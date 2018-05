Ford glänzt mit Absatzsprung von über 14 Prozent in Deutschland

Köln (ots) -- 24.571 Pkw im April zugelassen; das sind 14,8 Prozent mehr alsim April 2017- Ford wächst damit erneut stärker als die Industrie und steigertseinen Pkw-Marktanteil um 0,5 Prozentpunkte auf 7,8 Prozent- Treiber des Erfolgs im April waren die Modelle Ford Fiesta,EcoSport, Focus und Kuga, die insbesondere von Privatkunden gekauftwurden- Stärkster April-Marktanteil seit über 15 JahrenFord hat im April 24.571 Pkw an Kunden ausgeliefert und steigertdamit seinen Absatz um deutliche 3.173 Pkw-Zulassungen im Vergleichzum Vorjahr. Damit ist der Hersteller aus Köln im Vergleich zurIndustrie überdurchschnittlich gewachsen. Während die Zulassungenaller Hersteller um 8 Prozent gegenüber April 2017 angestiegen sind,konnte Ford ein Plus von starken 14,8 Prozent an Mehrzulassungenerzielen. Der Marktanteil ist gegenüber dem Vorjahresmonat um 0,5Prozentpunkte auf jetzt 7,8 Prozent gestiegen.Treiber des Erfolgs bei den Pkw-Zulassungen sind die Modelle FordFiesta mit 5.159 Zulassungen (+ 56 % vs. 04/2016), EcoSport mit 1.220Zulassungen (+71 %), Focus mit 6.374 Zulassungen (+53 %) und Kuga mit4.083 Zulassungen (+38,5 %). Besonders erfreulich ist, dass die Käufevon Privatkunden im Vergleich zum Vorjahresmonat um 25 Prozentgewachsen sind. Ford ist damit eine der beliebtesten Marken bei denprivaten Einzelkunden."Zusammen mit unseren Händlern konzentrieren wir uns stärker dennje auf die anspruchsvollen Privatkunden. Es ist sehr erfreulich zusehen, dass insbesondere die neuen Modelle Fiesta, EcoSport und derFocus sowie unsere SUV Kuga und Edge bei dieser Kundengruppe sehr gutankommen. Das unterstützt unser Ziel, weiter substanziell zu wachsen.Das starke erste Quartal und nun der exzellente Start ins zweiteQuartal sind für uns eine solide Basis, auf die wir weiter aufbauenwerden", sagt Wolfgang Kopplin, stellvertretender Vorsitzender derGeschäftsführung der Ford-Werke GmbH und Geschäftsführer Marketingund Vertrieb Mit insgesamt 28.268 ausgelieferten Pkw und leichtenNutzfahrzeugen hat Ford 13,7 Prozent mehr Fahrzeuge ausgeliefert alsim Vorjahresmonat und ist damit im April der absatzstärkste Markt fürFord in Europa.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mitSitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln undSaarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit derGründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 MillionenFahrzeuge produziert.Für weitere Informationen zu den Produkten von Ford besuchen Siebitte www.ford.de.Pressekontakt:Beate FalkFord-Werke GmbHTelefon 0221/90-17507bfalk3@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell