Ford ist mit einem Minus von 30 % ein Kauf

Wichtige Punkte

Obwohl Ford ein gutes Jahr hinter sich hat, sind die Aktien nach verschiedenen Kriterien immer noch sehr unterbewertet.

Das Unternehmen sammelt Auszeichnungen für seine Fahrzeuge, darunter die jüngste für das beste Elektroauto von Consumer Reports und eine Reihe anderer Auszeichnungen.

In der vierteljährlichen Umfrage von Kelley Blue Book, welche Marke bei den Autokäufern am beliebtesten ist, hat Ford kürzlich Toyota überholt.

Die Serie von Auszeichnungen für Ford (WKN: 502391, -3,77 %) reißt einfach nicht ab. Vor Kurzem hat Ford auf der North American International Auto Show in Detroit die prestigeträchtigen Preise für den „North American Truck of the Year 2022“ (für den Ford Maverick) und das „North American Utility Vehicle of the Year 2022“ (für den Ford Bronco) gewonnen. Der Mustang Mach-E setzte sich außerdem gegen das Model 3 von Tesla (WKN: A1CX3T, -0,75 %) durch und wurde von Consumer Reports zum besten Elektrofahrzeug des Jahres 2022 gewählt – ein entscheidender Moment angesichts der Ambitionen des Unternehmens im Bereich Elektrofahrzeuge.

Mit einem Kursanstieg von 60 % gegenüber dem 52-Wochen-Tief im Sommer lief es für Ford und seine Aktionäre insgesamt recht gut. Da die Aktien jedoch 30 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch liegen, ist dies ein guter Einstiegszeitpunkt für Investoren. Gemessen an einer Reihe von Kennzahlen sieht Ford immer noch unglaublich günstig aus und es gibt noch viel Spielraum nach oben.

Ford wird wie ein Schrotthaufen bewertet

Ford wird zu einem Schnäppchenpreis von weniger als dem Vierfachen der diesjährigen Gewinne gehandelt. Das ist die Art von Bewertung, die du bei einem sterbenden Unternehmen erwarten würdest, nicht bei einem Unternehmen, das Preise für seine Produkte gewinnt und das beliebteste Fahrzeug in den Vereinigten Staaten, den F-150, verkauft.

Ein Grund für die niedrige Bewertung ist, dass die globalen Lieferkettenprobleme und die damit verbundene Halbleiterknappheit es schwierig machen, Fahrzeuge zu produzieren und an die Verbraucher zu bringen. Langfristig dürften sich diese Probleme jedoch legen, und Ford und seine Konkurrenten könnten dann sogar von der aufgestauten Nachfrage profitieren.

Ein Blick auf das Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis (PEG) lässt Ford in einem noch günstigeren Licht erscheinen. Das PEG-Verhältnis wurde entwickelt, um das Spielfeld zwischen Wachstums- und Substanzwerten zu ebnen, da traditionelle Kurs-Gewinn-Verhältnisse wachstumsstarke Unternehmen überbewertet erscheinen lassen können. Das PEG-Verhältnis teilt das Kurs-Gewinn-Verhältnis durch das jährliche Gewinnwachstum pro Aktie. Eine Aktie mit einem PEG-Verhältnis unter 1 gilt weithin als unterbewertet. Ford wird mit einem bemerkenswert niedrigen PEG-Verhältnis von 0,05 gehandelt, was bedeutet, dass die Aktien im Vergleich zu den Wachstumsaussichten von Ford sehr günstig erscheinen. Letztendlich bewertet der Markt Ford wie eine Schrottkiste, die man auf dem Gebrauchtwagenmarkt findet, und nicht wie einen Branchenführer.

Darüber hinaus hat Ford in seiner Bilanz beeindruckende 12 US-Dollar an Barmitteln pro Aktie angesammelt und zahlt eine Dividende von 2 %. Auch wenn diese Rendite für Einkommensanleger nicht hoch genug ist, um sich wirklich zu freuen, ist sie doch ein netter Bonus für ein Unternehmen, das sich im Wachstumsmodus befindet, und es ist gut zu sehen, dass das Unternehmen die Dividende wieder eingeführt hat, nachdem es sie im Jahr 2020 aufgrund der Marktunsicherheit durch COVID ausgesetzt hatte.

Er ist elektrisch

Der F-150 war bereits das meistverkaufte Fahrzeug in den USA und der Mustang ist ein ikonisches amerikanisches Muscle Car. Erfreulicherweise kannibalisieren die Elektroversionen dieser Klassiker nicht nur die Verkäufe der bereits beliebten Modelle – sie haben Ford auch eine ganz neue Käuferschicht erschlossen. Berichten zufolge bestehen 75 % der Reservierungen für den F-150 Lightning BEV aus Käufern, die neu bei Ford sind, und ähnliche 70 % der Käufer des Mustang Mach-E sind ebenfalls neu bei der Marke.

Ford wird seine Elektrofahrzeugsparte zwar nicht ausgliedern, wie einige Investoren dachten, aber es wird die traditionellen ICE-Fahrzeuge und die Elektrofahrzeuge in zwei separate Geschäftsbereiche aufteilen, Ford Blue und Ford Model e. Ford wird die Finanzergebnisse dieser Geschäftsbereiche ab 2023 getrennt ausweisen, was Investoren und Analysten einen besseren Einblick in das Wachstum und die Leistung der Elektrofahrzeugsparte geben und theoretisch dazu beitragen könnte, die Kennzahl zu erhöhen, die Investoren und Analysten diesem Geschäftsbereich zuweisen.

Portfolio der Gewinner

Außerhalb der Elektrofahrzeugsparte hat Ford ein beeindruckendes Portfolio an Produktlinien. Der bereits erwähnte Bronco und der Maverick sehen wie Gewinner aus. Der F-150 war im Jahr 2021 mit über 700.000 Verkäufen das meistverkaufte Auto in den Vereinigten Staaten. Außerdem berichtete Kelley Blue Book kürzlich, dass im vierten Quartal 2021 mehr Amerikaner den Kauf eines Ford in Erwägung zogen als jede andere Marke. Dies ist das erste Mal seit vier Jahren, dass ein anderes Unternehmen Toyota von seinem Platz an der Spitze der „Kelley’s Brand Watch“-Umfrage verdrängt hat.

Obwohl Ford im Vergleich zum S&P 500 über einen langen Zeitraum unterdurchschnittlich abgeschnitten hat, bin ich der Meinung, dass das Unternehmen eine Neubewertung durch die Investoren verdient hat. CEO Jim Farley hat erst im März 2020 das Ruder übernommen und das Unternehmen hat 2021 den ehemaligen Apple– und Tesla-Manager Doug Field eingestellt. Die Zeit wird zeigen, ob sie Ford helfen werden, ein neues Kapitel aufzuschlagen, und sie werden diese Strategien umsetzen müssen, um für die Ford-Aktionäre sinnvolle Renditen zu erzielen, aber die ersten Ergebnisse sehen meiner Meinung nach vielversprechend aus. Das attraktive und innovative Produktportfolio, der zunehmende Erfolg im Bereich der Elektrofahrzeuge, die Gewinnung neuer Käufer für die Marke Ford und die niedrige Bewertung machen Ford zu einem Kauf.

