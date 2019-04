Ford präsentiert digital vernetzte Dienstleistungen und Services für sein elektrifiziertes Nutzfahrzeug-Angebot (FOTO)

Amsterdam/Köln (ots) -- Elektrifizierte Fahrzeuge, innovative Konnektivitätslösungen undstrategische Partnerschaften für die Nutzfahrzeug-Kunden vonFord Europa- Ford Transit debütiert 2021 mit baterrie-elektrischemElektro-Antrieb; achtsitzige Großraum-Limousine Tourneo CustomPlug-In-Hybrid kommt noch 2019 und kann 50 Kilometer reinelektrisch zurücklegen- Fahrzeugaten-basierte Wartungsinitiative nimmt dank FordPass ProApp und FordPass Connect-Modem 100-prozentige Einsatz-Zeit fürNutzfahrzeuge ins Visier- Ausgeweitetes Partnernetzwerk für zertifizierte Hersteller vonAuf-, Um- und Ausbauten sowie Transit-Zentren verbessernBetreuungprogramm für NutzfahrzeugkundenNeue elektrifizierte Modelle, vernetzte Dienstleistungen undstrategische Partnerschaften: Ford will die Produktivität seinereuropäischen Nutzfahrzeugkunden weiter verbessern. Dies hat derKonzern heute auf seiner "Go Further"-Veranstaltung in Amsterdambekanntgegeben. Bereits Ende 2019 kommen die ersten Lösungen hierfürauf den Markt, so zum Beispiel:- ein neuer rein batterie-elektrisch angetriebener Ford Transit*,dessen Serienproduktion 2021 anlaufen soll;- die achtsitzige Großraum-Limousine Tourneo Custom mit neuemPlug-In-Hybrid-Antrieb*. Sie steht den europäischen Kunden Ende2019 zur Verfügung;- eine neue Wartungsinitiative, die auf die 100-prozentigeEinsatz-Bereitschaft von Nutzfahrzeugen abzielt und hierfür aufein Wartungssystem mit Echzeitdaten setzt;- die neue FordPass Pro App. Sie wurde speziell für kleine undmittlere Unternehmen sowie für selbstfahrende Unternehmerentwickelt, um den Umgang mit ihrem Firmenfahrzeug effizienterund produktiver zu gestalten. Diese App geht noch in diesem Jahronline.- ein erweitertes QVM-Netzwerk (Qualified Vehicle Modifier) fürprofessionelle Fahrzeug-Aufbauhersteller. Ihm gehören bereitsheute in Europa 100 akkreditierte Partner an, bis 2020 sollen esdoppelt so viele sein."Gewerbekunden wünschen sich intelligente Lösungen für ihrevernetzte Geschäftswelt", betont Hans Schep, General ManagerNutzfahrzeuge bei Ford Europa. "Ford bietet robuste, flexibleNutzfahrzeuge mit einer überzeugenden Auswahl ankraftstoffeffizienten und elektrifizierten Antrieben. IhrOnboard-Modem eröffnet unseren Kunden völlig neue Möglichkeiten beider cleveren Verwaltung ihres Fuhrparks - dadurch können sie sichvoll auf ihre eigentlichen Aufgaben konzentrieren."2018 hat Ford in seinen 20 europäischen Hauptmärkten zum viertenMal in Folge Platz eins unter den Nutzfahrzeug-Herstellern belegt unddabei mit 380.900 verkauften Nutzfahrzeugen das beste Ergebnis dervergangenen 25 Jahre erzielt. Dies entspricht einer Steigerunggegenüber 2017 um acht Prozent.Elektrifizierte Nutzfahrzeuge: der Ford Transit...Innerhalb seiner Palette an elektrifizierten Nutzfahrzeugen bietetFord eine umfassende Auswahl an Antriebsoptionen an, die alleEinsatzszenarien nahezu vollständig abdecken. Hinzu kommt in naherZukunft der neue Transit mit rein batterie-elektrischem Antrieb*.Wenn seine Serienproduktion 2021 anläuft, leistet diesesElektrofahrzeug mit lokal null Emissionen einen wichtigen Beitrag fürsaubere Luft in den Innenstädten sowie für einen wirtschaftlichrentablen Betrieb. Einen funktionsfähigen Prototyp des Transit BEV(BEV = Battery Electric Vehicle) stellt Ford im Rahmen der "GoFurther"-Veranstaltung vor.Der neue voll-elektrische Transit erfüllt die Nachfrage nach einemleistungsfähigen, langlebigen und vielseitigen Transporter für denlokal emissionsfreien Einsatz. Ford wird ihn in unterschiedlichenKarosserie-Varianten und einer konkurrenzfähigen Nutzlast anbieten.Sein Elektroantrieb ermöglicht eine Reichweite, die dem praktischenBedarf im innerstädtischen Einsatz unter allen Wetterbedingungen undüber den kompletten Lebenszyklus des Fahrzeugs vollauf entspricht.... der StreetScooter Work XL ...Schon heute fertigt Ford im Rahmen der Kooperation mitStreetScooter einen rein batterie-elektrischen Transporter, der denZustelldienst auf der "letzten Meile" abdeckt. Der auf dem FordTransit-Fahrgestell basierende StreetScooter WORK XL wird im KölnerFord-Werk montiert und zeichnet sich durch einenbatterie-elektrischen Antrieb aus. Die Deutsche Post DHL setzt ihnderzeit für den Auslieferungsverkehr ein. Im weiteren Verlauf desJahres sollen WORK XL-Fahrzeuge in unterschiedlichen Pilotprojektenin Belgien, Deutschland und den Niederlanden ihr Potenzial für andereGeschäftsmodelle unter Beweis stellen.... der Ford Transit Custom Plug-In-Hybrid ...Speziell für Unternehmen, die häufig in emissionsbeschränkteUmweltzonen fahren müssen, hält Ford den Transit CustomPlug-In-Hybrid* bereit. Er vereint lokal abgasfreien Einsatz mithoher Reichweiten-Flexibilität. Wenn dieses neue Modell in derzweiten Jahreshälfte 2019 an den Start geht, ist es der ersteTransporter der 1,0-Tonnen-Nutzlastklasse mitPlug-In-Hybrid-Technologie. Die Vorderräder des Transit Custom PHEV(PHEV = Plug-In Hybrid-Vehicle) werden dabei ausschließlich vomElektromotor angetrieben. Dieser bezieht seine Energie aus einer 13,6kWh großen Lithium-Ionen-Batterie. Die Reichweite im Elektro-Modusbeträgt rund 50 Kilometer. Der mehrfach preisgekrönte FordEcoBoost-Turbobenziner mit 1,0 Liter Hubraum dient ausschließlich alssogenannter Range Extender, der Strom für die Batterie produziert.Mit dem Range Extender verlängert sich der Aktionsradius desPlug-In-Hybrid-Transporters auf rund 500 Kilometer.Um die Vorteile dieser Antriebstechnologie für die Kunden und ihreAuswirkungen auf die Umwelt besser zu verstehen, startete Ford imvergangenen Jahr mit dem Transit Custom Plug-In-Hybrid einenPraxistest in London. Weitere Feldversuche im spanischen Valencia undin Köln beginnen in Kürze.... der Ford Tourneo Custom Plug-In-Hybrid ...Im Rahmen des "Go Further"-Events hat Ford zudem bekanntgegeben,dass diese Plug-In-Hybrid-Antriebs-Technologie demnächst auch in denTourneo Custom einziehen wird. Alleinstellungsmerkmal des TourneoCustom PHEV*: die beiden hinteren Sitzreihen der achtsitzigenGroßraum-Limousine können auch in einer Konferenzbestuhlungkonfiguriert werden - die Passagiere sitzen sich dann direktgegenüber. Hierdurch eignet er sich perfekt als Shuttle-Fahrzeug.... und die 48-Volt-Mild-Hybrid-NutzfahrzeugeGewerblichen Kunden, die mit ihren Fahrzeugen oft in zähfließendemStadtverkehr unterwegs sind, bietet sich die Mild-Hybrid-Technologiemit einem 48-Volt-Starter/Generator an. Diese kostengünstige Form derElektrifizierung verbessert die Kraftstoff-Effizienz, reduziert damitdie Betriebskosten und ist ein Novum im Nutzfahrzeug-Segment.Ford bietet den EcoBlue Mild-Hybrid-Antrieb ab Mitte 2019 für denTransit*, Transit Custom* und Tourneo Custom* an. "EcoBlue" heißt,dass hier moderne 2,0-Liter-Dieselmotoren zum Einsatz kommen werden.Gegenüber vergleichbaren Transportern mit konventionellem2,0-Liter-Diesel sinkt der Verbrauch nach WLTP-Norm1 um drei Prozent.Werden die Einsatzbedingungen von häufigem Start-Stopp-Betriebgeprägt - wie zum Beispiel bei Auslieferungsdiensten -, kann sich derVerbrauchsvorteil sogar auf bis zu acht Prozent erhöhen."Unsere überlegte und ausgewogene Antriebsstrang-Strategie bietetunseren Gewerbekunden viele Optionen, aus denen sie jeneelektrifizierte Lösung auswählen können, die am besten zu ihremindividuellen Geschäftsmodell passt", so Helmut Reder,Baureihen-Direktor Nutzfahrzeuge bei Ford Europa.Konnektivitätsbasierte ServicesMit dem modernen FordPass Connect-Onboard-Modem hat die jüngsteGeneration vernetzter Service-Angebote bereits in die Nutzfahrzeugevon Ford Einzug gehalten. Auf dieser Basis hat das Unternehmen eineReihe weiterer integrierter Lösungen entwickelt, die Flotten- undFuhrparkbetreibern die Verwaltung ihrer Fahrzeuge erleichtert undzugleich die Produktivität erhöht.Hierzu gehört zum Beispiel ein neues Wartungssystem, das in derzweiten Jahreshälfte 2019 eingeführt wird. Es nimmt eine100-prozentige Einsatzbereitschaft der Nutzfahrzeuge ins Visier undsetzt hierfür auf ein nutzerbasiertes Service-Angebot mitEchtzeit-Daten. Anhand der Daten aus Schlüsselbereichen des Fahrzeugsermöglicht es maßgeschneiderte Inspektionen anstelle starrerWartungsintervalle. Das Fahrzeug muss also nur dann in die Werkstatt,wenn notwendig. Zugleich lassen sich Reparaturen rechtzeitig planen.Über eine benutzerfreundliche App lassen sich fortlaufendStatusberichte zu jedem einzelnen Fahrzeug abrufen. Auch die Fahrerwerden über den Zustand des Transporters informiert. Vorteil:Anstehende Service- und Wartungsarbeiten können bei einemWerkstatt-Termin gebündelt erledigt werden, was die Standzeit desFahrzeugs reduziert.Für Betreiber größerer Flotten führt Ford Telematics in diesemJahr ein Produkt ein, das Fuhrpark-Managern wichtige Schlüsselzahlenbereitstellt, so dass sie auf dieser Basis optimale Entscheidungentreffen und die Wirtschaftlichkeit ihres Unternehmens erhöhen können.Dieses Produkt bietet Echtzeit-Informationen in Herstellerqualität,die direkt von den vernetzten Fahrzeugen in der Flotte bezogen undüber die sogenannte "Transportation Mobility Cloud"2) von Fordverteilt werden. So erhalten Fuhrpark-Manager mithilfe einerDesktop-Anwendung Informationen zum Zustand, zur Effizienz, zurProduktivität sowie zur Fahrzeugsicherheit - und können sofortbeurteilen, ob und wo Handlungsbedarf besteht.Wie im Vorjahr bereits angekündigt, bietet Ford Data Servicesgroßen Flotten die Möglichkeit, ein maßgeschneidertes Datenpaket ausihren Fahrzeugen über die Cloud zu beziehen und es nahtlos in ihreeigenen Systeme zu integrieren.Genauso intensiv widmet sich Ford den Bedürfnissen vonKleinbetrieben und selbstfahrenden Unternehmern. Viele nutzen heutebereits die FordPass App, die wichtige Informationen zur Steigerungvon Komfort, Sicherheit und Effizienz bietet. Dazu gehören neue, aufGeschäftskunden zugeschnittene Funktionen, wie zum Beispiel einePark-Funktion, mit der sie Abstellmöglichkeiten entsprechend derFahrzeughöhe ihres Transporters filtern können.Noch in diesem Jahr debütiert zudem die komplett neue FordPass ProApp, die speziell auf Inhaber kleinerer Betriebe mit bis zu fünfFahrzeugen zugeschnitten ist. Diese App beschränkt sich dabei aufessentielle Funktionen und stellt den Gewerbetreibenden allenotwendigen Informationen und Werkzeuge bereit, mit denen siesicherstellen