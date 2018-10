Ford führt als erster Hersteller vollständig automatisierten Prozess zur Heißverformung ein

Köln (ots) -- Ford zeigt Details des vollautomatisierten Verfahrens zurHeißverformung, das dazu beiträgt, den neuen Ford Focus sicherer dennje zu machen- Heißverformter Stahl, wie er einst für Ritterrüstungen verwendetwurde, verhilft dem neuen Ford Focus zu einer Fünf-Sterne-Bewertungbeim Euro NCAP-Crashtest- Der neue Prozess modernisiert Schmiedetechniken und kombiniertÖfen, Laser und Roboter, um sicherheitsrelevante KarosserieteileherzustellenIm Mittelalter diente das Schmieden von Stahl dazu, die Ritter inihrer Rüstung vor Hieben und Schlägen zu schützen. Heutzutage nutztFord eine hochmoderne Methode der Heißverformung, um den neuen FordFocus besonders sicher zu machen. In einem erstmalsvollautomatisierten Prozess werden Karosserieteile des neuen FordFocus geformt und geschnitten, die für den Schutz von Fahrern undPassagieren unerlässlich sind. Dafür setzt Ford in einer neuenProduktionshalle in der Focus-Fertigung riesige Öfen, innovativeRoboter und hochpräzise Laser-Anlagen ein.Inspiriert von uraltem Handwerk - hier finden Sie das Video zurvollautomatisierten Heißverformung im Ford-Werk in Saarlouis:https://youtu.be/ngF1EKuipgI"Wir vereinen moderne Materialien mit Automation, um den Prozessder Heißverformung zu beschleunigen und zu optimieren. Dabei bauenwir im Prinzip auf uralten Techniken auf, die seit Tausenden vonJahren angewendet werden, um Stahl zu härten.", sagte DaleWishnousky, Vice President, Manufacturing, Ford of Europe. "Diedaraus resultierende Sicherheitsfahrgastzelle aus Boron-Stahl trägtdazu bei, dass der neue Ford Focus eines der sichersten Fahrzeugeist, das Ford jemals produziert hat."Der vollständig automatisierte Prozess der Heißverformung ist einNovum in der Automobil-Industrie und wurde als Teil einer 600Millionen Euro-Investition in das Ford-Werk Saarlouis integriert.Dort läuft seit Mai dieses Jahres der Ford Focus vom Band, der fürseine Sicherheit mit einer maximalen Fünf-Sterne-Bewertung beim EuroNCAP-Crashtest ausgezeichnet wurde.In der 6.000 Quadratmeter großen Halle kann dieHeißverformungsanlage ultra-hochfeste und besonders leichteKomponenten aus Boron-Stahl vor Ort verarbeiten. DieBoron-Stahlplatten werden in der 40 Meter langen Ofenstraße über Gas-und magnetische Induktion auf 930 Grad Celsius zu einer gefügigenMasse erhitzt, bevor sie in eine 1.250-Tonnen-Presse gelangen.Anschließend schneiden Laser mit einem 3.000°C heißen Lichtstrahl diewassergekühlten Platten in ihre endgültige Form.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller undMobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt anden Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 24.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925haben die Ford-Werke mehr als 46 Millionen Fahrzeuge produziert.Weitere Presse-Informationen finden Sie unter www.media.ford.com.Pressekontakt:Marko BelserFord-Werke GmbH0221 / 901 7520mbelser@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell