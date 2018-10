Ford gewinnt die GTLM-Herstellermeisterschaft in der nordamerikanischen IMSA-Serie (FOTO)

Köln (ots) -- Dirk Müller aus Burbach sichert sich gemeinsam mit Joey Hand dieTPNAEC-Langstrecken-Fahrerwertung innerhalb derIMSA-Meisterschaft- Richard Westbrook und Ryan Briscoe verpassen IMSA-Fahrertitelnach starkem Auftritt beim zehnstündigen Petit Le Mans nur knapp- Langstrecken-WM in Japan: Andy Priaulx und Henry Tincknellfahren mit ihrem Ford GT bei den 6 Stunden von Fuji auf Rangdrei der GTE-KlasseKÖLN, 14. Oktober 2018 - Mit dem Überqueren der Startlinie hatsich das Werksteam Ford Chip Ganassi Racing (CGR) beim Saisonfinaleder nordamerikanischen IMSA-Sportwagenserie mit dem Ford GT zumMeister in der GTLM-Herstellerwertung gekürt. Am Ende deszehnstündigen "Petit Le Mans" auf der 4,088 Kilometer langenRennstrecke von Road Atlanta sicherten sich Dirk Müller (Burbach imSiegerland) und Joey Hand (USA) zugleich den Titel im Tequila PatrónNorth American Endurance Cup (TPNAEC) für die besten Fahrer derIMSA-Langstrecken-Wettbewerbe, zu denen neben den 24 Stunden vonDaytona und den 12 Stunden von Sebring auch die Läufe in Watkins Glenund Atlanta zählten. Mit Klassenplatz fünf schlossen RichardWestbrook (GB) und Ryan Briscoe (AUS) die IMSA-Saison als Vizemeisterder GTLM-Fahrerwertung vor ihren Teamkollegen Müller und Hand ab.Am anderen Ende der Welt, im japanischen Fuji, beendete der FordGT von Andy Priaulx und Henry Tincknell (beide GB) dasSechsstundenrennen der FIA Langstrecken-Weltmeisterschaft WEC (WorldEndurance Championship) auf Rang drei der Klasse GTE Pro. DasSchwesterauto von Stefan Mücke (Berlin) und Olivier Pla (F) belegteRang sechs und verteidigte damit nach vier von acht Läufen derWEC-"Supersaison" - die noch bis zu den 24 Stunden von Le Mans 2019andauert - den zweiten Platz in der GTE-Fahrertabelle.IMSA: Titelgewinn beim Saisonfinale, dem Zehnstundenrennen PetitLe Mans"Das Petit Le Mans ist immer ein hartes Rennen auf einerschwierigen Strecke mit einer Menge Überholverkehr", erläuterte JoeyHand, der gemeinsam mit Dirk Müller in Atlanta Unterstützung durchSébastien Bourdais (F) erhielt und im Rennen auf GTLM-Platz siebenfuhr. "Wir haben es uns gut eingeteilt und in der Frühphase exakt dasgetan, was nötig war, um nach vier der zehn Stunden erstmals Punktefür die TPNAEC-Wertung einzufahren. Dieses Spiel hat sich an derAchtstundenmarke wiederholt - darauf kam es heute für uns an. DerTitelgewinn in der Herstellermeisterschaft für Ford ist eingroßartiger Erfolg und zeigt, wie stark dieser Rennstall ist. Welcheandere Marke hat im Laufe der IMSA-Saison fünf Siege davongetragen?Wir arbeiten als Team wirklich eng und freundschaftlich zusammen,nach der Zieldurchfahrt gibt es kein Nummer-66- und Nummer-67-Automehr. Ich betone es ja immer wieder: Es macht mit dieser Truppe enormviel Spaß. Wenn du dich in einer Gruppe richtig wohlfühlst, dannstellen sich die Erfolge unweigerlich ein, das haben wir erneutbewiesen"."Wir haben ein solides Rennwochenende abgespult", betont RyanBriscoe nach GTLM-Rang fünf, den er und Westbrook zusammen mit ScottDixon (NZ) herausgefahren haben. "Die Jungs von Chip Ganassilieferten einmal mehr einen tollen Job ab, wir waren eigentlich aufder richtigen Strategie unterwegs und haben unseren Ford GT an dieSpitze gebracht. Bis zur zehnten Rennstunde durften wir noch auf denGewinn der Fahrermeisterschaft hoffen. Ich habe in der ersten Hälftemeines letzten Stints eine Qualifying-Runde nach der anderenherausgehauen, das lief ab wie im Film - doch in den 30Schlussminuten wendete sich das Blatt gegen uns. Dennoch können wirauf eine wirklich gute Saison zurückblicken, auch wenn es das eineoder andere Auf und Ab gab. Daran müssen wir für das kommende Jahrarbeiten.""Der Gewinn der GTLM-Herstellermeisterschaft ist ein großartigerBeweis, wie erfolgreich unser Rennprogramm mit dem Ford GT auch imdritten Jahr unseres Engagements läuft", freut sich Mark Rushbrook,als Direktor von Ford Performance für die Motorsportaktivitäten desUnternehmens weltweit verantwortlich. "Wir haben die bei weitem besteIMSA-Saison erlebt, wie fünf Siege mit unseren beiden Ford GTunterstreichen. Von unseren Ingenieuren über das Team von ChipGanassi und den Fahrern bis hin zu unseren Partnern Michelin, RoushYates Engines und Multimatic waren alle auf das eine Zielkonzentriert: den Titel. Ich bin so glücklich, diese Trophäe für alleMitarbeiter von Ford auf der ganzen Welt nach Hause zu bringen."WEC: Turbulentes Sechsstundenrennen und Rang drei für den Ford GTAm Ende eines ereignisreichen Sechsstundenrennens am Fuße desMount Fuji fuhren Andy Priaulx und Henry Tincknell beim vierten Laufder WEC-Supersaison auf Podestplatz drei der LM GTE-Wertung, StefanMücke und Olivier Pla wurden Sechste. Der japanische WEC-Lauf hatteauf regennasser und damit rutschiger Strecke begonnen. Speziell inder hektischen, von Safety-Car-Phasen geprägten Anfangsphase rücktendie beiden Ford GT in der Rangliste vor und zurück, bevor sie nachgut 60 Minuten die Positionen zwei und vier für Tincknell und Mückebelegten.Auch als sich die äußeren Bedingungen verbesserten und die Wahlprofilloser Slick-Reifen erlaubten, setzten sich die Wechselspiele ander Spitze munter fort. Praktisch jeder der fünf in der LMGTE-Wertung engagierten Hersteller lag zu einem bestimmten Zeitpunktdes Rennens in Führung mit Chancen auf den Sieg. Speziell AndyPriaulx im Ford GT mit der Startnummer 67 durfte sich über so vielespannende Positionskämpfe freuen, darunter auch mit dem spätersiegreichen Fahrzeug, dass er sich bereits in seine Zeit alsTourenwagen zurückversetzt wähnte. Seinem Teamkollegen HarryTincknell erging es nicht anders."Ausgehend von unserer Performance an diesem Wochenende hatten wirfest damit gerechnet, um einen Podestplatz kämpfen zu können - solange wir konzentriert bleiben und uns keine Fehler erlauben", soTincknell. "Das Rennen verlief dann auch ohne große Probleme. Andyund ich kamen gut durch den Überrundungsverkehr und unsere Mechanikerhaben auch bei den Boxenstopps alles richtig gemacht. Das war nichtselbstverständlich, denn speziell die Gelbphasen verlangten uns imHinblick auf die Reifenwahl und dem Timing der Tankstopps mutigeEntscheidungen ab. Jede einzelne Runde heute mussten wir imQualifying-Modus fahren, um in den Kurven die Zeit zu kompensieren,die wir auf der langen Start-Ziel-Geraden verloren haben - das istaber auf Dauer sehr ermüdend. Ich bin sehr froh, dass alles glattgelaufen ist."Stefan Mücke und Olivier Pla erlebten dafür ein Sechsstundenrennenzum Vergessen. Das deutsch-französische Duo, das 2016 in Fuji nochdie Pole Position erobern konnte, konzentriert sich bereits auf dennächsten WEC-Lauf, der am 18. November in Shanghai auf dem Programmsteht."Heute war eine Enttäuschung für uns", nimmt der Berliner keinBlatt vor den Mund. "Als ich gesehen hatte, dass es nass ist, freuteich mich schon - ein Regenrennen eröffnet immer ungeahnteMöglichkeiten. Wir hatten uns mit den Regenreifen auch für dierichtige Strategie entschieden und der Ford GT fühlte sich wirklichstark an, als das Safety-Car auf die Strecke ging. Das war der ersteRückschlag. Auch danach lief es für uns in die genau falscheRichtung, denn wir griffen anschließend zu den falschen Pneus undkonnten nicht mehr zurückschlagen. Ich freue mich jetzt auf China.Olivier und ich mögen den dortigen Grand Prix-Kurs.""In Fuji haben wir eines dieser typischen Rennen erlebt, in denenes permant auf und ab geht", fasst Teamchef George Howard-Chappellzusammen. "Am Ende sind wir etwas enttäuscht, da wir zwischenzeitlichmit einem Sieg gerechnet hatten. Wir müssen eingestehen, nicht immerzur passenden Zeit die richtigen Reifen gewählt zu haben, wenn wiretwas mehr hätten riskieren können - aber das lässt sich im Rückblicknatürlich immer leicht sagen. Alles in allem hat das Team einen gutenJob abgeliefert, jeder gab sein Bestes, mehr können wir nichtverlangen."# # #Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller undMobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt anden Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 24.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925haben die Ford-Werke mehr als 46 Millionen Fahrzeuge produziert.