Ford peilt beim WEC-Rennen im japanischen Fuji die maximale Punkteausbeute an (FOTO)

Köln/Greatworth (ots) -- Die WM-Zweitplatzierten Stefan Mücke (D) und Olivier Pla (F)kämpfen im Ford GT mit der Startnummer 66 um den Fahrer-WM-Titelin der GTE-Klasse- Britisches Duo Andy Priaulx und Harry Tincknell im Ford GT mitder Startnummer 67 will mit einem Top-Resultat in Fuji die Lückezur Tabellenspitze verkleinernWährend andere Rennserien im Oktober ihrem Saisonendeentgegensteuern, steht die FIA Langstrecken-Weltmeisterschaft WECgerade vor der Halbzeit ihrer bis Juni 2019 dauernden "Super-Saison".Auf dem Fuji Speedway, kaum mehr als 100 Kilometer südwestlich derjapanischen Hauptstadt Tokio gelegen, steht am kommenden Wochenendeder vierte von acht Läufen um die WM-Titel der WEC auf dem Programm.Ford belegt in der GTE-Herstellerwertung aktuell Platz zwei undauch die bestplatzierte Fahrerpaarung der Marke - der Berliner StefanMücke und Olivier Pla aus Frankreich - liegen in der Fahrertabelleauf dem zweiten Zwischenrang. Die Besatzung des Ford GT mit derStartnummer 66 hat sich für Fuji deshalb eine maximale Punkteausbeutezum Ziel gesetzt, um die Titelchancen zu wahren. Für ihre britischenTeamkollegen Andy Priaulx und Harry Tincknell zählen nach ihremglücklosen Saisonstart ohnehin nur Siege im Ford GT mit derStartnummer 67 - auch in Fuji."Es fühlt sich gut an, nach der endlos langen Pause seitSilverstone endlich wieder Rennen zu fahren", erklärt GeorgeHoward-Chappell, Teamchef der WEC-Mannschaft von Ford Chip GanassiRacing. "Hoffentlich erleben wir besseres Wetter als im vorigen Jahr,denn 2016 haben wir gezeigt, dass der Fuji Speedway unserem Auto sehrgut liegt. Wir setzen darauf, dass Fahrer und Auto sich genauso starkpräsentieren wie in Silverstone. Japan ist ein tolles Land fürMotorsport, die Menschen sind sehr freundlich und enthusiastisch. UndFuji ist wegen seiner langen stolzen Rennhistorie ohnehin ein ganzbesonderer Ort."Beim WEC-Lauf in Fuji 2016 starteten Mücke und Pla erstmals mitdem Ford GT von der Pole Position und unterstrichen ihreausgezeichnete Pace auf der japanischen WM-Strecke. Im Jahr daraufkonnten sie den Beweis nicht erneut antreten, denn das Rennen wurdewegen extrem schlechter Sicht im starken Regen nach vier Stundenabgebrochen. Mücke wurde darüber hinaus durch einen defektenScheibenwischer eingebremst, der ihm praktisch jede Sicht durch dieFrontscheibe nahm."Das war ziemlich interessant", erinnert sich der Berliner. "Ichmusste aus dem Seitenfenster schauen, um zu erkennen, wo ich bin undum meine Bremspunkte einzuschätzen. Das klappte vor einigen Kurvenganz gut, aber auf der Zielgeraden so gut wie gar nicht. Hoffentlichmüssen wir das nicht wiederholen. Am Ende holten wir noch Rang vierheraus, doch dieses Jahr wollen wir unbedingt aufs Podium. Nur sosammeln wir genug Punkte für den Titelkampf."Tatsächlich herrschte voriges Jahr so schlechtes Wetter, dass derberühmte Mount Fuji - sonst stets majestätisch über der Rennstreckethronend - am Rennwochenende nur selten zu sehen war. Schon nacheiner Stunde wurde das Rennen damals wegen Nebels unterbrochen. DieFortsetzung des auf sechs Stunden angesetzten Laufs wargekennzeichnet von zahlreichen Safety Car-Phasen und Gelbzonen. Unterdiesen Umständen die optimale Strategie zu finden, erwies sich alsGlücksspiel.Nicht einmal dieses Rennglück hatten Priaulx und Tincknell 2017 imFord GT mit der Startnummer 67. Die Sieger des japanischen WEC-Laufsvon 2016 mussten sich nach Kollision und Stop-and-Go-Strafe mit Rangacht zufriedengeben. Ihr zweiter Platz beim zurückliegenden Rennen inSilverstone stimmt die Briten jetzt zuversichtlich, auch in Japan umdie Podestplätze kämpfen zu können."Der Lauf in Fuji voriges Jahr erwies sich als Tiefpunkt unsererSaison - und das, nachdem wir 2016 dort gewonnen hatten", erinnertsich Andy Priaulx. "In diesem Jahr haben wir in der Gesamtwertungnichts zu verlieren und sind deshalb voll auf den Rennsiegfokussiert! Wir reisen mit dem Rückenwind von Platz zwei inSilverstone an und möchten den Schwung mitnehmen, um den Abstand inder Gesamtwertung zu verringern. Im Normalfall kommt unser Auto inFuji sehr gut zurecht. Mal sehen, was geht."Die 6 Stunden von Fuji starten am Sonntag, den 14. Oktober, um4:00 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. Das Rennen wird inDeutschland von den TV-Sendern Sport 1 (6:00 - 8:00 sowie ab 9:00Uhr) und Eurosport 1 (ab 8:30 Uhr) live übertragen, hinzu kommt ab4:00 Uhr der kostenpflichtige Live-Stream auf www.fiawec.com