen zeigen, dass wir imInteresse unserer Kunden die richtigen Entscheidungen getroffenhaben. Unsere Modelle sind gut nachgefragt und die Attraktivitätunserer Marke insbesondere für Privat- und Flottenkunden istgefestigt. Ich bin zuversichtlich, dass sich der Positivtrend auch inder Bilanz für das Gesamtjahr 2018 widerspiegeln wird", sagtHans-Jörg Klein, Geschäftsführer Marketing und Verkauf der Ford-WerkeGmbH.Pressekontakt:Beate FalkFord-Werke GmbHTelefon 0221/90-17507bfalk3@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell