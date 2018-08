Ford feiert Produktion des 10-millionsten Ford Mustang

Köln (ots) -- Im US-amerikanischen Ford-Werk in Flat Rock, Michigan, läuft das10-millionste Exemplar des Ford Mustang vom Band- Der Ford Mustang ist eine weltweite Ikone und zugleich dermeistverkaufte Sportwagen in Amerika der letzten 50 Jahre, er ist inmehr Filmen vertreten und hat mehr Facebook-Anhänger als jedes andereAuto- Ford hat seit 2015 mehr als 38.000 Ford Mustangs in Europaverkauft- Beim 10-millionsten Ford Mustang handelt es sich um ein 338 kW(460 PS) starkes Wimbledon White GT V8 Sechsgang-Convertible. Dasallererste Exemplar mit der Seriennummer VIN 001 lief 1964 mit 164PS, drei Gängen und V8-Motor vom Band- Mehr als 60 Mustang-Besitzer aller Modelljahre sind aus Anlassdes Produktions-Meilensteins in den USA an der Montage des10-millionsten Exemplars beteiligtFord feiert die Produktion des 10-millionsten Ford Mustang, demmeistverkauften Sportwagen der letzten 50 Jahre in Amerika - und seitdrei Jahren auch der meistverkaufte Sportwagen der Welt. Beim10-millionsten Ford Mustang handelt es sich um ein Wimbledon WhiteGT-Cabriolet mit V8-Motor, das im US-amerikanischen Ford-Werk in FlatRock, Michigan, gefertigt wird und über eine Leistung von 338 kW (460PS) sowie ein Sechsgang-Getriebe verfügt. Das erste Exemplar mit derSeriennummer VIN 001 lief 1964 mit 164 PS, drei Gängen und einemV8-Motor vom Band."Der Mustang ist das Herz und die Seele des Unternehmens Ford undbeliebt bei unseren Kunden in der ganzen Welt", sagte Jim Farley,President of Global Markets, Ford Motor Company. "Ich bin jedes Malbegeistert, wenn ich einen Mustang in Detroit, London oder Pekingeine Straße entlangfahren sehe. Ein noch stärkeres Hochgefühlverspürte ich, als ich mein erstes Auto kaufte - ein 1966erMustang-Coupé, mit dem ich als Teenager durchs Land fuhr. Auf derganzen Welt zaubert der Ford Mustang den Menschen ein Lächeln insGesicht".Ford feiert den Meilenstein von 10 Millionen Einheiten in derUnternehmenszentrale in Dearborn sowie am Produktions-Standort desFord Mustang in der Flat Rock Assembly Plant in Michigan, wo der FordMustang seit mehr als fünf Jahrzehnten gebaut wird. Hierzu sind mehrals 60 Mustang-Besitzer aller Modelljahre vor Ort an der Montage des10-millionsten Exemplars beteiligt. Während seiner 54-jährigenProduktionsgeschichte wurde der Ford Mustang auch in San Jose,Kalifornien, Metuchen, New Jersey und im Werk in Dearborn gebaut.Meistverkaufter SportwagenMustang ist Amerikas meistverkaufter Sportwagen der gesamtenletzten 50 Jahre, basierend auf Ford-Analysen derUS-Neuwagen-Zulassungen der Jahre 1966 bis 2018 in allen von IHSMarkit gelisteten Sportwagensegmenten. Darüber hinaus hat Ford mehrals 38.000 Mustangs in Europa verkauft, seit das Kultmodell 2015 hiererstmals bei Ford-Händlern angeboten wurde.Letztes Jahr wurden in den 13 größten europäischen Märkten sogarmehr Ford Mustangs als Porsche 911 verkauft. Die führenden fünfeuropäischen Märkte für den Verkauf von Mustang im Jahr 2017 warenDeutschland, Großbritannien, Frankreich, Belgien und Schweden.Bester Ford Mustang aller ZeitenDer neue Ford Mustang bietet fortschrittliche Technologie, einehöhere Leistung und mehr Individualisierungs-Optionen als jemalszuvor.Die gründlich überarbeitete, jüngste Version des legendärenSportwagens wird bereits seit März in Deutschland ausgeliefert. Siebegeistert unter anderem mit einem noch dynamischeren Design, einemweiterentwickelten Fahrwerk mit optionalem MagneRide-Dämpfersystem,zwei zusätzlichen Fahrmodi, modernen Fahrer-Assistenzsystemen undzusätzlichen Optionen zur Individualisierung. Ebenfalls neu: das aufWunsch lieferbare Zehngang-Automatikgetriebe. Damit beschleunigt die331 kW (450 PS)* starke V8-Variante mit 5,0 Liter Hubraum schnellerals alle Serien-Mustangs in der über 50-jährigen Erfolgsgeschichtedieser Baureihe. Der Sprint auf 100 km/h wird in lediglich 4,3Sekunden absolviert. Das serienmäßige manuelle Sechsgang-Getriebeerhält eine spezielle Drehzahlanpassung, die besonders sanfteSchaltvorgänge mit einem markanten Akustikprofil vereint (abProduktion Juni).Der Ford Mustang ist in mehr Filmen vertreten und hat mehrFacebook-Anhänger als jedes andere Auto. Zur Feier des 50. Jubiläumsdes Filmklassikers "Bullitt" mit Steve McQueen in der Hauptrollebietet Ford auch in Europa die Ford Mustang BullittTM-Sondereditionan. Die Leistung des 5,0 Liter großen V8-Motors wurde gegenüber demGT-Serienmodell angehoben - zudem verfügt das Fahrzeug über 19 Zollgroße Fünf-Speichen-Leichtmetallräder im klassischen "TorqThrust"-Stil, rot lackierte Brembo-Bremssättel und ein Bullitt-Logoan der Heckklappe.*Kraftstoffverbrauch des neuen Ford Mustang in l/100 km: 19,6 -12,1 (innerorts), 9,1 - 6,8 (außerorts), 12,8 - 9,0 (kombiniert);CO2-Emissionen (kombiniert): 285 - 199 g/km. CO2-Effizienzklasse: G -E.BULLITT and all related characters and elements© & TM Warner Bros.Entertainment Inc. 