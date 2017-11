Ford kooperiert mit Uniklinik Köln: Krebspatienten und Autofahrer profitieren von wegweisendem Wissenstransfer (VIDEO)

Köln (ots) -- Autohersteller ermöglicht mit seinem Know-how effizientere undstressfreiere Krebstherapie- In Europas größtem Krebsforschungszentrum kommen von Fordinspirierte Technologien und Prozesse zum Einsatz- Ford nutzt Expertise der Mediziner im Umgang mit großen Datenmengenfür die Entwicklung künftiger Fahrzeuggenerationen- Mitarbeiter von Ford initiiert einzigartige Kooperation in Folgeeiner KrebsbehandlungMike Butler zeichnet bei Ford in Köln als Quality Director für dasQualitätsmanagement verantwortlich. Als bei ihm Darmkrebsdiagnostiziert wurde, begann für ihn ein langwierigerBehandlungsprozess. Die einzelnen Abläufe und Prozesse, die Patientenwährend ihrer Therapie durchlaufen, weckten das Interesse desProduktionsprofis. Rasch reifte in ihm die Idee, sein Know-how ausder Fahrzeugproduktion auf die Behandlung krebskranker Patienten zurübertragen, um die Abläufe in Krankenhäusern zu optimieren.Gemeinsam mit seinen Kollegen im Werk Köln entwickelte Mike ButlerLösungen, die inzwischen in die Realität umgesetzt wurden undbetroffenen Patienten das Leben spürbar erleichtern: Die Ideen vonButler und seinem Team flossen unmittelbar in den Bau von Europasgrößtem Krebsforschungszentrum ein, das derzeit in der Domstadtentsteht. Zwischen den Experten von Ford sowie den Ärzten undMitarbeitern des renommierten Centrums für Integrierte Onkologie(CIO) der Uniklinik Köln - eines der führenden Krebszentren inDeutschland - hat sich ein reger gegenseitiger Ideenaustauschentwickelt. Während die Mediziner und ihre Patienten dank derExpertise von Ford künftig von besonders effizienten Abläufen undProzessen profitieren, nutzt der Autohersteller die umfassendenErfahrungen der Mediziner im Umgang mit großen Datenmengen für dieEntwicklung künftiger Fahrzeuggenerationen.Hier geht es zum Video: https://youtu.be/lnIBA1QXBiw"Ich habe fünf Jahre lang viel Zeit in Behandlungszimmernverbracht. Dabei dachte ich häufig darüber nach, wie ich denPatienten das Leben leichter machen könnte", erklärt Butler, für dendie Krebstherapie glücklicherweise erfolgreich verlief. "Für mich wares ein echtes Aha-Erlebnis, dass viele Systeme, die in derFahrzeugherstellung einen reibungslosen Produktionsprozessermöglichen, durchaus auch auf Krankenhäuser übertragbar sind. Schonheute profitieren Patienten von unserem Ideenaustausch. Und auch inZukunft kann dies die Behandlung von Krebskranken noch weitervoranbringen. Je enger wir kooperieren, desto mehr Synergienentstehen zwischen unserer Arbeit bei Ford auf der einen und derKrebsforschung auf der anderen Seite."Krebspatienten profitieren vom Know-how von Ford2008 stattete das medizinische Personal dem Automobilhersteller inKöln erstmals einen Besuch ab. Das Werk, in dem der Fiesta vom Bandläuft, zählt zu den effizientesten Autofabriken weltweit. DieSpezialisten machten sich selbst ein Bild von den fortschrittlichenTechnologien und Produktionsprozessen. Im Gegenzug traf sich ein rund15-köpfiges Team von Ford sowohl mit Mitgliedern derKrankenhausverwaltung als auch mit Patienten, Krankenpflegern sowieÄrzten. Daraus entwickelte sich rasch eine fruchtbare Zusammenarbeit.Die Ergebnisse dieser Kooperation zwischen Ford und der UniklinikKöln resultieren in einer schnelleren Behandlung, die für diePatienten mit weniger Stress verbunden ist. Das Ergebnis kann sich imwahrsten Wortsinne sehen lassen. Dies beginnt bei speziellenFarblinien an Wänden und auf Fußböden - sie weisen Mitarbeitern,Patienten und Besuchern bequem und einfach den richtigen Weg - undgeht bis hin zu großen Bildschirmen, die eine vereinfachteKommunikation zwischen dem medizinischen Führungspersonal ermöglicht.Zudem initiierte das Team von Ford fest installierte Pflegestationensowie flexibel nutzbare Zimmer, die sich durch mobile Raumteileranstelle von fest eingebauten Wänden auszeichnen. Diese Maßnahmenwaren ein großer Erfolg: Die Patientenströme konnten um 30 Prozentoptimiert werden.Gleichzeitig nutzt Ford das Wissen der medizinischen Teams derUniklinik Köln, das zum Beispiel bei der Entwicklung gänzlichunterschiedlicher Behandlungsmethoden und Formen der Krebstherapiezum Einsatz kommt. Das Unternehmen macht sich diese "outside thebox"-Denkweise bei der Entwicklung zukünftiger Fahrzeuggenerationenund neuer Technologien zunutze."Gerade in der Medizin entwickelt sich die Wissenschaft stetigweiter. Bereits kleine Veränderungen haben großen Einfluss auf dasLeben unserer Patienten", erklärt Professor Dr. Michael Hallek, derDirektor des CIO Köln Bonn, das von der Deutschen Krebshilfe bereitsmehrfach als bestes Krebszentrum der Republik ausgezeichnet wurde."Dank der Unterstützung von Ford sind uns enorme Fortschrittegelungen. Dadurch werden sich in den kommenden Jahren dieBehandlungsmethoden und damit auch das Leben unserer Patienten nochweiter verbessern. Wir hoffen, dass wir im Umkehrschluss Ford bei derEntwicklung der Mobilität von morgen tatkräftig unterstützen können."Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mitSitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln undSaarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit derGründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 MillionenFahrzeuge produziert. 