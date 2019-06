Ford geht aus GTE-Startreihe eins ins 24-Stunden-Abenteuer von Le Mans (FOTO)

Köln / Le Mans (ots) -- Die vier Werksautos von Ford Chip Ganassi Racing setzten imQualifying die zweit-, sechst-, neunt- und zehntschnellste Zeitder LM GTE Pro-Kategorie- Die diesjährigen 24 Stunden von Le Mans sind das letzte Rennenfür das Werksteam von Ford in der FIA Langstrecken-WM- Erster privat eingesetzter Ford GT in der LM GTE Am-Kategoriequalifiziert sich in seiner Klasse für Startplatz neun- Fans der Marke können das Le Mans-Geschehen auch auf demYouTube-Kanal von Ford Performance oder auf FordPerformance.tvlive verfolgenSein Abschiedsrennen aus der FIA Langstrecken-WeltmeisterschaftWEC (World Enduranc Championship) nimmt der Ford GT bei den 24Stunden von Le Mans aus der ersten Startreihe der LM GTEPro-Kategorie in Angriff. Der Brite Harry Tincknell setzte mit demMittelmotor-Sportwagen, den er sich mit seinem Landsmann Andy Priaulxsowie dem US-Amerikaner Jonathan Bomarito teilt, in 3:48,112 Minutendie zweitschnellste Qualifying-Zeit dieser Klasse. Die Pole Positionverpasste Tincknell auf dem 13,626 Kilometer langen "Circuit des 24Heures" um 0,112 Sekunden denkbar knapp. Das rot-weiße Design desRennwagens mit der Startnummer 67 erinnert an den Ford GT40, mit demDan Gurney und AJ Foyt 1967 den französischen Langstreckenklassikergewonnen haben. Die anderen drei Werksautos von Ford setzten diesechst-, neunt- und zehntschnellste Zeit in der hart umkämpften GTEPro. Die diesjährigen 24 Stunden von Le Mans beginnen am morgigenSamstag um 15:00 Uhr."Ich bin glücklich", strahlte Harry Tincknell nach vollbrachterQualifying-Tat. Die Mittwochs-Session hatte er noch angeführt. "Dasganze Jahr schon schaue ich nur auf dieses Rennen, und seit demTesttag am vorvergangenen Wochenende fühlte ich, dass wir uns imrichtigen Rhythmus befinden. Der Ford GT hat genau das geliefert, wasich von dem Rennwagen erwartet habe. Im vergangenen Jahr mussten wirdas Auto zwischen den Qualifying-Sessions noch komplett umbauen, nunkonnten wir auf einer viel versprechenden Basis aufbauen. Dabeisollte der Ford GT auch im Rennen konkurrenzfähig sein, denn wir dreisind alle sehr flott unterwegs hier. Ohne den kleinen Fehler, den ichauf meiner schnellsten Runde gemacht habe, wäre sogar die PolePosition möglich gewesen. Aber über Platz zwei kann ich mich auchfreuen. Wir haben eine gute Ausgangslage."Im Ford GT mit der Startnummer 68 setzte Dirk Müller aus Burbachim Siegerland erst gegen Ende des letzten Qualifyings in 3:49,116Minuten eine Zeit, die für Startplatz sechs reichte. Er teilt sichdas Auto, das für gewöhnlich in der nordamerikanischenIMSA-Sportwagen-Meisterschaft eingesetzt wird, mit Joey Hand (USA)und dem Lokalmatador Sébastien Bourdais aus Le Mans. Die Folierungdieses Ford GT gleicht jener aus dem Jahr 2016, als dieses Trio beimDebüt des Modells die GTE Pro-Klasse auf dem Circuit des 24 Heuresgewonnen hatte."Es ist so schwierig, auf diesem Kurs eine freie Runde zuerwischen - selbst in der Nacht", betont Hand. "Mit Startplatz sechshaben wir unser Ziel dennoch erreicht: Wir wollten unter den erstenAcht bleiben, um den Kontakt zur Spitze zu halten und zu Beginn desRennens schnell aufschließen zu können. In der Profi-Klasse derGTE-Kategorie geht es zwischen den Fahrern und Autos unheimlich engzu. Wir haben uns sehr auf die Abstimmung unseres Ford GT für dasRennen konzentriert, das sollte uns in die Karten spielen. Dennochkommt es in erster Linie darauf an, keine Fehler zu machen. Wer die24 Stunden von Le Mans gewinnen will, muss eine perfekte Vorstellungabliefern."Der schwarz-weiß gestaltete Ford GT mit der Startnummer 66 gehtvon Platz neun aus ins Rennen. Das Auto erinnert an jenen Ford GT40,mit dem Bruce McLaren und Chris Amon 1966 den ersten Sieg für Fordbei diesem Klassiker einfuhren. "Ich bin gleich zu Beginn des drittenQualifyings für eine schnelle Runde auf die Strecke gegangen, musstemeinen Anlauf jedoch wegen einer Gelbphase abbrechen", erklärt StefanMücke. Der Berliner teilt sich den Rennwagen mit dem FranzosenOlivier Pla und dem US-Amerikaner Billy Johnson. In 3:49,511 Minutenhat er auch die schnellste Zeit des Trios gesetzt. "Wir haben unsdann vornehmlich um die Rennabstimmung gekümmert, bevor Olivier kurzvor Mitternacht noch einmal einen Versuch gewagt hat - dabei ist erjedoch im Überholverkehr aufgehalten worden. Jetzt nehmen wir die 24Stunden von Le Mans aus der Mitte des Teilnehmerfeldes in Angriff,wissen aber, dass wir deutlich schneller sind. Nun gucken wir unsnoch einmal alle Details genau an, um für das Rennen bestmöglichvorbereitet zu sein."Startplatz zehn belegt der zweite Ford GT des IMSA-Teams von FordChip Ganassi Racing, der die Farben des zweitplatzierten Ford GT40von 1966 trägt. Der Neuseeländer Scott Dixon fuhr eineQualifying-Runde in 3:49,546 Minuten. Ihm zur Seite stehen der BriteRichard Westbrook und der Australier Ryan Briscoe. "Dieses Ergebnisist leider etwas enttäuschend", räumt Briscoe ein. "Zu Beginn derSession hatte ich mit einem Top-3-Resultat gerechnet, aber wirsteckten im Verkehr fest und konnten unseren Speed in der Nacht wegenÜberholmanövern und Gelbphasen nicht mehr reproduzieren. Auf neuenReifen ist unser Ford GT wirklich sehr schnell, wir hätten das Zeugfür eine bessere Startposition gehabt. Wir müssen zwar noch etwas amSet-up des Autos arbeiten, aber die wichtige Botschaft lautet: DerSpeed ist da, das stimmt mich optimistisch.""Unser Augenmerk lag heute in erster Linie auf der Abstimmung derFord GT für das bevorstehende Langstreckenrennen", betont MarkRushbrook, als Direktor von Ford Performance verantwortlich für dasweltweite Motorsport-Engagement der Marke. "Natürlich ist es immerschön, im Qualifying gut abzuschneiden - bei einem 24-Stunden-Rennenkommt es auf den Startplatz aber nicht so sehr darauf an. Wichtigerist es, dass unsere Autos über viele Runden betrachtet schnell sind.Wir haben einen ganz ordentlichen Speed. Doch wer Le Mans gewinnenwill, muss vor allem fehlerfrei durchkommen. Wir sind gespannt - undbereit für die bevorstehende Aufgabe."Mit dem ersten und einzigen privat eingesetzten Ford GT in der LMGTE Am-Kategorie starten Ben Keating (USA), Jeroen Bleekemolen (NL)und Felipe Fraga (BR) vom neunten Platz dieser Klasse.Die 24 Stunden von Le Mans werden von Eurosport frei empfangbarübertragen. Der YouTube-Kanal von Ford Performance sowieFordPerformance.tv begleiten die vier Werkswagen des Herstellerswährend des gesamten Rennens mit Live-Onboard-Aufnahmen undEinblicken in die Boxen von Chip Ganassi Racing. 