Ford legt weiter kräftig zu - bester August-Absatz in Deutschland seit 1996

Köln (ots) -- Trotz eines stagnierenden Gesamtmarkts in Deutschland erreichtder Kölner Autohersteller mit 22.713 PKW-Neuzulassungen das besteAugust-Ergebnis seit 23 Jahren und verzeichnet einen Marktanteil von7,2 Prozent- Dies bedeutet ein Zulassungsplus von 27,5 Prozent, während dieAnzahl der Neuzulassungen aller Hersteller mit einem Rückgang von 0,8Prozent im Vergleich zum Vorjahrsmonat leicht rückläufig ist- Bei den kumulierten Neuzulassungen von PKW und leichtenNutzfahrzeugen kommt Ford laut eigenen Angaben im abgelaufenen Monatauf 28.247 Fahrzeuge. Das ist der höchste Wert, der im August jemalsvon Ford erfasst wurde- Damit bleibt Ford weiter auf Wachstumskurs. Im Zeitraum Januarbis August hat Ford nun 192.471 PKW neu zugelassen, so viele wie seit1999 nicht mehr (mit Ausnahme von 2009, dem Jahr der Umweltprämie)- Gegenüber dem Vorjahreszeitraum erreicht Ford ein Plus von 10,4Prozent, wobei die Autoindustrie in Deutschland insgesamt nur um 0,9Prozentpunkte zulegteDer Absatz von Ford befindet sich in Deutschland weiter im Aufwindund erreicht dabei historische Höhen: Im Monat August hat derAutobauer aus Köln laut Kraftfahrtbundesamt (KBA) 22.713 neue PKWzugelassen. Gegenüber dem Vorjahresmonat verzeichnet Ford damit einkräftiges Plus von 27,5 Prozent und kommt auf den besten PKW-Absatzim August seit 1996.Dieses deutliche Wachstum ist umso bemerkenswerter, da derGesamtmarkt in Deutschland im vergangenen Monat sogar leichtgeschrumpft ist (-0,8 Prozent). Entsprechend positiv wirkt sich dasAbsatz-Plus von Ford auf den PKW-Marktanteil in Deutschland aus: Fordsichert sich nun 7,2 Prozent des deutschen PKW-Marktes, was gegenüberAugust 2018 ein Plus von 1,6 Prozentpunkten bedeutet.Im Zeitraum Januar bis August erreicht Ford 192.471PKW-Zulassungen, das sind 18.151 mehr als im Vorjahreszeitraum unddamit ebenfalls ein deutliches Plus von 10,4 Prozent. Das ist diehöchste PKW-Zulassungszahl für den Kölner Autobauern in den erstenacht Monaten eines Jahres seit 1999 (mit Ausnahme von 2009, dem Jahrder Umweltprämie). Insgesamt stagnierte der Auto-Absatz inDeutschland und legte im bisherigen Jahresverlauf lediglich um 0,9Prozent zu.Ford wächst also gegen den Trend. Der PKW-Marktanteil der Kölnerliegt nun im Jahresverlauf bei 7,7 Prozent und damit 0,7 Prozent überden ersten acht Monaten 2018. Dies ist für Ford der höchste Anteilvon Januar bis August seit 2004.Treiber des Erfolgs sind vor allem die Modelle Ford Mustang (+66,2Prozent von Januar bis August gegenüber Vorjahr), der Ford TourneoConnect (+63,2 Prozent) und der Ford S-Max (+58,9 Prozent).Auch bei den leichten Nutzfahrzeugen setzt Ford seinen Höhenflugfort: Nach eigenen Angaben verzeichnen die Kölner sowohl im Augustmit 5.534 als auch im bisherigen Jahresverlauf mit 37.173 die meistenjemals erfassten Neuzulassungen. Gegenüber den ersten acht Monaten2018 entspricht dies einem deutlichen Wachstum von 15,9 Prozent. Undauch beim Marktanteil seiner leichten Nutzfahrzeuge kommt Ford bisEnde August mit 13,2 Prozent auf den höchsten jeweils in der internenStatistik erfassten Wert.Entsprechend positiv entwickelt sich auch die kumulierteNeuzulassungen von PKW und leichten Nutzfahrzeugen. Laut eigenenAngaben erreicht Ford im August hier einen Gesamtabsatz 28.247Fahrzeugen. Auch das ist der höchste August-Wert, der jemals von Forderfasst wurde."Der beste PKW-Absatz in einem August seit 23 Jahren, der höchstejemals von Ford erfasste Wert bei den Nutzfahrzeugen - das sindfantastische Neuigkeiten für uns. Besonders stolz macht uns, dass wirdieses historische Wachstum in Deutschland in einem durchausangespannten Umfeld einfahren," sagt Hans Jörg Klein, GeschäftsführerMarketing und Verkauf der Ford-Werke GmbH. "Natürlich schauen wirweiter nach vorn und haben für den Rest des Jahres noch einiges imKöcher. Deshalb bin ich überzeugt, dass wir weiterhin auf derÜberholspur fahren werden."