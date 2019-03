Ford präsentiert neue Generation elektrifizierter Fahrzeuge (FOTO)

Finanztrends Video zu



Köln (ots) -- Ford Europa bietet am 2. April beim "Go Further"-Event inAmsterdam Ausblick auf Pkw- und Nutzfahrzeug-Modelle mitelektrifizierten Antrieben- Ford Fiesta EcoBoost und Ford Focus EcoBoost werden künftig auchmit mild Hybrid-Technologie verfügbar sein und führen den Reigenelektrifizierter Ford-Pkw und -Nutzfahrzeuge anDer "Go Further"-Event von Ford wirft seine Schatten voraus: DerKonzern präsentiert am Dienstag, 2. April, ab 16.15 Uhr in Amsterdameine Vielzahl von elektrifizierten Pkw und Nutzfahrzeugen, darunterden Ford Fiesta EcoBoost Hybrid* und den Ford Focus EcoBoost Hybrid**- beide mit 48-Volt-mild-Hybrid-Technologie und dem vielfachpreisgekrönten 1,0-Liter-EcoBoost-Dreizylinder-Benziner ausgerüstet.Diese neue Generation von smarten Fahrzeugen für eine smarte Weltwird ihren Beitrag zu einer saubereren und geräuschärmeren Zukunftleisten. Sie verkörpern Ford-Markenwerte wie Vertrauen, Bezahlbarkeitund Fahrspaß und lassen einen größeren Kundenkreis an den Vorteilender elektrifizierten Mobilität teilhaben.Die "Go Further"-Veranstaltung, die vierte ihrer Art, wird vonSteven Armstrong, designierter Chairman von Ford Europa, dem NahenOsten und Afrika, sowie von Stuart Rowley, designierter Präsident vonFord Europa, am 2. April um 16.15 Uhr eröffnet. Sie kann über einenStream auf www.gofurtherlive.com live verfolgt werden.Pressemitteilungen, Fotos, Videos und weitere Materialien sind dannzeitnah auf der Website http://gofurther.fordpresskits.com abrufbar."Die neuen Ford Fiesta- und Ford Focus-mild Hybrid-Modelleunterstreichen unser Bekenntnis, den Kunden besonders umweltgerechteund nachhaltige Modelle mit fortschrittlichen Technologienanzubieten. Nächste Woche in Amsterdam, aber auch danach, werden wirweitere entsprechende Fahrzeuge vorstellen", betont Armstrong. "Wirhaben große Anstrengungen unternommen, um mild Hybrid-Versionen fürzwei unserer beliebtesten Baureihen zu entwickeln. Sie werdenvoraussichtlich ab Anfang 2020 dafür sorgen, dass unsere Kunden baresGeld sparen können, und wir trotzdem unserer Fahrspaß-Philosophietreu bleiben."Hohe Kraftstoffeffizienz und charakteristisches FahrvergnügenBeim Ford Fiesta mHEV und beim Ford Focus mHEV (mHEV = mild HybridElectric Vehicle) ersetzt ein riemengetriebener Starter-Generator(Belt-driven Integrated Starter/Generator, BISG) die konventionelleLichtmaschine. Er rekuperiert kinetische Energie, die andernfallsbeim Rollen oder Bremsen ungenutzt verpuffen würde, und speist damiteine luftgekühlte Lithium-Ionen-Batterie mit 48 Volt Spannung. DerBISG treibt die elektrischen Neben-Aggregate an, greift aber auch alsMotor vor allem in Beschleunigungsphasen sowie bei geringerenDrehzahlen mit zusätzlichem Drehmoment ein und unterstützt somit den1,0 Liter großen EcoBoost-Dreizylinder. Dieser reibungsarme undhocheffiziente Motor erhält einen größeren Turbolader, um diesystembedingte Anfahrschwäche ("Turboloch") zu minimieren.Unter dem Strich vereinen der Ford Fiesta mHEV und der Ford FocusmHEV besonders hohe Kraftstoffeffizienz mit dem Ford-typischenFahrvergnügen, das sich nun in einer noch kraftvolleren und nochsportlicheren Performance niederschlagen wird."Der 1,0 Liter große EcoBoost-Dreizylinder hat längst bewiesen,dass Kraftstoffeffizienz und hohes Leistungspotenzial durchaus Handin Hand gehen können", erläutert Roelant de Waard, als Vizepräsidentvon Ford Europa zuständig für Marketing, Sales und Service. "Mit derneuen mild Hybrid-Technologie erreichen wir nun das nächste Level.Unsere Kunden werden die sanfte, aber stets nachdrücklicheLeistungsentfaltung ebenso mögen wie die Tatsache, dass sie mitdiesen Modellen noch seltener eine Zapfsäule ansteuern müssen."Ford Mondeo Turnier auch als Voll-Hybrid-Version lieferbarAnfang des Jahres hatte Ford zusätzlich zur 4-türigen MondeoHybrid-Limousine auch die Kombi- (Turnier-) Version mitVoll-Hybrid-Antrieb vorgestellt. Dank der Kombination2,0-Liter-Benzinmotor / Elektromotor empfehlen sich beide MondeoHybrid-Versionen als attraktive Alternativen insbesondere zu denMondeo Diesel-Varianten. Zudem ist der Mondeo Turnier Hybrid*** daseinzige Voll-Hybrid-Angebot unter den Kombi-Modellen dieses Segments.Jede Ford-Modellreihe wird um mindestens eine elektrifizierteVariante erweitertFord Europa hat bereits Anfang dieses Jahres angekündigt, dass -beginnend mit dem Ford Focus - jede Pkw- und Nutzfahrzeug-Modellreihekünftig um mindestens eine elektrifizierte Variante erweitert wirdbeziehungsweise dass auch ganz neue Baureihen mit elektrifiziertenAntrieben auf den Markt kommen werden. Diese Fahrzeuge werden mitMild-, Voll- oder Plug-In-Hybrid-Antrieb oder mit einem reinbatterie-elektrischen Antrieb angeboten werden.* Kraftstoffverbrauch des Ford Fiesta mHEV: 4,9 l/100 km,CO2-Emissionen: 112 g/km1)** Kraftstoffverbrauch des Ford Focus mHEV: 4,7 l/100 km,CO2-Emissionen: 106 g/km1)*** Kraftstoffverbrauch des Ford Mondeo Turnier Hybrid: 5,0 - 4,4l/100 km, CO2-Emissionen: 113 - 101 g/km1)1) Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenenMessverfahren [VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in derjeweils geltenden Fassung] ermittelt. Die Angaben beziehen sichnicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil desAngebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen denverschiedenen Fahrzeugtypen.Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch unddie CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von dereffizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondernwerden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktorenbeeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlichverantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellenKraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionenneuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über denKraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuerPersonenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellenund bei http://www.dat.de/ unentgeltlich erhältlich ist. Für weitereInformationen siehe Pkw-EnVKV-Verordnung.Seit 1. September 2017 werden bestimmte Neufahrzeuge nach demWorld Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP) gemäß (EU)2017/1151 in der zuletzt geänderten Fassung homologiert. Beim WLTPhandelt es sich um neues, realitätsnäheres Prüfverfahren zur Messungdes Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen. Ab dem 1. September2018 ersetzt WLTP das aktuelle Testverfahren NEFZ (Neuer EuropäischerFahrzyklus) komplett. Während der Auslaufphase des NEFZ werdenKraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen nach WLTP-Standards auf dasNEFZ-Verfahren umgerechnet. Da sich einige Verfahren zur Bestimmungder Verbrauchs- und Emissionswerte verändert haben, ergibt sich einegewisse Abweichung zu bisherigen Angaben. D. h., ein und dasselbeFahrzeug könnte unterschiedliche Werte bei Kraftstoffverbrauch undCO2-Emissionen aufweisen.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller undMobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Pressekontakt:
Isfried Hennen
Ford-Werke GmbH
0221/90-17518
ihennen1@ford.com

Original-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell