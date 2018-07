Ford erzielt deutlichen Absatzsprung im Juni und im ersten Halbjahr

Köln (ots) -- 24.525 Pkw im Juni zugelassen; das sind 9,5 Prozent mehr als imJuni 2017- 135.681 Pkw im ersten Halbjahr zugelassen; das sind 5,7 Prozentmehr als im Vergleichszeitraum 2017- Ford wächst damit - sowohl im Juni als auch im ersten Halbjahr -stärker als die IndustrieFord hat im Juni 24.525 Pkw an Kunden ausgeliefert. DiesesErgebnis geht mit einer Absatzsteigerung von 2.127 Pkw-Zulassungen imVergleich zum Vorjahr einher. Ford ist damit in Deutschland imVergleich zur Industrie erneut überdurchschnittlich gewachsen undgewinnt entsprechend Marktanteile hinzu. Während die Zulassungenaller Hersteller um 4,2 Prozent gegenüber Juni 2017 angestiegen sind,hat der Hersteller aus Köln ein Plus von starken 9,5 Prozent anMehrzulassungen erreicht. Der Juni-Marktanteil ist gegenüber demVorjahresmonat um 0,4 Prozentpunkte auf jetzt 7,2 Prozent gestiegen.Geprägt ist das Ergebnis im Juni von den Zulassungen der ModelleFord Fiesta mit 4.554 Zulassungen (+ 40 % vs. 06/2017), EcoSport mit3.087 Zulassungen (+185 %) und Kuga mit 4.186 Zulassungen (+11 %).Eine äußerst positive Entwicklung zeigt sich für Ford auch in denersten sechs Monaten des Jahres. 135.681 Pkw-Zulassungen entsprecheneinem Plus von 7.300 Pkw gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Fordverzeichnet im ersten Halbjahr damit ein Wachstum von 5,7 Prozent undhat sich damit deutlich stärker als die Industrie entwickelt. Diegesamten Pkw-Zulassungen aller Hersteller sind im selben Zeitraum um2,9 Prozent gestiegen. Ford schließt das erste Halbjahr mit einemkumulierten Marktanteil von 7,4 Prozent ab. Das entspricht einemZuwachs von 0,2 Prozentpunkten gegenüber dem ersten Halbjahr 2017."Das erfreuliche Ergebnis des ersten Halbjahres zeigt, dass wirmit unserer jungen Produktpalette viele Kunden überzeugen konnten.Unsere Fahrzeuge sind insbesondere weiterhin stark bei denPrivatkunden nachgefragt. Der neue Ford Focus, als einer unsererVolumentreiber, wird helfen den eingeschlagenen Wachstumskurs auch inder zweiten Hälfte des Jahres fortzusetzen", sagt Wolfgang Kopplin,stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung der Ford-WerkeGmbH und Geschäftsführer Marketing und Verkauf.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mitSitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln undSaarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit derGründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 MillionenFahrzeuge produziert. Für weitere Informationen zu den Produkten vonFord besuchen Sie bitte www.ford.de.Pressekontakt:Beate FalkFord-Werke GmbHTelefon 0221/90-17507bfalk3@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell