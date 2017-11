Ford investiert 750 Millionen Euro in Spanien

Weitere Suchergebnisse zu "Ford Motor":

VALENCIA/KÖLN (dpa-AFX) - Der Autobauer Ford investiert mehr als 750 Millionen Euro in sein Werk im spanischen Valencia.



Das Geld fließe vor allem in die Fertigung der nächsten Generation des Mittelklasse-SUVs Kuga, teilte Ford am Freitag in Köln mit. Die Großinvestition unterstreiche das anhaltende Ford-Engagement in Spanien, erklärte Ford-Europa-Chef Steven Armstrong. SUVs zählen neben schwergewichtigen Pick-Ups zu den Hauptgewinnbringern bei Ford

- bisher allerdings vor allem in Nordamerika. In Europa fiel im

jüngsten Quartal insgesamt ein zweistelliger Millionenverlust an.