können, dass ihre Fahrzeuge einsatzbereit sind.Das Qualified Vehicle Modifier (QVM)-ProgrammSeine führende Rolle im Nutzfahrzeugsektor will Ford auch durchweitere strategische Partnerschaften und Allianzen in zentralenBereichen wie Fahrzeug-Um- und -Ausbauten bis zur Produktentwicklungsichern. Eine zentrale Säule dieser Strategie ist das langjährigeJoint Venture mit Ford Otosan in der Türkei, wo der Großteil derTransit-Modellfamilie produziert wird.Das Qualified Vehicle Modifier (QVM)-Programm von Ford - einGütesiegel für die vom Unternehmen zertifizierten Hersteller vonAuf-, Um- und Ausbauten - wurde erst kürzlich europaweit auf 100QVM-Partner erweitert. Bis 2020 will Ford diese Zahl verdoppeln.Jeder QVM-Partner hat Zugang zu Fahrzeuginformationen desHerstellers.Ford arbeitet eng mit diesen Partnern zusammen, um seinen Kundenmaßgeschneiderte Produkte anbieten zu können, wie etwa das 2018eingeführte Ford Transit-Tiefrahmen-Fahrgestell. Die Rahmenhöhe wurdebei dieser Version im Vergleich zu den konventionellen FordTransit-Fahrgestellen um 100 Millimeter abgesenkt. DasTiefrahmenfahrgestell richtet sich daher vor allem an die Herstellervon Aufbauten (einschließlich Wohnmobil-Kabinen), die ihren Kundeneinen niedrigen Laderaumboden für bequemen Zustieg sowie füreinfaches Be- und Entladen bieten wollen. Hinzu kommt: Mit einerGewichtsersparnis von bis zu 200 Kilogramm bietet dasTiefrahmenfahrgestell insbesondere in Kombination mit leichtenAufbauten einen deutlichen Nutzlastvorteil.Großen Erfolg verzeichnet die "One-Stop-Shop"-Initiative von Ford- also das Versprechen, speziell umgebaute Fahrzeuge über eineneinzigen Ansprechpartner zu bestellen, nämlich den FordNutzfahrzeugspezialisten im lokalen Showroom. Bis Ende 2020 werden 40Umbauten der akkreditierten QVM-Partner, vom Kipper bis zumKühlfahrzeug, direkt in den Transit-Zentren verfügbar sein.Das europaweite Netzwerk von Transit-Zentren ist Dreh- undAngelpunkt für jedes Stadium der Kundenbeziehung, beginnend mit derBeratung über die optimale Konfiguration von Fahrzeug undAntriebsstrang bis hin zur Optimierung der Einsatzzeiten.Waren es 2014 europaweit 750 Transit-Zentren, stehen Gewerbekundenin Europa heute bereits 950 dieser spezialisiertenNutzfahrzeug-Autohäuser offen, darunter aktuell 247 in Deutschland.Auf Basis des Transit24-Kundenversprechens bieten sie ein umfassendesPaket an Dienstleistungen an, das von priorisiertenNotfall-Reparaturen über schnelle Services während der Wartezeit desKunden bis hin zu erweiterten Öffnungszeiten und beschleunigtenErsatzteile-Lieferungen reicht. Mit dem Einsatz mobilerService-Fahrzeuge und einem Tool zum Managen von Ausfallzeiten stehenzwei weitere Dienstleistungen in den Startlöchern, die geeignet sind,die Produktivität der Kundenunternehmen weiter zu erhöhen.Die Allianz mit Volkswagen im NutzfahrzeugbereichIm Januar 2019 unterzeichneten die Ford Motor Company und dieVolkswagen AG die ersten formellen Vereinbarungen über eine breitangelegte Allianz im Nutzfahrzeugbereich. Demnach wird Ford künftigmittelgroße Pick-up für beide Unternehmen entwickeln und herstellen,die bereits 2022 auf den Markt kommen sollen. Darüber hinausbeabsichtigt Ford, größere Lieferfahrzeuge für europäische Kunden zuentwickeln und zu produzieren, während Volkswagen die gleichenAufgaben für einen City-Transporter übernimmt.Link auf "Go Further"-MaterialDer nachfolgende Link führt auf "Go Further"-Material(Pressemitteilungen, Bilder, Videos):http://gofurther.fordpresskits.com* Der neue Ford Transit BEV (Battery Electric Vehicle): DieVerbrauchs-und Emissionswerte werden rechtzeitig vor Markteinführungbekanntgegeben.* Kraftstoffverbrauch des Ford Transit Custom Plug-In-Hybrid: 3,3l/100 km; CO2-Emissionen: 75 g/km1)* Kraftstoffverbrauch des Ford Tourneo Custom Plug-In-Hybrid: 3,3l/100 km; CO2-Emissionen: 75 g/km1)* Kraftstoffverbrauch des Ford Transit EcoBlue Hybrid: 7,6 l/100km; CO2-Emissionen: 144 g/km1)* Kraftstoffverbrauch des Ford Transit Custom EcoBlue Hybrid: 6,7l/100 km; CO2-Emissionen: 139 g/km1)* Kraftstoffverbrauch des Ford Tourneo Custom EcoBlue Hybrid: 7,0l/100 km; CO2-Emissionen: 137 g/km1)1) Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenenMessverfahren (§ 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweilsgeltenden Fassung) ermittelt.Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach demweltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichteNutzfahrzeuge (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP),einem neuen, realistischeren Prüfverfahren zur Messung desKraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissoien, typgenehmigt. Seit dem 1.September 2018 hat das WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ),das derzeitige Prüfverfahren, ersetzt. Wegen der realistischerenPrüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenenKraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höherals die nach dem NEFZ gemessenen.Die angegebenen Werte dieses Fahrzeugtyps wurden bereits anhanddes neuen WLTP-Testzyklus ermittelt und zu Vergleichszweckenzurückgerechnet. Bitte beachten Sie, dass für CO2-Ausstoß-basierteSteuern oder Abgaben seit dem 1.September 2018 die nach WLTPermittelten Werte als Berechnungsgrundlage herangezogen werden. Daherkönnen für die Bemessung solcher Steuern und Abgaben andere Werte alsdie hier angegebenen gelten.Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug undsind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen alleinVergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch unddie CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von dereffizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondernwerden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktorenbeeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlichverantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellenKraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionenneuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über denKraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuerPersonenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellenund bei http://www.dat.de/ unentgeltlich erhältlich ist. Für weitereInformationen siehe Pkw-EnVKV-Verordnung.2) Über die Transportation Mobility CloudAls erste offene, Cloud-basierte Plattform verbindet dieTransportation Mobility Cloud (TMC) Fahrzeuge, Fahrer, Passagiere undCitys durch Apps. Konzipiert und betrieben von Autonomic LLC, seitkurzem eine Tochtergesellschaft der Ford Smart Mobility LLC,unterstützt TMC Mobilitätsanbieter bei der Entwicklung moderner,digitaler Verkehrsangebote im Rahmen industrieller Standardansprüche.Weitere Informationen zu TMC und Autonomic LLC hält die Websitewww.autonomic.ai bereit.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller undMobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt anden Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 24.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 