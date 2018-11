Ford peilt beim WEC-Lauf in Shanghai den dritten Sieg in drei Jahren an (FOTO)

Köln / Greathworth (GB) (ots) -- Fünfter Lauf zur FIA Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC)2018/2019 am kommenden Wochenende in China auf dem ShanghaiInternational Circuit- Andy Priaulx und Harry Tincknell (beide GB) wollen denchinesischen WEC-Lauf in ihrem Ford GT mit der Startnummer 67zum dritten Mal in Folge gewinnen- Berliner Stefan Mücke und Olivier Pla (F) im Ford GT mit derStartnummer 66 möchten mit einem Topresultat in China ihreTitelchancen wahrenFür die 6 Stunden von Shanghai, fünfter von acht Läufen zur FIALangstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) 2018/2019, hat sich das FordChip Ganassi Racing (CGR) am kommenden Wochenende ein ganz besonderesZiel gesetzt: Der Rennstall möchte das chinesische WEC-Rennen zumdritten Mal in Folge gewinnen. 2016, im Debütjahr des Teams in derLangstrecken-WM, hatte Ford CGR mit dem Ford GT auf Anhieb einenDoppelsieg in der Klasse LMGTE Pro erzielt. 2017 gewann das Werksteamerneut die Topkategorie der GT-Sportwagen."Das zurückliegende Rennen in Fuji verlief unglaublich knapp. Wirgehen davon aus, dass es in Shanghai ebenso eng zugeht", blicktTeamchef George Howard-Chappell voraus. "Das Ergebnis in Fuji hatStefan Mücke und Olivier Pla im Titelkampf nicht gerade geholfen.Deshalb werden sie in China besonders hart attackieren, um so vielePunkte wie möglich mitzunehmen. Andy Priaulx und Harry Tincknellhaben bisher jedes ihrer Rennen für Ford in Shanghai gewonnen - undich würde auch diesmal nicht gegen sie wetten. Nach dem Lauf amkommenden Wochenende folgt eine ziemlich lange Pause, bevor dieWeltmeisterschaft Mitte März 2019 in Sebring weitergeht. Es wäreschön, sich mit einem starken Ergebnis in die Winterpause zuverabschieden."Der aus Berlin stammende Routinier Stefan Mücke und seinCockpit-Partner Olivier Pla starteten mit ihrem Sieg in Spa perfektin die Saison, konnten seitdem jedoch keinen weiteren Podestplatzerobern. Mit einer möglichst hohen Punkteausbeute will das in derFahrerwertung zweitplatzierte Duo seine Titelchancen wahren."Wir hoffen, dass es in China mal für uns läuft", erklärt OlivierPla. "Das Fuji-Ergebnis ist deshalb so ärgerlich, weil wir die Pacehatten, um aufs Podest zu fahren. Aber irgendwie fehlt uns momentandas Rennglück. Für uns alle gilt es jetzt, weiterhin positiv zudenken und so hart wie möglich zu pushen, um in Shanghai das Ruderwieder herumzureißen. Hinter uns steht ein starkes Team und deshalbglaube ich an ein erfolgreiches Rennwochenende."Andy Priaulx und Harry Tincknell reisen als zweifacheShanghai-Sieger in die chinesische Metropole. 2017 mussten sie ihrenErfolg hart erkämpfen. Beide erwarten am kommenden Wochenende eineher noch engeres Rennen."Wir sind in Shanghai unbesiegt", hält Harry Tincknell fest. "Ichweiß noch, wie Andy und ich 2016 hier ankamen und auf der für unsvollkommen unbekannten Strecke erst ganz schön zu beißen hatten. Aberdann holten wir uns die Pole Position und setzten sie in einenbesonders schönen Sieg um." Den erneuten Erfolg im vergangenen Jahrbetrachtet der Brite als den am härtesten erkämpften seiner Karriere:"Im Rennen ging es wegen der vielen unterschiedlichen Strategiendrunter und drüber. Andy gelang auf frischen Reifen ein paargrandiose Überholmanöver und ich musste mich dann auf den gebrauchtenPneus mit Zähnen und Klauen verteidigen. Ich habe nur von Kurve zuKurve gedacht, den angreifenden Porsche im Zaum gehalten und dieRunden bis zum nächsten Reifenwechsel heruntergezählt. Wegen derständigen Attacken hat mich dieses Rennen total ausgelaugt, aber alswir den Sieg unter Dach und Fach hatten, schmeckte er umso süßer. Wirwerden an diesem Wochenende auf jeden Fall den Hattrick versuchen."In der Gesamtwertung der Hersteller-Weltmeisterschaft liegt Fordnach vier von acht Läufen auf Position zwei. Die Crew Mücke/Plabelegt bei den Fahrern ebenfalls Rang zwei, Priaulx/Tincknellrangieren auf Platz sieben. Die 6 Stunden von Shanghai starten amSonntag, den 18. November 2018, um 4.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit(11.00 Uhr Ortszeit).Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller undMobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt anden Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 24.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925haben die Ford-Werke mehr als 46 Millionen Fahrzeuge produziert.Weitere Presse-Informationen finden Sie unterhttp://www.media.ford.com.Pressekontakt:Hartwig PetersenFord-Werke GmbH+49 (0) 221/90-17513hpeter10@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell