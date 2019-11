Ford ist ab 2020 offizieller Partner der FIA Junior Rallye-WM (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

Köln (ots) -- Frontgetriebener Ford Fiesta R2T kommt in der Nachwuchsserie fürhoffnungsvolle Rallye-Talente als exklusives Sportgerät zumEinsatz- 1,0 Liter großer EcoBoost-Dreizylinder der Rallye-Versionmobilisiert 147 kW (200 PS)- Kalender der Junior Rallye-WM 2020 umfasst fünf LäufeKÖLN, 22. November 2019 - Der schnellste Rallye-Nachwuchs der Welt kämpft in derkommenden Saison erneut am Steuer des Ford Fiesta R2T um Punkte, Podeste undPokale. Wie bereits in diesem Jahr kommt der rund 147 kW (200 PS) starkeFronttriebler auch 2020 in der FIA Junior Rallye-Weltmeisterschaft alsexklusives Sportgerät zum Einsatz. Ford unterstützt das Championat fürhoffnungsvolle Jungtalente künftig als offizieller Partner und bietet schnellenNachwuchspiloten damit die idealen Voraussetzungen für den Aufstieg in dieTop-Liga des Rallye-Sports.Der Kalender der FIA Junior Rallye-WM umfasst im kommenden Jahr fünf Läufe.Sowohl die Teams als auch ihre Wettbewerbsgeräte müssen dabei ganzunterschiedliche Herausforderungen meistern - von schnee- und eisbedecktenStraßen und klirrender Kälte in Schweden bis hin zu sengender Hitze undschroffen Schotterpisten beim italienischen WM-Lauf. Dabei profitieren sie unterallen Bedingungen von der hohen Zuverlässigkeit sowie der Performance des FordFiesta R2T.Der von M-Sport Polen in Kooperation mit Ford Performance entwickelte FordFiesta R2T verfügt über zahlreiche Wettbewerbskomponenten. Sein 1,0 Liter großerEcoBoost-Dreizylinder basiert auf dem erfolgreichen Serientriebwerk, das auchdie Straßenversion des Fiesta antreibt. In der Rallye-Variante mobilisiert es147 kW (200 PS) und treibt die Vorderräder an - damit ist der Fiesta R2T dasFahrzeug mit der höchsten Leistung pro Achse in der gesamtenRallye-Weltmeisterschaft. Zum Vergleich: Bei den gut 279 kW (380 PS) starken undallradgetriebenen World Rally Cars liegen an jeder der beiden Antriebsachsen"nur" 190 PS an.Gerard Quinn, Leitender Manager Ford Performance Europa, erklärt: "Seit derUnternehmensgründung hat die Förderung junger Motorsporttalente bei Ford einelange Tradition. Die Junior Rallye-WM unterstützen wir von Beginn an. Dieseprofessionelle Serie bietet den Rallye-Assen von morgen die ideale Bühne, um ihrKönnen unter Beweis zu stellen. Wir freuen uns sehr, dass die Wahl desSportgeräts für die Saison 2020 erneut auf den Ford Fiesta fiel.""Das Engagement von Ford als offizieller Partner der FIA Junior Rallye-WMunterstreicht, wie wichtig die Förderung hoffnungsvoller Nachwuchstalente aufihrem Weg an die WM-Spitze auch für die Hersteller ist", betont Maciej Woda,Manager der FIA Junior Rallye-Weltmeisterschaft. "Elfyn Evans ist hierfür einParadebeispiel - seine Karriere ist eng mit Ford verknüpft. 2012 gewann er amSteuer des Ford Fiesta R2 den Meistertitel in der damaligen WRC Academy. Imdrauffolgenden Jahr stieg der Waliser in die WRC 2-Kategorie auf, wo er einenFiesta R5 pilotierte. 2014 bestritt er für das M-Sport World Rally Team seineDebütsaison in der WRC. Den ersten WM-Sieg feierte Elfyn 2017 bei der RallyeGroßbritannien am Steuer des Ford Fiesta World Rally Cars."Das Leistungsspektrum des Ford Fiesta im weltweiten Rallye-Sport istbeispielhaft. Die von M-Sport professionell entwickelten Wettbewerbsversionendes in Köln produzierten Kleinwagens decken auch 2020 nahezu alle Sprossen derKarriereleiter ab: Die Palette reicht vom Einsteigermodell R1 für Nachwuchs- undAmateurfahrer über den Fiesta R2T als Basisfahrzeug für die FIAJunior-Weltmeisterschaft bis hin zum Fiesta R5 und dem World Rally Car (WRC) mitFord EcoBoost-Turbomotor und Allradantrieb.# # #Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbietermit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouisund Aachen mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründungim Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 46 Millionen Fahrzeuge produziert.Weitere Presse-Informationen finden Sie unter http://www.media.ford.com.Pressekontakt:Hartwig PetersenFord-Werke GmbH+49 (0) 221/90-17513hpeter10@ford.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6955/4448107OTS: Ford-Werke GmbHOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell