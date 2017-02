Ford lässt beim Mobile World Congress auf die Stadt von morgen und neue Konnektivitäts-Technologien blicken

Köln (ots) -- Vordenker von Ford präsentieren auf dem Mobile World Congressin Barcelona innovative Denkansätze und Lösungen für dieMobilität der Zukunft- Ken Washington, Ford Vizepräsident für Forschung undVorentwicklung, skizziert die Vision des Autoherstellers einer"Stadt von morgen"- Jessica Robinson, Direktorin City Solutions von FordSmart Mobility, diskutiert hierzu mit Jane Rygaard von Nokia undProfessor Amirall von der ESADE Business School- Ford stellt in Barcelona neue Konnektivitäts-Technologien vor- Don Butler, Leitender Direktor Ford Connected Vehicle andServices, und Vodafone-Experte Phil Skipper sprechen über"Vernetzte Fahrzeuge in der Stadt von morgen"Ford wirft auf dem Mobile World Congress in Barcelona einen Blickin die Zukunft der individuellen Mobilität und die Chancen einervernetzten Verkehrsplanung im urbanen Raum. Zahlreiche Experten desAutomobilherstellers stellen auf der führenden Messe rund um mobileKommunikation fortschrittliche Denkmodelle und Lösungen vor. Zugleichpräsentiert Ford neue Konnektivitäts- und Mobilitätstechnologien.Fords Vision für die "Stadt von morgen" erläutert Ken Washington,als Vizepräsident der Ford Motor Company zuständig für den BereichForschung und Vorentwicklung. Sie liefert die Grundlage für einePodiumsdiskussion unter der Leitung von Jessica Robinson, DirektorinCity Solutions von Ford Smart Mobility, an der auch Jane Rygaard(Leiterin Marketing für Advanced Mobile Solutions bei Nokia) undProfessor Esteve Amirall von der ESADE Business School in Barcelonateilnehmen. Moderiert wird das Symposium von Start-up-Expertin BindiKaria."Vernetzte Fahrzeuge in der Stadt von morgen" ist das Thema vonDon Butler, Leitender Direktor Ford Connected Vehicle and Services.Er spricht mit Phil Skipper, dem Leiter Geschäftsentwicklung Internetder Dinge von Vodafone. Im Rahmen einer weiteren Podiumsdiskussionreferiert Scott Lyons (Geschäfts- und Partnerentwicklung ConnectedVehicle and Services bei Ford Europa) über die "Zukunft derMobilität".Das Thema "Auch Ikonen müssen sich neu erfinden: Von Start-upsüber disruptive Umbrüche lernen" erörtern anschließend StevenArmstrong (Leitender Geschäftsführer Ford Europa) und Jens Baron,Produktmanager bei Waze.Besucher des Messestands von Ford können darüber hinaus dieelektrifizierte Transporthilfe Carr-E direkt vor Ort testen sowie dieelektrische Transportlösung TriCiti kennen lernen. Ihre Besonderheit:Sie ist faltbar. Ebenfalls im Angebot ist ein Ausflug in dievirtuelle Realität, um innovative Mobilitätskonzepte von morgenbereits heute zu erleben.Der Mobile World Congress findet vom 27. Februar bis 2. März 2017in Barcelona statt. Den Auftritt von Ford finden Besucher in Halle 3,Stand 3D21 des Fira Barcelona Gran Via-Messezentrums. Dasvollständige Pressematerial zum Messeauftritt von Ford beim MobileWorld Congress steht ab 27. Februar, 10 Uhr, unter folgendem Link zumDownload bereit: http://mwc2017.fordpresskits.com.Zeitplan: Ford auf dem Mobile World Congress in Barcelona 201727.2., 9.30 Uhr: "Vision der Stadt von morgen" mit KenWashington, Vizepräsident der Ford Motor Company für den BereichForschung und Vorentwicklung (Ford Messestand)27.2., 9.50 Uhr: Podiumsdiskussion "Gemeinsame Mobilitätslösungenfür Unternehmen und Städte" mit Jessica Robinson, Direktorin CitySolutions von Ford Smart Mobility (Ford Messestand)27.2., 13.00 Uhr: "Vernetzte Fahrzeuge in der Stadt von morgen"mit Don Butler, Leitender Direktor Ford Connected Vehicle andServices (Ford Messestand)28.2., 15 Uhr: "Die Zukunft der Mobilität" mit Scott Lyons,Geschäfts- und Partnerentwicklung Connected Vehicle and Services beiFord Europa (Halle M8)1.3., 10 Uhr Podiumsdiskussion "Auch Ikonen müssen sich neuerfinden: Von Start-ups über disruptive Umbrüche lernen" mit StevenArmstrong, Leitender Geschäftsführer Ford Europa (Ford Messestand)Ford bittet interessierte Medienvertreter um Voranmeldung unterden unten genannten Kontaktdaten.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mitSitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln undSaarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit derGründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 MillionenFahrzeuge produziert. Für weitere Informationen zu den Produkten vonFord besuchen Sie bitte www.ford.deKontakt:Ute MundolfFord-Werke GmbH+49 (0) 221/90-17504umundolf@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell